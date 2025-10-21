È Colpa Nostra? spiegazione del finale: Chi è Simon?

Il finale di È Colpa Nostra?, o Culpa Nuestra di Prime Video, è così affrettato che sembra che i realizzatori abbiano voluto racchiudere il resto della vita di Noah e Nick in questo unico film per soddisfare i fan. Come avevamo previsto, Nick si ritrova impegnato a Londra mentre Noah finisce gli studi e volta pagina dopo un amore che non perdona. Lei rimpiangerà per sempre quella notte con Michael, ma Nick non le permetterà mai di dimenticarlo. Nonostante abbia lasciato un messaggio in cui dice che sarà sempre la sua luce nell’oscurità, Nick e Noah sono ben lontani dall’essere insieme all’inizio di È Colpa Nostra?.

Nick ora sta con Sofia, che ha intenzione di trasferirsi a Londra, mentre Noah incontra un bel ragazzo sul volo per Ibiza (dove Lion e Jenna si sposano) quattro anni dopo il finale di È Colpa Nostra?. Noah non è ansiosa di vedere Nick, ma ovviamente lui è il migliore amico dello sposo, quindi non c’è modo di evitarsi. Questo porterà a un amore ritrovato o finiranno per ferirsi di nuovo a vicenda? Scopriamolo nel finale di È Colpa Nostra?.

Cosa succede al matrimonio?

Il film inizia con la riunione di Nick e Noah al matrimonio di Jenna e Lion. Entrambi sono infelici, ma i loro migliori amici sono desiderosi di tenerli vicini perché sanno cosa è meglio per loro. Noah non vuole fare da damigella d’onore, ma non può nemmeno tirarsi indietro, quindi, nonostante lo stress e il desiderio di stare lontani, finiscono per andare a letto insieme la notte del matrimonio. Quando Nick si sveglia, però, è una persona completamente diversa. È notte fonda e dice a Noah che in realtà non è interessato a tornare insieme. Non l’ha perdonata per quello che ha fatto con Michael (anche se è stato lui a baciare Sofia per primo). Così Noah si dedica a lavori occasionali in attesa di trovare quello giusto, mentre Nick si impegna a fare lo stronzo nell’ufficio di Londra (scherzo).

Chi è Simon?

L’azienda non sta andando molto bene e qualunque cosa Nick stia cercando di fare non funziona. La gente protesta contro l’azienda e qualcuno cerca persino di uccidere William, il padre di Nick (e il patrigno di Noah, oops). Ma Nick è determinato a fare le cose in modo diverso. D’altra parte, Noah trova finalmente un lavoro interessante in un’azienda tecnologica guidata nientemeno che dal pilota Simon. Simon non ha esitato a chiedere a Noah di uscire con lui a Ibiza quando il loro volo è atterrato. Ma lei allora ha detto di no. Tuttavia, ora che lavorano insieme e lei deve chiaramente superare la storia con Nick, decide di dare una possibilità a questo ragazzo, ma con calma e senza fretta. Allo stesso tempo, per salvare la faccia dell’azienda, Nick dice a Sofia che dovrebbero annunciare di avere una relazione “seria”. Ma poi Nick finisce per rilevare l’azienda di Simon (un’altra strana iniziativa per aiutare a ripulire la loro immagine?) e quando vede Noah lì, perde un po’ la testa. Non solo è apertamente detestabile nei confronti di Simon, ma proibisce persino le relazioni sentimentali in ufficio, sapendo che Simon e Noah stanno insieme. Ma questo non fa alcuna differenza perché Simon afferma di essere così innamorato di Noah che non gli importa della sua azienda (aspetta, cosa?).

Cosa riavvicina Noah e Nick?

Ci sono così tante cose casuali che accadono in questo film che mi sembra di parlare di cose diverse. Ora, Maggie, la sorella di Nick, dovrebbe andare a trovarlo perché ha bisogno di passare più tempo con suo padre, ma sia lei che Will trovano molto difficile farlo. Invece, lei passa la maggior parte del tempo con Noah, che vomita la torta all’agave che lei mangia. Comunque, Noah è il migliore con Maggie, e l’ostinazione di Nick non gli permette di perdonare sua madre o suo padre per il loro passato, il che significa che non ha modo di aiutare nemmeno Maggie. Inoltre, veniamo improvvisamente colpiti dalla notizia che la madre di Nick sta morendo di leucemia, quindi la custodia di Maggie ora spetta a Will (eh?). Nick dice a Noah che non sa come fare senza di lei, che è un’abitudine a cui continua a tornare. Finiscono per andare a letto insieme (di nuovo) perché lui non vuole stare da solo. Ma subito dopo Noah se ne va. Lei però scopre con stupore di essere incinta. A quanto pare, è di Nick perché potrebbe essere successo al matrimonio (non capisco la cronologia di questo film).

A una festa con Sofia e Simon, Nick bacia di nuovo Noah, dicendole che non può lasciarla andare. Lei lo ferma e ha bisogno di riposare, quindi lui la porta a casa, lasciando Sofia infastidita e Simon troppo ubriaco per preoccuparsene. Ora Noah è visibilmente incinta, ma in qualche modo nessuno se ne accorge. Comunque, lei dice a Nick che lui sarà felice sposando Sofia, e che lei sarà un’ottima madre per i suoi figli. Lui le dice che lei sarebbe meglio, ma lei risponde che come può essere la madre dei suoi figli se lui non riesce a perdonarla (ragazza? Sei già incinta.

Alla fine, è al funerale della madre di Nick che Noah insegna a Maggie che dovrà accettare Will come suo padre perché lei ha fatto lo stesso e gli dà persino un abbraccio davanti a tutti. Maggie la segue. Parla anche di come, quando succedono cose del genere, di solito non è “colpa” di una sola persona. D’altra parte, c’è ancora un altro grattacapo da affrontare. Michael viene licenziato dall’ospedale dove lavora perché Nick ha detto loro che è andato a letto con una studentessa mentre era consulente. Ma quando Noah incontra Michael, lui le dice di stare lontana da lui perché gli ha rovinato la vita. Lei va da Sofia per chiedere aiuto, e Sofia muove alcune leve, ma alla fine Michael vuole ancora vendicarsi e sa che Noah è incinta perché ha messo le mani sulla sua cartella clinica.

È Sofia a dire a Nick che lui non sa come lasciar andare il risentimento. Gli ricorda che tutti quelli che lo circondano possono perdonarlo, tranne lui. Gli fa anche capire che Noah è l’unica persona che è davvero lì per lui, e che lui è riuscito ad allontanare anche lei. Sofia rimane sola, ma c’è ancora speranza per lei, e non c’è rancore tra lei e Nick.

Chi è il grande cattivo?

Il grande colpo di scena in È Colpa Nostra? non ha nulla a che vedere con i protagonisti. Si tratta invece del fatto che Michael è ancora in contatto con Briar, che ha bisogno dell’aiuto di un medico, ma invece viene curata da uno psicopatico squilibrato. Ora Michael sta già lavorando su Briar, ma il suo piano entra in azione in ritardo perché Nick, che ritrova Noah, il quale ha deciso di andarsene per sempre, viene colpito dallo stesso uomo che ha cercato di uccidere suo padre all’inizio del film. Noah e Nick stavano finalmente per tornare insieme, e lui pensava che il bambino fosse di Simon, ma gli andava comunque bene (wow, quell’uomo è cresciuto dopo quella conversazione). Ma ovviamente era felicissimo di sapere che era suo figlio. Nick si risveglia dal coma dopo la nascita del loro bambino, e sembra che Nick e Noah stiano finalmente vivendo il loro lieto fine, ma non è così. Briar si presenta, prende il bambino e sostiene che dovrebbe tenerlo perché ha perso un bambino a causa di Nick: occhio per occhio, bambino per bambino, capite? Ne segue una lotta, e Noah combatte Michael come una vera dura e alla fine prende a pugni Briar in faccia dopo averle strappato il bambino. Mamma Noah è piuttosto tosta, eh? Farebbe qualsiasi cosa per i suoi due ragazzi.

Nel finale di È Colpa Nostra?, Nick e Noah si sposano e partono verso il paradiso nella loro auto nuova di zecca, per la quale Noah dovrà pagare il mutuo per il resto della sua vita (voglio dire, è sposata con Nick, quindi no). Il film ha un lieto fine e i fratellastri finiscono per diventare marito e moglie, anche con l’approvazione dei loro genitori (oops).