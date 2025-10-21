Fast and Furious 11: Vin Diesel fornisce un promettente aggiornamento

Dopo mesi di preoccupazioni che l’ultimo capitolo della saga potesse essere cancellato del tutto, Fast and Furious 11 sembra finalmente essere sulla buona strada. La serie principale di film dovrebbe concludersi dopo l’undicesimo capitolo, che riprenderà dal finale sospeso di Fast X, in cui Dom e Little B sono rimasti intrappolati in una delle trappole di Dante, mentre Gisele è tornata dalla morte per salvare Letty e Cipher, e Hobbs, interpretato da Dwayne Johnson, è diventato il nuovo obiettivo di Dante.

Nonostante il piano in due parti, però, Fast and Furious 11 ha avuto numerosi problemi di sviluppo negli ultimi due anni, inizialmente sospeso a causa degli scioperi della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA, prima di subire un altro ritardo a causa della riscrittura della sceneggiatura. Più recentemente, sono circolate voci secondo cui l’ultimo capitolo previsto sarebbe stato completamente cancellato, poiché il modesto successo al botteghino di Fast X ha spinto la Universal a cercare un modo per produrre il prossimo film in modo più economico dopo il budget di produzione di 378,8 milioni di dollari del decimo film.

Ora, in un nuovo post di Vin Diesel sulla sua pagina Instagram, lo si vede visitare la sede della Universal Pictures con il Chief Marketing Officer dello studio, Michael Moses. Il produttore/protagonista indossa una maglietta con la scritta “Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025” e lo si vede non solo passeggiare per il backlot e uno dei suoi teatri con Moses, ma anche il dirigente della Universal affermare che stavano “pianificando tutto” e “risolvendo la questione”, indicando che i ritardi nella produzione del film sono stati appianati.

Sebbene le dichiarazioni di Moses siano sicuramente motivo di grande sollievo per i fan della serie, non significano necessariamente che Fast and Furious 11 abbia ottenuto il via libera ufficiale dallo studio. Solo poche settimane prima della stesura di questo articolo era stata diffusa la notizia che la Universal voleva ridurre il budget necessario per la sceneggiatura definitiva del film di ben 50 milioni di dollari, rendendo necessario tagliare alcuni personaggi e mantenere la produzione nazionale anziché internazionale.

La posizione di rilievo di Moses all’interno dello studio crea una sorta di incoraggiamento sul fatto che Diesel e la Universal abbiano finalmente trovato un accordo per Fast and Furious 11. Dato che lo studio era già nelle prime fasi di sviluppo di altri titoli spin-off, tra cui Hobbs & Reyes, il progetto con protagoniste femminili e una storia autonoma ancora sconosciuta, è possibile che alcune delle idee narrative per l’undicesimo film siano state trasferite agli altri film. Con l’obiettivo precedente di un’uscita nell’aprile 2027, però, l’ultimo Fast & Furious dovrà correre presto in produzione o rischiare un altro ritardo.