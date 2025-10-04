Come Charlie Hunnam ha trovato i nastri perduti di Ed Gein che nemmeno i ricercatori erano riusciti a localizzare

La star di Monster: La Storia di Ed Gein, Charlie Hunnam, ha rivelato di aver scoperto alcuni nastri scioccanti che nemmeno i ricercatori dello show erano riusciti a trovare. La terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy segue le vicende del serial killer del Midwest Ed Gein, che ha ispirato diversi classici horror come Psycho e Il silenzio degli innocenti.

Nella terza stagione di Monster, Hunnam, che interpreta il ladro di tombe assassino, ha trovato un modo molto creativo e dedicato per entrare nella mente di un serial killer. In un’intervista con Screen Rant, l’attore ha rivelato le informazioni che ha appreso dopo una serie infinita di telefonate ed e-mail.

Hunnam ha cercato “incessantemente” i nastri di Ed Gein

Hunnam ha spiegato di aver scoperto l’esistenza delle registrazioni grazie a un documentario intitolato Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein. Dopo aver ascoltato alcuni frammenti dei nastri, era determinato a rintracciare le versioni complete e integrali. Ha contattato tutte le persone che gli venivano in mente e che potevano avere accesso a queste presunte registrazioni.

“Dove c’è la volontà – e c’era la volontà – c’è un modo. Alcuni estratti di questi nastri erano stati inseriti in un documentario intitolato Psycho: The Lost Tapes [of Ed Gein] su Amazon. Erano solo piccoli frammenti, ma è così che tutti hanno saputo dell’esistenza di questi nastri. Quindi, ho iniziato a chiamare e inviare e-mail senza sosta a tutte le persone coinvolte in quel progetto”.

L’attore ha detto che tutto il suo duro lavoro è stato ripagato perché è riuscito a ottenere una copia dei nastri da Joshua Kunau, che ha descritto come un “produttore davvero fantastico e generoso”. Ha ricordato di aver dovuto firmare un accordo di riservatezza prima di ricevere un file MP3 di un’intervista che ha avuto luogo dopo l’arresto di Gein.

“Quell’intervista è stata registrata la notte dopo l’arresto di Ed Gein, e il motivo per cui quei nastri non sono mai stati diffusi è perché non gli sono stati letti i suoi diritti Miranda, ed era stato picchiato dal vice sceriffo, che era il figlio di Bernice Worden. Lei era una delle vittime di Ed, e suo figlio era il vice sceriffo e aveva accesso a Gein e lo picchiò. Hanno sempre pensato che quei nastri sarebbero stati inammissibili, quindi non sono mai stati diffusi. Sono rimasti per sempre in un cassetto polveroso“.

Hunnam ”ha evitato di rilassarsi” tra una ripresa e l’altra

Per quanto riguarda la sua interpretazione di Gein, Hunnam si è dedicato con la stessa dedizione con cui ha svolto le ricerche per il ruolo. Come tutti gli attori in situazioni simili, ha dovuto cambiare completamente il suo aspetto fisico durante le riprese, il che poteva sembrare piuttosto stressante. Tuttavia, Hunnam ha spiegato che era così impegnato che non aveva davvero tempo per fermarsi e rilassarsi.

“Onestamente ho evitato di rilassarmi, non in modo metodico. È davvero difficile immedesimarsi completamente in qualcuno che non sei. Ci vuole molta concentrazione, quindi il lavoro era senza fine. Ovviamente, sono il protagonista della serie. Sono in molte scene e abbiamo girato più unità. Anche quando non lavoravo, continuavo a lavorare. Ero sempre su un’unità. Tutto questo per dire che, dopo aver lavorato 14 o 15 ore al giorno e poi tre ore di compiti a casa la sera, non c’era davvero tempo per non essere super concentrato su questo”.

Tuttavia, Hunnam ha anche chiarito che il suo programma frenetico non gli dava fastidio. Ha persino affermato che in realtà gli piaceva quanto questo ruolo lo tenesse occupato: “Mi piacciono le sfide. Direi che si tratta più di dipendenza dal lavoro che di recitazione metodica”.