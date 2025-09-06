The Wolf of Wall Street: spiegazione del finale del film con Leonardo DiCaprio

The Wolf of Wall Street è una commedia nera di Martin Scorsese basata sulla famigerata storia di frode finanziaria di Jordan Belfort, agente di borsa. In The Wolf of Wall Street, Belfort (Leonardo DiCaprio) diventa agente di borsa e raggiunge un discreto successo finanziario prima di perdere il lavoro nel crollo del Black Monday del 1988. Fonda quindi la società di intermediazione mobiliare Stratton Oakmont, che diventa rapidamente un’impresa criminale quando Belfort e i suoi soci ingannano clienti ignari convincendoli a investire in azioni senza mostrare loro le clausole scritte in piccolo.

Nel corso delle sue tre ore di durata, The Wolf of Wall Street (qui la recensione) segue l’ascesa e la caduta della Stratton Oakmont e la ricchezza che Jordan Belfort accumula grazie ad essa. Il film racconta anche la tumultuosa storia d’amore di Belfort con sua moglie Naomi (Margot Robbie) e la sua dipendenza dalla droga, sempre più fuori controllo. Belfort trascorre gran parte di The Wolf of Wall Street cercando di stare un passo avanti all’FBI, prima di essere costretto a consegnare se stesso e la sua azienda alla giustizia nel finale di The Wolf of Wall Street.

La spiegazione dell’arresto e la detenzione di Jordan Belfort

Vari accordi hanno portato a una pena più breve

Quando Belfort inizia finalmente a liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga dopo un’esperienza di pre-morte a bordo del suo yacht in Italia (causata da lui stesso quando ordina allo yacht di salpare verso Monaco durante una tempesta), le autorità lo arrestano quando il suo socio bancario francese Jean-Jacques Saurel (Jean Dujardin) viene arrestato. Dopo aver tradito Belfort, Saurel accetta un patteggiamento per raccogliere prove sui suoi colleghi della Stratton Oakmont in cambio di una pena più lieve.

Durante una conversazione con il suo complice Donnie Azoff (Jonah Hill), Belfort informa il suo amico dell’indagine. Sfortunatamente per Belfort, l’FBI viene a conoscenza del suo avvertimento, che costituisce una grave violazione del suo patteggiamento. Ciononostante, alla fine di The Wolf of Wall Street Jordan riceve una pena relativamente lieve di 36 mesi in un carcere di minima sicurezza, e viene rilasciato dopo soli 22 mesi.

Cosa succede al matrimonio di Jordan e Naomi

L’abuso di cocaina rovina la vita familiare di Belfort

Belfort e sua moglie Naomi inizialmente hanno un matrimonio piuttosto felice. Tuttavia, ben presto i due iniziano a litigare regolarmente e a insultarsi a vicenda a causa delle attività illecite di Belfort, delle sue relazioni extraconiugali e dell’abuso di droghe. La situazione raggiunge il culmine durante il finale di The Wolf of Wall Street, quando Belfort viene arrestato dalla SEC e dall’FBI e Naomi dice a Jordan che vuole divorziare da lui e ottenere la custodia dei loro due figli.

Belfort, infuriato, ricade rapidamente nel consumo di cocaina. Dopo aver dato un pugno allo stomaco a Naomi, cerca di lasciare la casa con la figlia piccola. Belfort è in preda a una rabbia distorta e sotto l’effetto della cocaina, quindi non va lontano e semplicemente si schianta con la macchina mentre esce dal vialetto. Fortunatamente, lo fa senza ferire sua figlia. Naomi riprende la figlia e Belfort rimane a riflettere su quanto abbia rovinato la propria vita.

Il futuro di Stratton Oakmont

L’attività di Befort viene rapidamente chiusa

Il modello di business di Stratton Oakmont si basava su quello che è noto come schema “pump-and-dump”, in cui Jordan e i suoi colleghi trader esageravano notevolmente il valore delle azioni per venderle a prezzi più alti. Dopo che il cliente acquistava le azioni, il loro prezzo calava, con il cliente che veniva truffato e Stratton Oakmont che realizzava un grande profitto. Inutile dire che si tratta di una forma di compravendita di azioni altamente illegale, e l’ascesa insolitamente rapida di Stratton Oakmont attira l’attenzione sia della SEC che dell’FBI.

Mentre le autorità iniziano a stringere il cerchio intorno a Stratton Oakmont verso la fine di The Wolf of Wall Street, Belfort fa un tentativo malcelato di corrompere i federali con dei “fun coupon”, il suo termine gergale per indicare il denaro. Tuttavia, lo stratagemma viene smascherato quando Belfort è costretto a diventare un informatore dell’FBI. Dopo la testimonianza di Belfort contro i suoi complici, l’FBI chiude la Stratton Oakmont.

Cosa succede ai personaggi reali dopo la fine di The Wolf of Wall Street

Jordan Belfort è ora un motivatore

Il finale del film solleva interrogativi su cosa sia successo al vero Belfort dopo The Wolf of Wall Street. Dopo aver scontato la sua pena di 22 mesi, il vero Belfort è stato rilasciato dal carcere nel 2006. Da allora è diventato un motivatore e ha scritto due libri sul periodo in cui gestiva la Stratton Oakmont, uno dei quali, The Wolf of Wall Street, è servito da base per il film di Scorsese. Inoltre, Belfort è diventato anche un investitore in criptovalute.

L’ex moglie di Jordan, Nadine Macaluso, che ha ispirato il personaggio di Naomi interpretato da Margot Robbie, ha continuato a lavorare come terapeuta e consulente matrimoniale. Macaluso ha anche tenuto conferenze sulle relazioni abusive ed è autrice del libro Run Like Hell: A Therapist’s Guide to Recognizing, Escaping, And Healing From Trauma Bonds (Scappa come il vento: guida di una terapeuta per riconoscere, sfuggire e guarire dai legami traumatici). Inoltre, Macaluso ha consultato Margot Robbie e il suo coach per l’accento per The Wolf of Wall Street per aiutare Robbie a sviluppare l’accento di Naomi.

Azoff è l’analogo del vero socio di Belfort alla Stratton Oakmont, Danny Porush, che è stato condannato insieme a Belfort e ha scontato 39 mesi di prigione. Dopo il suo rilascio dal carcere, Porush ha continuato a lavorare per la Med-Care Diabetic & Medical Supplies. Porush stesso ha poi affrontato ulteriori accuse di frode, con l’accusa che lui e altri dipendenti della Med-Care avessero cercato di vendere in modo fraudolento forniture mediche ad alcune aziende, anche se la Med-Care ha respinto le accuse con una controquerela.

Cosa significa la sfida “Vendimi questa penna” di Jordan Belfort

Il semplice esercizio dimostra l’importanza della domanda e dell’offerta

Nella scena finale di The Wolf of Wall Street, Belfort ha iniziato una nuova carriera tenendo seminari sulle tecniche di vendita, con il vero Belfort che fa persino un cameo presentando la sua controparte sullo schermo. Richiamando una scena precedente del film, Belfort si avvicina a ciascun partecipante con una penna in mano e chiede semplicemente: “Vendimi questa penna.” Man mano che ogni partecipante fallisce nel tentativo di vendere la penna a Belfort, lui la riprende e pone la stessa domanda al membro successivo del pubblico.

Nella scena precedente del film, Belfort dimostra lo stesso trucco consegnando una penna al suo amico Brad Bodnick (Jon Bernthal), che poi chiede a Belfort di scrivere il suo nome. Quando Belfort dice di non avere una penna, Brad risponde: “Esatto. Domanda e offerta.“ Il finale di The Wolf of Wall Street ripaga questo espediente mostrando, in modo astuto, che la chiave del successo di Belfort era tutta nell’attirare i clienti con qualcosa che non avevano, anche se la vendita stessa era fasulla. Mentre i partecipanti al seminario si concentrano sul rendere attraente la penna stessa, la metodologia di vendita di Belfort è semplice e sfuggente per tutti loro.

Cosa cambia il finale di The Wolf of Wall Street rispetto alla vita reale di Belfort

Ci sono diversi momenti di dubbia accuratezza

Per quanto riguarda l’accuratezza di The Wolf of Wall Street, Belfort ha affermato che la sua tossicodipendenza era significativamente peggiore nella vita reale. Secondo il racconto dello stesso Belfort, a un certo punto era dipendente da ben 22 droghe diverse. Inoltre, secondo il vero Belfort, anche le scandalose bravate alimentate dalla droga nell’ufficio della Stratton Oakmont viste in The Wolf of Wall Street sono molto accurate.

Macaluso ha anche affermato che il film descrive in modo veritiero il suo matrimonio con Belfort. Tuttavia, sia Belfort che Macaluso hanno fornito descrizioni diverse della scena in cui Belfort aggredisce Naomi. Attraverso il suo TikTok (tramite Daily Mail UK), Macaluso ha affermato che, invece di picchiarla, Belfort le ha bruciato i vestiti e l’ha spinta giù dalle scale dopo che lei aveva insistito affinché lui andasse in riabilitazione. Ha anche detto che non ha minacciato di portargli via i figli, ma che Belfort ha invece detto che sarebbe andato in Florida con la loro figlia.

Belfort ha fornito una versione leggermente diversa di questo incidente e afferma anche di non aver picchiato Macaluso. Jordan ha dichiarato (tramite The Guardian) che “è stata più una lotta in cui lei mi ha afferrato la gamba e io l’ho scalciata”, pur riconoscendo che “è stato terribile quello che ho fatto” e che era sotto l’effetto di “enormi quantità di droghe”. In ogni caso, Macaluso ha detto che lei e il suo ex marito “oggi stanno bene”. Secondo lei, Belfort le ha persino fatto visita il giorno dell’uscita di The Wolf of Wall Street nel 2013.

Il vero significato del finale di The Wolf of Wall Street

La commedia satirica trasmette un messaggio contro l’avidità

Soprattutto, The Wolf of Wall Street è un monito contro il potere inebriante dell’avidità, anche se trasmette il suo messaggio sotto forma di una divertente commedia nera. Quando Belfort inizia la sua narrazione all’inizio de Il lupo di Wall Street, è un festaiolo arrogante ed egocentrico che non si preoccupa minimamente delle conseguenze delle sue attività illegali. È più turbato dal fatto di aver guadagnato solo 49 milioni di dollari l’anno precedente (“tre milioni in meno di un milione a settimana”, come osserva). Con Belfort che si vanta apertamente della quantità di droghe che assume all’inizio del film, l’eccesso va di pari passo con la sua avarizia.

Nonostante tutta la ricchezza accumulata grazie alla Stratton Oakmont, Belfort non è mai veramente felice se non è sotto l’effetto di droghe, e tratta il denaro più o meno allo stesso modo. La sua caduta definitiva, e quella della Stratton Oakmont, sono entrambe il risultato dello stesso impulso. Belfort e i suoi compagni sono costantemente alla ricerca dell’euforia che sia il denaro che le droghe danno loro, indipendentemente dal danno che causano a se stessi o agli altri. Alla fine, Belfort impara alcune lezioni preziose sull’avidità e l’eccesso in The Wolf of Wall Street, anche se rimane un maestro della vendita, come dimostra il suo trucco con la penna.

Come è stato accolto il finale de Il lupo di Wall Street

Le scene finali non sono state il momento clou del film biografico del 2013

Nel complesso, Il lupo di Wall Street è stato un successo sia di critica che di pubblico. Il film del 2013 ha attualmente un punteggio Tomatometer del 79% e un punteggio Popcornmeter dell’83% su Rotten Tomatoes, a dimostrazione di quanto abbia riscosso successo sia tra il pubblico generale che tra i critici. Il film non è stato privo di polemiche, naturalmente, poiché molti hanno trovato alcune scene gratuite o hanno contestato il ritmo e la durata di 3 ore. Tuttavia, per la maggior parte, la satira di Martin Scorsese è stata accolta con elogi.

Molti critici hanno apprezzato il modo in cui le scene finali del film hanno riassunto molti dei suoi temi centrali, in particolare quelli della dipendenza e di come questa porti alla rovina, in modo incredibilmente efficace.

Sebbene il finale di The Wolf of Wall Street e la trama in generale siano stati oggetto di molte recensioni, soprattutto per quanto riguarda l’accuratezza e il modo in cui è stato ritratto il personaggio di Jordan Belfort, l’attenzione si è concentrata principalmente sui temi più profondi della storia e sulle interpretazioni. Leonardo DiCaprio, in particolare, è stato oggetto della maggior parte delle analisi, il che è comprensibile dato che ha interpretato il controverso personaggio centrale. Anche Margot Robbie, Matthew McConaughey e Jonah Hill sono stati spesso citati in modo positivo. Questo è degno di nota, poiché dimostra che The Wolf of Wall Street avrebbe potuto lasciare un’eredità molto meno significativa se il cast non fosse stato così forte.

Per quanto riguarda l’accoglienza riservata al finale di The Wolf of Wall Street, c’è un aspetto chiave che viene ripetutamente elogiato nelle recensioni. Molti critici hanno apprezzato il modo in cui le scene finali del film hanno riassunto molti dei suoi temi centrali, in particolare quelli della dipendenza e di come questa porti alla rovina. Tuttavia, anche in questo caso, le discussioni suscitate dal finale de Il lupo di Wall Street riguardano meno gli aspetti cinematografici delle scene finali e più il messaggio centrale che trasmettono. Ad esempio, il critico Matt Zoller Seitz, scrivendo per Roger Ebert, ha espresso le seguenti riflessioni sul messaggio morale che si può trarre una volta che iniziano a scorrere i titoli di coda di The Wolf of Wall Street:

Dopo un certo numero di decenni, dovremmo chiederci se il continuo sostegno a tossicodipendenti come Belfort non significhi, in un certo senso, che anche chi li sostiene sia dipendente, che loro (noi) facciano parte di una ruota a moto perpetuo che continua a girare senza sosta. Alla fine, “Wolf” non parla tanto di un singolo tossicodipendente quanto della dipendenza dell’America dall’eccesso capitalista e dalla mentalità del “chi muore con più giocattoli vince”, che si è dimostrata durevole quanto l’immagine del gangster ringhiante che prende ciò che vuole quando ne ha voglia.

In definitiva, ci sono molti momenti in The Wolf of Wall Street che hanno fatto sì che il film di Scorsese del 2013 rimanga per sempre un punto culminante della sua carriera.

Il finale, sebbene soddisfacente, non è uno di questi. Era una conclusione piuttosto prevedibile, soprattutto perché basata su una storia vera, e il fatto che i crimini e le dipendenze di Belfort lo avessero raggiunto era sempre stato il punto adatto per concludere la narrazione. Non era affatto un brutto finale, ma non era nemmeno il momento clou di The Wolf of Wall Street.