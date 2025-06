Copycat – Omicidi in serie: la spiegazione del finale del film

Mentre la trama del film Copycat – Omicidi in serie diretto da Jon Amiel giunge alla sua conclusione, la dottoressa Helen Hudson si trova ad affrontare una minaccia reale da parte del killer imitatore e dei demoni della sua mente, mentre lui si avvicina sempre più a compiere il suo piano contro di lei. La detective Mary Jane Monahan corre invece contro il tempo per evitare una tragedia all’università. Il killer di questa storia intende completare l’ultimo pezzo del puzzle nel suo grandioso e violento tributo agli assassini del passato che idolatra. La psicologa criminale e la detective devono quindi usare più del loro ingegno se vogliono sopravvivere alla prova e raggiungere la salvezza e la libertà.

La trama di Copycat – Omicidi in serie

La dottoressa Helen Hudson (Sigourney Weaver) è una ricercata psicologa criminale specializzata nella profilazione dei serial killer. Dopo aver tenuto un’interessante lezione sulla sua area di competenza all’università, sopravvive a un tentativo di strangolamento da parte di un uomo psicotico di nome Daryll Lee Cullum. L’aggressore voleva torturarla lentamente prima di ucciderla. Tredici mesi dopo l’incidente, vive una vita appartata a San Francisco. Tormentata da un grave caso di disturbo da stress post-traumatico e agorafobia associati all’incidente, trovando impossibile uscire dal suo appartamento. Mentre la psicologa si adatta alla sua nuova realtà, con solo il suo amico Andy ad assisterla, le cose prendono una brutta piega quando una donna viene trovata assassinata in una vasca da bagno e un killer entra in azione in città.

La detective della omicidi Mary Jane Monahan (Holly Hunter) chiede quindi l’aiuto della dottoressa Hudson per arrestare l’aggressore. Monahan, insieme al suo partner Ruben Goetz, collabora con Helen per trovare indizi che possano condurli al criminale prima che colpisca di nuovo. Le speculazioni dei media sui delitti alimentano il panico in città, creando un senso di disperazione nel dipartimento di polizia, che vuole risolvere rapidamente il caso. La profiler criminale, attraverso l’osservazione dei fatti, conclude che si tratta di un caso di omicidi seriali. Mentre continua a lavorare con gli agenti di polizia, diventa chiaro che qualcuno sta perseguitando la psicologa nonostante lei non esca dal suo appartamento.

Lo spazio personale di Helen viene invaso a sua insaputa e la sua ansia peggiora, data questa violazione della sua sicurezza. Sulla base di ulteriori prove raccolte dopo altri omicidi, la psicologa nota che l’assassino sta cercando di copiare i modelli di altri serial killer noti nei suoi omicidi e, in modo folle, rende loro omaggio. Quello che segue è un gioco al gatto e al topo tra l’assassino e la squadra che lo insegue, che porta a più sangue, brutalità e panico nella città. Mentre la squadra fa progressi significativi nel capire l’identità del criminale, viene rivelato che Helen stessa è il suo obiettivo principale. Deve dunque superare grandi difficoltà per uscire viva da questa situazione.

La spiegazione del finale: chi stava davvero cercando di uccidere Helen e perché?

Il killer imitatore, Peter Foley, insegue senza sosta la dottoressa Helen Hudson per tutta la trama. I suoi sforzi culminano nell’intrappolarla nello stesso bagno dell’università dove lei era sopravvissuta all’inizio. Il climax del film porta così a una rivelazione sconvolgente con conseguenze disastrose. In una scena terrificante ambientata all’interno di una cella di prigione, si scopre che Daryll Lee Cullum era la mente dietro tutti gli omicidi seriali commessi a San Francisco da Peter Foley, e che intendeva completare il suo capolavoro convincendo il suo discepolo e seguace, Peter, a uccidere la psicologa criminale.

All’inizio del film, Daryll Lee Cullum appare come un uomo molto violento con un’estrema propensione all’omicidio, che non solo uccide le persone, ma ne gode anche. In una scena a metà della trama, Daryll invia a Helen una copia del suo libro “My Life With A Knife”, in cui ha scritto delle sue avventure omicide all’interno di una cella di prigione. Contattato da Helen e Monahan tramite una videochiamata, che intendono saperne di più sul killer emulatore, Daryll rivela di conoscere il colpevole, ma accetta di parlarne solo se la psicologa gli manderà un paio di suoi indumenti intimi. A questo punto, viene dato agli spettatori un sottile indizio che Daryll potrebbe sapere più di quanto lasci trasparire. La sua presenza squilibrata dimostra che ha il controllo della situazione.

Daryll, nella sua copia del libro, scrive una nota molto allusiva a Helen, mostrando la sua ossessione sessuale per lei. Non riesce proprio a liberarsi della sua ossessione tossica; l’unico modo in cui pensa di poter porre fine a tutto questo è vederla violentata e uccisa. Sebbene non sia esplicito, si può dedurre che abbia fatto il lavaggio del cervello a Peter per fargli eseguire i suoi ordini e gli abbia anche suggerito di seguire uno schema di omicidi, copiando i metodi di famosi serial killer nell’ordine esatto menzionato dalla psicologa nel suo discorso all’università. Il piano contorto di Daryll alla fine fallisce, ma questo non lo disturba, poiché la sua ossessione per la psicologa criminale continua, diventando ancora più tossica.

Qual è il significato del messaggio di Cullum?

Nella scena finale agghiacciante, Daryll Lee Cullum scrive un messaggio a un altro discepolo, un uomo sconosciuto di nome Conrad. Dopo il fallimento di Peter Foley nel portare a termine l’ultimo omicidio, Cullum prende provvedimenti per garantire che il suo obiettivo rimanga vivo. È diventato essenzialmente un leader di una setta mentre era seduto nella sua cella di prigione. Intende quindi ispirare altri uomini a diventare serial killer e a trovare un senso alla loro vita. L’idea della solitudine maschile e della mancanza di direzione nella vita dei giovani uomini è stata brillantemente catturata nella narrazione del film.

Dalla sua lettera a Conrad, si può dedurre che Daryll si considera una figura religiosa all’interno del suo pantheon di seguaci. Vuole riconoscere e onorare coloro che ritiene degni. Con inquietanti sfumature religiose, cerca di stabilire un nuovo ordine di uomini zelanti disposti a uccidere per ottenere ciò che meritano nella vita. Finché i suoi discepoli non lo deludono, possono ricevere buoni doni, che in questo caso sono un paio di indumenti intimi appartenenti a Helen. È un trofeo che i suoi seguaci possono custodire e che riconosce la sua leadership.

Daryll, in una parte specifica della lettera, dice: “Peter si è allontanato dal sentiero e il Signore lo ha punito severamente. Quindi mantieni le cose semplici. Allora la gloria sarà vostra… e “la vendetta è mia”, come dice il Vangelo. So che capirai cosa intendo. Buona caccia, socio“. È chiaro che Daryll è deluso dal fatto che Peter non abbia raggiunto l’obiettivo finale, ma ne attribuisce il merito al Signore e crede che il Signore stia tenendo in vita Hudson per un motivo. Il suo obiettivo finale è ottenere la salvezza attraverso la vendetta contro Helen, e non si fermerà finché non avrà raggiunto questo obiettivo.

La dottoressa Hudson cura la sua agorafobia

Alla fine del film, Helen Hudson è di nuovo intrappolata nel bagno dell’università. Peter Foley la lega e intende finire ciò che Daryll ha iniziato. Grazie all’intervento di Monahan e a un abile diversivo, lei scappa dal bagno e corre per salvarsi la vita. Possiamo supporre che questo sia il punto in cui la sua agorafobia ha raggiunto un livello estremo. Peter la insegue sul tetto dell’università. Lei affronta di nuovo le sue peggiori paure, proprio come all’inizio della trama. Questa volta è pronta ad affrontare la morte, chiedendo persino a Peter di farlo. È finalmente pronta a liberarsi dalla sua paura e ad accettare la realtà. Tuttavia, viene salvata all’ultimo momento da Monahan, che è sopravvissuta ai colpi di pistola di Peter grazie al suo giubbotto antiproiettile.

Quello che succede qui è un caso involontario di terapia dell’esposizione, utilizzata dagli psicologi per curare le fobie nei pazienti. A causa della sua esperienza del peggiore scenario possibile nel bagno e sul tetto, Helen è stata esposta agli estremi della sua agorafobia. Essendo lei stessa una psicologa, possiamo supporre che ne trarrà beneficio, dato che sopravvive nonostante le probabilità siano contro di lei. L’intervento tempestivo di Monahan le dimostra anche che non è sola nella sua lotta. Grazie alla combinazione dell’esposizione alla paura e alla sopravvivenza con l’aiuto di un amico, è logico supporre che superi la sua agorafobia e inizi a vivere una vita migliore. Monahan sarà invece probabilmente promossa a una posizione più alta all’interno del suo dipartimento di polizia e continuerà a combattere il crimine a San Francisco.