Due Emisferi, la spiegazione del finale: Lucca riceve le cure di cui ha bisogno?

Basato sul libro “The Two Hemispheres of Lucca” di Barbara Anderson, Due Emisferi è un potente dramma messicano che fa un ottimo lavoro nell’adattare il materiale originale, offrendo uno sguardo risoluto sulla crescita di un bambino con paralisi cerebrale, insieme alla lotta dei genitori del protagonista, Lucca, alla ricerca di una potenziale cura per aiutare ad alleviare la sua condizione.

Questa ricerca è il fulcro della narrazione di Due Emisferi, con Barbara che parte con la sua famiglia in India, dove una nuova procedura sperimentale pionieristica potrebbe vedere Lucca iniziare a formare più connessioni cerebrali rispetto a prima. Questo, a sua volta, gli consentirebbe di evolversi oltre il suo stato attuale, rendendolo in grado di formare parole, mangiare, bere e persino ridere. Tutti questi passaggi della vita che i bambini compiono organicamente hanno molto più peso e significato nel film.

Powered by

Lucca inizia a regredire?

Dopo che Barbara viene licenziata dal suo lavoro, quella notte Lucca finisce per avere una crisi. Questa volta dura solo 25 secondi, ma è un avvertimento per ciò che potrebbe accadere se i suoi trattamenti venissero interrotti. Le sue crisi sono diminuite del 70% da quando si è sottoposto ai trattamenti in India, ma significa anche che se continuano, potrebbero vanificare tutto il lavoro svolto finora con la sperimentazione Cytotron.

Andres convince Barbara a lasciare che Lucca sbocci e sia se stesso. Vuole che si arrenda e permetta a Lucca di avere ciò che è meglio per lui. È ovviamente difficile per Barbara farlo, dato che ha trascorso così tanto tempo a cercare di dargli la migliore vita possibile. Barbara si è sempre incolpata per non aver spinto di più durante il travaglio, e quindi sta quasi cercando di riempire quel senso di colpa nella sua vita con queste cure.

Perché Barbara si sente così in colpa?

Barbara aveva un lavoro molto difficile, che l’ha portata ad avere un arresto respiratorio. È stata salvata per miracolo e i dottori dell’epoca hanno tirato fuori suo figlio e hanno fatto del loro meglio per lui. Avrebbero potuto morire entrambi in quel momento, ma grazie a una sorta di miracolo o intervento divino, sono sopravvissuti entrambi. Dato che questo è uno dei motivi principali per cui Barbara è rimasta indietro, sentirlo è sufficiente a farle apprezzare di nuovo la vita.

In seguito Barbara telefona a John, uno degli uomini che ha preso parte ai processi di Kumar, e scopre che i piani per la clinica di Baltimora erano tutti una bugia. Jaramillo è un completo imbroglione e non aveva alcuna intenzione di aprire una clinica. In realtà ha pagato per un’e-mail con il dominio di John Hopkins per aiutare a vendere la bugia, ma nessuno oltre a lui lo conosce.

Barbara fa ulteriori ricerche e scopre che Jaramillo ha truffato numerose persone in passato, tra cui John e persino il dottor Kumar, cercando di prendersi il merito di essere l’inventore del Cytotron quando in realtà, questo è ovviamente completamente falso.

Cosa fa Barbara al riguardo?

Barbara è una donna posseduta, determinata a far cadere l’uomo. Jaramillo sa chiaramente come muoversi nel sistema legale e Barbara gli invia un’e-mail con le sue scoperte. Questo fa gesto fa da traino e con l’aiuto del Segretario della Salute, organizza un incontro per discutere delle sperimentazioni del Cytotron.

Barbara si presenta con Lucca ma ci sono brutte notizie. Si scopre che vogliono solo approvare l’uso della macchina per scopi oncologici. Non ne consentono l’uso a scopi neurologici e decidono invece di concentrarsi sui trattamenti contro il cancro. “Per il bene della maggioranza piuttosto che dei singoli casi”.

Quindi, sebbene questa sia una piccola vittoria, ovviamente non lo è per Barbara… finché non riceve una chiamata dal dottor Kumar, che le dice che è sempre la benvenuta e che il costo del Cytotron per lei in India è pari a zero. Ha fatto molto per aiutare e di conseguenza, dopotutto, c’è una cura per lei e Lucca. Barbara aveva deciso prima di questo di godersi il processo di crescita di Lucca e ottiene la sua ricompensa proprio alla fine, quando Lucca pronuncia il suo nome “Mamma”.

In che modo si conclude Due Emisferi?

Mentre scorrono i titoli di coda, apprendiamo che Lucca e la sua famiglia hanno fatto altri 3 viaggi in India e attualmente Lucca sta finendo la scuola elementare ed è nella stessa classe di suo fratello Bruno. Lucca non soffre di epilessia da 5 anni e ha anche iniziato a camminare e parlare.

Ad agosto 2021, Barbara, Andres e gli investitori hanno acquistato 2 macchine Cycotron e hanno aperto la prima clinica fuori dall’India. Quindi alla fine, Lucca riesce a ottenere il suo trattamento e i sacrifici fatti dalla famiglia si concretizzano nel miglior modo possibile, infondendo speranza anche a molti altri.

Due Emisferi è disponibile su Netflix.