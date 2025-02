Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter fanno parte del canone MCU?

Quando Agents of S.H.I.E.L.D. è stato lanciato su Disney+, avrebbe dovuto far parte dell’MCU. Dopo un inizio difficile, lo spin-off di The Avengers ha trovato il suo equilibrio nella seconda metà della stagione 1 e ha raggiunto il suo livello più alto in occasione del collegamento con Captain America: The Winter Soldier.

Tuttavia, con il passare del tempo, la serie si è allontanata sempre di più da quella che da allora è stata soprannominata la Sacred Timeline. Negli ultimi anni, abbiamo appreso che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non voleva che nessuno di quegli show televisivi Marvel venisse realizzato; erano opera dell’ex presidente della Marvel Entertainment Ike Perlmutter.

Quindi, quando si è presentata l’opportunità, Feige ha convinto il CEO della Disney Bob Iger a consentire ai Marvel Studios di supervisionare tutto producendo show televisivi MCU per Disney+.

Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter non sono parte del canone… per ora!

Lo stato canonico sia di Agents of S.H.I.E.L.D. che di Agent Carter è stato oggetto di accesi dibattiti per anni. Molti sostengono che siano chiaramente parte dell’MCU, un argomento che ha un po’ più peso ora che la “Defenders Saga” sembra essere stata inserita nella Sacred Timeline.

Parlando con Screen Rant, al responsabile TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, è stato chiesto a che punto sono le cose con entrambi gli show. “Beh, te lo dico e te lo dico così. È emozionante per me pensare a come far quadrare quegli show della ABC con il canone”, ha confermato. “Per me, se mi conosci e conosci il modo in cui funziona il mio cervello, è un territorio divertente da immaginare”.

Leggendo tra le righe, sembra che gli show al momento non siano tecnicamente canonici, ma Winderbaum è impaziente di inserirli nell’MCU quando si presenterà l’opportunità di farlo.

Sebbene non sarebbe saggio fare affidamento su un revival per nessuno dei due show, Hayley Atwell tornerà come Peggy Carter in Avengers: Doomsday. Se gli Agents of S.H.I.E.L.D. torneranno insieme a Coulson, allora la Multiverse Saga è sicuramente il posto giusto per farlo.