Gran Turismo, la storia vera del film

La storia vera di Gran Turismo è unica tra gli adattamenti da videogiochi, poiché la trama non è tratta propriamente dal gioco da cui prende il nome ma ruota attorno al giocatore di Gran Turismo nella vita reale, Jann Mardenborough, le cui abilità nel gioco di corse lo portano a partecipare a una serie di competizioni videoludiche sponsorizzate da Nissan. Le abilità di Mardenborough in Gran Turismo gli permettono di passare dal gioco alla guida di una vera auto da corsa e di iniziare una carriera da pilota.

Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp e sceneggiato da Jason Hall di American Sniper e Zach Baylin di King Richard. Gran Turismo fa parte dell’impegno congiunto di PlayStation Productions per adattare i suoi titoli di gioco più popolari in progetti live-action. Tuttavia, mentre altri adattamenti di videogiochi traggono la loro narrazione dai giochi, il film di Gran Turismo del 2023 è basato su eventi reali. Jann Mardenborough non è un personaggio, ma una persona reale, ed è il suo incredibile viaggio alla base della storia vera su cui è basato il film.

La vera storia del gioco Gran Turismo

Dal debutto del 1997 all’avvento di GT Academy

Per oltre 25 anni, Gran Turismo è stato uno dei videogiochi di corse di maggior successo nella storia dei videogiochi per console. Il primo gioco è uscito nel 1997, offrendo qualcosa di incredibilmente diverso da ciò a cui i giocatori erano abituati. All’epoca, la maggior parte dei giochi di corse erano in stile arcade, per lo più giochi di velocità esagerati con curve spericolate e prestazioni irrealistiche. Gran Turismo cambiò tutto. Il gioco introdusse prestazioni di guida realistiche su strade reali a bordo di auto reali che i giocatori potevano potenziare nel tempo.

Il primo gioco con licenza di veicoli che nessun altro gioco aveva mai tentato e creò un’esperienza divertente tanto per i giocatori quanto per gli appassionati di motori e auto. Grazie alla potenza della prima PlayStation, i giocatori non avevano mai visto nulla di simile sulle loro console televisive. Quando il sequel uscì due anni dopo, tutto era più grande e migliore, con più auto e nuovi eventi rally. Anche Need for Speed ​​III aveva auto con licenza, ma non eguagliò mai l’esperienza di guida realistica di Gran Turismo.

Gran Turismo 4 alzò ulteriormente la posta in gioco. Ora c’erano oltre 700 auto diverse tra cui scegliere e c’erano anche diversi tracciati reali. Ciò significava che i giocatori gareggiavano con auto vere, utilizzando tecniche di guida reali, su veri circuiti da corsa su cui gareggiavano i professionisti. Era chiaro il motivo per cui era iniziato l’allenamento per Gran Turismo nel mondo reale: non esisteva una simulazione migliore per questi difficili tracciati, e tutti erano disponibili sulla console PlayStation. Fu con Gran Turismo 5 che Polyphony lanciò la GT Academy.

Chi è il vero Jann Mardenborough?

Spiegazione del personaggio di Archie Madekwe in Gran Turismo

Il vero Jann Mardenborough è la base della vera storia di Gran Turismo, ed è ancora oggi un pilota automobilistico attivo. Mardenborough è nato a Darlington, nella contea di Durham, in Inghilterra, nel 1991. È figlio di Steve Mardenborough, un ex calciatore professionista che ha collezionato più di 300 presenze nella Football League nel corso della sua carriera.

La vera storia di Gran Turismo è stata leggermente modificata per il film, ma a grandi linee si attiene all’incredibile ascesa di Jann Mardenborough da giocatore di Gran Turismo a pilota professionista di auto da corsa. Crescendo, Mardenborough era un appassionato giocatore della serie di giochi di corse Gran Turismo per PlayStation. La sua abilità come giocatore di Gran Turismo lo ha poi portato a una carriera da pilota professionista di auto da corsa, entrando nella GT Academy.

Nel film Gran Turismo, Jann Mardenborough è interpretato da Archie Madekwe, attore britannico noto per il suo ruolo nella serie di Apple TV See. Il padre di Mardenborough è interpretato da Djimon Hounsou, noto per il suo ruolo di Juba ne Il Gladiatore. Sua madre, Lesley Mardenborough, è interpretata da Geri Halliwell, meglio conosciuta come “Ginger Spice” delle Spice Girls.

Jann Mardenborough ha vinto la GT Academy nel 2011

La storia di Mardenborough nel film Gran Turismo è quasi fedele alla realtà

La storia di Gran Turismo è iniziata con la fondazione della GT Academy, nota anche come Nissan PlayStation GT Academy. Come si vede nel film, l’iniziativa si proponeva di offrire ai migliori giocatori di Gran Turismo l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità di guida nei videogiochi su un circuito reale, con l’obiettivo di avviare una carriera da pilota professionista. L’accademia è stata finanziata da Nissan e Sony Interactive Entertainment dal 2008 al 2016.

Come si vede nel film, i giocatori di Gran Turismo che vincevano una serie di competizioni videoludiche per dimostrare il proprio valore venivano ammessi all’accademia per imparare a guidare una vera auto da corsa, con la possibilità di guadagnarsi un posto nella scuderia Nissan. Dopo aver vinto una serie di competizioni con le sue abilità di gioco in Gran Turismo, il vero Jann Mardenborough si è guadagnato un posto nella GT Academy. Nel 2011, Mardenborough ha battuto altri 90.000 partecipanti, diventando il terzo e più giovane vincitore della GT Academy.

Questa vittoria gli ha permesso di guidare per Nissan alla 24 Ore di Dubai. Prima di entrare nella GT Academy all’età di 19 anni, il vero Jann Mardenborough non aveva alcuna esperienza di corse né alcun interesse serio per le auto da corsa reali al di fuori dei videogiochi di Gran Turismo. Questo rende la sua storia una rarità nel mondo degli sport motoristici e una base unica per un film biografico sportivo.

Darren Cox ha fondato la GT Academy

Anche il personaggio di Orlando Bloom è stato una parte fondamentale della vera storia di Gran Turismo

Un altro modo in cui il film rispecchia da vicino la vera storia di Gran Turismo è attraverso il personaggio di Orlando Bloom, Danny Moore, basato su Darren Cox. La GT Academy è stata ideata da Cox, un uomo d’affari britannico e dirigente marketing del motorsport che ha iniziato la sua carriera in Renault 10 anni prima di passare a Nissan. Due anni dopo, è passato a Nissan Europe (tramite Autosport).

L’idea della GT Academy venne concepita da Cox per la prima volta nel 2005, quando era direttore generale di Nissan Europe (secondo il New York Times), ma non venne concretizzata fino alla partnership tra Sony e Nissan per la creazione della Nissan GT Academy nel 2008. Dei 23 diplomati dell’accademia di Cox, sia Jann Mardenborough che Lucas Ordóñez salirono sul podio alla 24 Ore di Le Mans.

Il ruolo di Cox nella fondazione della GT Academy e nel lancio della carriera di Mardenborough è trattato nel film Gran Turismo. Tuttavia, mentre nel film Mardenborough mantiene il suo vero nome, la caratterizzazione di Darren Cox in Gran Turismo è sufficientemente romanzata da spingere gli sceneggiatori a cambiargli il nome in Danny Moore.

Durante il suo mandato in Nissan, in seguito al successo della GT Academy, Darren Cox ha anche guidato la Nissan Deltawing, la Nissan ZEOD elettrica per il record di Le Mans, il prototipo Juke R, i programmi motore LMP2 e LMP3 e il programma Nissan LMP1. Nel 2016, dopo aver lasciato Nissan, Cox è rimasto nel mondo dei gamer diventati piloti e ha fondato il primo team di corse e-sport professionistico, eSPORTS+CARS (tramite AutoHebdo).

Leah o gli altri piloti della GT Academy sono persone reali?

I rivali di Mardenborough sono tutti immaginari

Sebbene gran parte del film sia radicato nella storia vera di Gran Turismo, sono stati aggiunti diversi personaggi non reali. Leah Vega, ad esempio, non è una vera pilota di GT Academy. Si vocifera, tuttavia, che il personaggio sia vagamente ispirato al pilota di GT Academy, Lucas Ordóñez.

Nel film di Gran Turismo, Mardenborough è visto in rivalità con Matty Davis, interpretato da Darren Barnet di Non ho mai. Davis non è una persona reale, ma secondo Slashfilm, il personaggio potrebbe essere basato sul collega pilota di Mardenborough, Bryan Heitkotter. Anche il personaggio di Josha Stradowski, Nicholas Capa, non è una persona reale e non è stato segnalato che sia basato su nessuno.

Jack Salter di Gran Turismo non è una persona reale

Il personaggio di David Harbour non fa parte della storia vera di Gran Turismo

Oltre ai colleghi piloti di Mardenborough in Gran Turismo, anche Jack Salter di David Harbour non è una persona reale. Il personaggio è probabilmente basato su Gavin Gough, un esperto di PNL e ipnosi sportiva che Mardenborough ha incontrato all’accademia. Mardenborough ha parlato apertamente dell’impatto che Gough ha avuto sul suo percorso agonistico, affermando persino in un tweet che una conversazione con lui ha creato un effetto domino che ha portato a un’impennata delle sue prestazioni.

Mardenborough ha continuato ad avere una prolifica carriera agonistica

La carriera del pilota è continuata a lungo dopo la conclusione degli eventi di Gran Turismo

Dopo essersi diplomato alla GT Academy ed essere entrato nel mondo reale degli sport motoristici con un posto nel team Nissan alla 24 Ore di Dubai, il vero Jann Mardenborough ha continuato a godere di una prolifica carriera agonistica (tramite Driver Database). Ha partecipato a competizioni come il Campionato Europeo di Formula 3, la GP3 Series e la GP2 Series, e ha persino partecipato alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, una gara endurance.

Quando fece il suo debutto a Le Mans nel 2013, Mardenborough arrivò terzo nella Classe LMP2. Nel 2012, ha vinto una gara, tre podi e una pole position guidando per RJN Motorsport nell’Avon Tyres British GT Championship. Nel 2014, Mardenborough ha vinto tre gare, sette podi, una pole position e due giri più veloci guidando per Giles Motorsport nella Toyota Racing Series New Zealand, e ha anche vinto una gara, due podi e due giri più veloci guidando per Arden International nella GP3 Series.

La vera carriera di Jann Mardenborough, tuttavia, non si è fermata qui. Nel 2016, ha vinto una gara, due podi e due giri più veloci correndo per NDDP Racing nel Super GT Japan, e ha anche vinto quattro gare, 12 podi, sei pole position e sei giri più veloci correndo per il B-MAX Racing Team con NDDP nel campionato giapponese di Formula 3. Tutto sommato, Jann Madenborough ha un curriculum di corse impressionante per un pilota che ha iniziato come giocatore di Gran Turismo.

In che modo Gran Turismo cambia la vera storia di Jann Mardenborough

Sono state apportate diverse modifiche per rendere la narrazione più avvincente

Come la maggior parte dei film biografici, Gran Turismo si è preso qualche libertà creativa nell’adattare la storia al grande schermo. Ci sono diversi modi in cui Gran Turismo ha finito per modificare la storia di Jann Mardenborough, ma alla fine il film è riuscito a mantenerne l’essenza. Un elemento importante che è stato modificato rispetto alla vera storia di Gran Turismo è stato il fatto che Mardenborough fosse il primo vincitore di GT Academy, quando in realtà era il terzo.

La scioccante scena dell’incidente era molto realistica rispetto a ciò che accadde a Jann nella vita reale, ma i tempi sono stati modificati nel film. Nella vita reale, l’incidente è avvenuto nel 2015, a quattro anni dall’inizio della carriera di Jann. Il film lo ha fatto sembrare molto prima, per renderlo un momento più stimolante per il pubblico.

Anche il momento cruciale di Le Mans è stato modificato per rendere la storia più avvincente. Gran Turismo mostra Mardenborough battere il record sul giro di Le Mans durante la sua ultima tappa di gara, con un tempo inferiore a 3 minuti e 15 secondi. Questo è di oltre tre secondi inferiore al record stabilito quando Jann gareggiava nella vita reale.