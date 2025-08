Mercoledì – Stagione 2: la spiegazione del finale della Parte 1

Il finale della prima parte della seconda stagione di Mercoledì, che prepara il terreno per l’attesissima seconda parte della serie (in arrivo il 3 settembre), rivela numerosi colpi di scena per Nevermore e per il personaggio principale. Dopo aver sconfitto Joseph Crackstone nel finale della prima stagione, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, affronta un altro malvagio antagonista nella prima metà della seconda stagione, la cui identità rimane segreta fino all’intensa sequenza dell’episodio 4 a Willow Hill.

Alla fine della prima parte della seconda stagione, Mercoledì e Fester Addams scoprono infatti la verità dietro LOIS e i piani oscuri della sanguinaria Judi, che si era finta l’assistente del dottor Fairburn a Willow Hill. Mentre liberano gli emarginati imprigionati da Judi, diversi altri pazienti di Willow Hill fuggono, tra cui Tyler, il cui Hyde intraprende un’altra serie di omicidi che culmina con il destino di Mercoledì lasciato in sospeso prima della seconda parte.

Il colpo di scena sull’identità di Judi e il motivo per cui ha ucciso Galpin

Dopo che Fester e Mercoledì sono riusciti a entrare nella sezione LOIS di Willow Hill, la misteriosa Avian li affronta e finalmente rivela la sua identità. Fin dall’inizio, l’Avian che controllava il corvo con un occhio solo era Judi (Heather Matarazzo, nuova membro del cast della seconda stagione di Mercoledì), figlia dell’ex psichiatra capo di Willow Hill e un tempo insegnante di scienze alla Nevermore, Augustus Stonehurst.

Judi rivela che suo padre era sempre stato affascinato dagli emarginati, al punto da voler diventare uno di loro. Alla fine, i suoi esperimenti per estrarre i poteri della specie degli emarginati hanno funzionato su Judi, dandole la capacità di controllare gli uccelli degli Avian, ma hanno fallito su di lui, poiché il suo corpo non è stato in grado di sopportare i suoi tentativi di diventare un DaVinci.

Dopo che Augustus stesso è diventato un paziente di Willow Hill, Judi ha preso il suo posto, ma ha fatto del dottor Fairburn il volto pubblico dell’ospedale al posto suo. Tuttavia, dopo che Tyler è stato portato lì, gli esperimenti oscuri di Judi e Augustus, la prigionia e le false notizie di morte degli emarginati sono stati indagati dall’ex sceriffo di Jericho Donovan Galpin e dal suo vecchio partner Carl Bradbury.

Quando Judi ha capito che Galpin e Bradbury stavano per scoprire la verità sul suo lavoro al Willow Hill, ha usato il suo potere per ucciderli entrambi. Inoltre, sapendo che Mercoledì Addams era presente su entrambe le scene del crimine, Judi l’ha tenuta sotto stretta sorveglianza come potenziale minaccia per le operazioni segrete sue e di Augustus.

Dove andrà Tyler dopo lo scontro? Mercoledì è ancora viva?

Dopo che Judi ha spiegato loro la situazione, lo zio Fester Addams usa i suoi poteri per interrompere l’intera alimentazione elettrica di Willow Hill, causando lo sblocco delle celle e l’allentamento di tutte le restrizioni elettriche. Durante il caos, Marilyn Thornhill libera Tyler, sperando di manipolarlo e controllarlo ancora una volta. Tuttavia, Tyler si trasforma in Hyde e, nella sua rabbia, uccide la donna prima di trovarsi faccia a faccia con Mercoledì vicino a una grande finestra.

Anche se l’episodio 4 della seconda stagione di Mercoledì non mostra l’effettiva lotta tra i due, vediamo che finisce con Mercoledì che viene lanciata attraverso la finestra di vetro e atterra sul marciapiede sottostante. Mentre lei giace priva di sensi, insanguinata e malridotta, si vede la forma mostruosa di Hyde di Tyler fuggire nel bosco, impossibile da abbattere con i colpi di pistola della polizia. In quell’ultima scena, l’esatto destino di Mercoledì rimane ambiguo.

Sebbene sarà ovviamente ancora viva nella seconda parte della stagione, Mercoledì potrebbe essere morta per un breve periodo prima di essere rianimata, forse è entrata in coma, o potrebbe semplicemente essere in uno stato di incoscienza fino a quando non verrà soccorsa dal personale medico dell’ospedale. Cadere da così in alto durante una lotta con Hyde lascerà Mercoledì in uno stato di quasi morte, quindi probabilmente sarà ancora in ospedale quando arriverà la seconda parte.

Rimane anche la domanda su dove sia diretto Tyler. Potrebbe andare nella sua casa ormai abbandonata a Jericho, in un altro luogo come la casa dei Gates o un nascondiglio nelle zone boschive di Jericho, o anche direttamente a Nevermore per finire ciò che ha iniziato nella prima stagione. In ogni caso, ora che è tornato a piede libero è pressoché certo che lo rivedremo ancora nei prossimi episodi e la sua è una minaccia non da poco.

Cos’è LOIS e chi sono gli emarginati liberati da Mercoledì?

Entrando in un luogo segreto a Willow Hill, Mercoledì scopre dunque che LOIS è l’acronimo di Long-Term Outcast Integration Study (Studio a lungo termine sull’integrazione degli emarginati). Il progetto top secret guidato da Augustus Stonehurst e sua figlia Judi era stato condotto con l’intento di estrarre i poteri degli Outcasts e trasferirli ai Normies. Per condurre il loro lavoro segreto, Augustus e Judi hanno prelevato gli emarginati direttamente da Willow Hill, falsificato i certificati di morte e li hanno tenuti nascosti sotto l’ospedale.

Non è chiaro che tipo di esperimenti Stonehurst abbia condotto su di loro, ma gli emarginati che si vedono sono traumatizzati, sfregiati e sfruttati. La seconda stagione di Mercoledì mette poi in evidenza alcuni degli emarginati imprigionati nell’esperimento LOIS, tra cui Patricia Redcar, un’emarginata dall’aspetto alieno che era una paziente di lunga data a Willow Hill. Gli altri sono Julian Meiojas, uno degli emarginati senza volto, un uomo simile al mostro di Frankenstein e una donna spaventata nell’ultima cella, che potrebbe essere in realtà la madre di Tyler, Francoise Galpin.

Come fa Slurp a conoscere davvero Augustus Stonehurst?

Tra gli Emarginati liberati dalle loro catene a Willow Hill nella seconda stagione di Mercoledì, nell’episodio 4, c’è Slurp, l’adolescente zombie rianimato dai poteri elettrici di Pugsley. Più cervelli Slurp ha mangiato nella seconda stagione, più è tornato ad essere umano, portandolo finalmente a parlare alla fine del quarto episodio. Durante il trambusto, Slurp si trova infatti faccia a faccia con Augustus Stonehurst e lo saluta con le parole: “Ciao, vecchio amico”, prima di mangiare il suo cervello.

Questa frase indica che Slurp e Stonehurst hanno una lunga storia che risale al loro periodo alla Nevermore. La decisione immediata di Slurp di uccidere e mangiare il cervello di Stonehurst dopo essersi riunito con lui suggerisce inoltre che l’ex insegnante di scienze di Nevermore potrebbe aver avuto un ruolo nella morte del ragazzo. Forse è stata la morte di Slurp a portare Stonehurst a lasciare Nevermore per sempre, con Slurp che potrebbe anche essere stato uno dei primi soggetti di test di Stonehurst prima di iniziare ufficialmente il suo progetto LOIS.

Cosa è successo alla sorella di Morticia, Ofelia?

L’episodio 4 della seconda stagione di Mercoledì, diretto da Tim Burton, rivela anche alcune nuove informazioni intriganti sulla misteriosa zia di Mercoledì Addams. Fester rivela che la sorella di Morticia, Ofelia, era stata una paziente a Willow Hill, ma sembra che sia fuggita dalla struttura prima che Fester vi fosse ricoverato. È stata la nonna di Mercoledì, Hester Frump, a far ricoverare Ofelia, dopo che quest’ultima era stata trovata a Nevermore urlante, con lacrime nere che le rigavano il viso, a causa dell’uso eccessivo dei suoi poteri psichici. Si deduce che Ophelia sia scomparsa subito dopo la fuga, e che il suo destino e la sua sorte siano ancora sconosciuti a Morticia, a distanza di 20 anni.

Mercoledì riacquisterà i suoi poteri nella seconda parte?

Una delle domande più importanti che precedono la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì è se i poteri della protagonista ricominceranno a funzionare, dato che si sono bloccati dopo la sua visione della morte di Enid. La sua esperienza di pre-morte combattendo contro Tyler, la potenziale ricerca di Ofelia o la nuova apertura con Morticia la aiuteranno, si spera, a trovare la chiave giusta per riottenere pienamente i poteri psichici di Mercoledì. D’altronde, è lecito aspettarsi che i poteri le serviranno per poter risolvere gli enigmi ancora presenti dopo questi primi episodi.