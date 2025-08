Teen Titans: James Gunn lascia intendere che lo sviluppo è ancora in fase iniziale

James Gunn commenta le nuove voci sul film sui Teen Titans, mentre il film DC Universe è ancora in fase di sviluppo presso i DC Studios. Con l’uscita di Superman del DCU, il Capitolo 1: “Demoni e Dei” è appena iniziato, e altri film e serie TV live-action, così come progetti animati, sono attualmente in diverse fasi di sviluppo.

Uno dei grandi progetti di team-up a cui i DC Studios stanno lavorando è il film sui Teen Titans del DCU, visto che l’iconico team potrebbe debuttare al cinema in live-action. Considerando che la squadra ha avuto diverse formazioni nei fumetti, molti si chiedono quale sarà la formazione dei Teen Titans del DCU nel potenziale film.

Di recente, un fan su Threads (tramite @DCFilmNews dopo la cancellazione del post) ha chiesto a Gunn se “è vero che il film sui Teen Titans conterrà il cast del 2003, ma con Damian Wayne nei panni di Robin?”. James Gunn ha risposto come segue: “Tutto ciò che avete sentito su quel film è inventato o un’ipotesi. Nessuno al mondo sa nulla del concept della storia, tranne quattro persone”. Il cast del 2003 è un riferimento alla popolare serie TV animata sui Teen Titans, andata in onda per cinque stagioni.

Cosa significa quello che ha detto James Gunn?

Sebbene ci siano molte diverse formazioni che potrebbero essere scelte per il film Teen Titans del DCU, è fondamentale ricordare che la sceneggiatura è tutt’altro che completa. Ana Nogueira, che è stata scelta come sceneggiatrice, sta lavorando con priorità assoluta al film di Wonder Woman per i DC Studios.

Se la sceneggiatura di Teen Titans non è ancora finita, qualsiasi voce sui roster del film non dovrebbe essere attendibile, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Gunn. Oltre a Gunn e Nogueira, le altre due persone che probabilmente saprebbero qualcosa sulla storia di Teen Titans sono il co-CEO di DC Studios Peter Safran e, immaginiamo, David Zaslav di Warner Bros. Discovery.