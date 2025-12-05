Talamasca: L’ordine segreto, la spiegazione del finale

Hai tenuto traccia di ogni bugia, tradimento e grande piano alla fine della prima stagione di Talamasca: L’ordine segreto? Analizziamo insieme quel finale ricco di azione e vampiri.

La prima stagione ha seguito un telepate di nome Guy Anatole, interpretato da Nicholas Denton, mentre lavora con riluttanza per un’organizzazione segreta incaricata di osservare il soprannaturale nella speranza di scoprire cosa è successo a sua madre. Ovviamente, nulla è così semplice come sembra. All’inizio del finale, Guy e Doris vengono arrestati dalle forze dell’ordine locali di Londra che indagano sull’omicidio di Keves, la strega che ha avuto una relazione con Guy quando è arrivato a Londra, e di un uomo di nome Archie, nonché sull’incendio della casa galleggiante che ha distrutto la congrega di Keves. (Il vampiro Jasper ha compiuto quest’ultimo gesto nel penultimo episodio).

Il detective Ridge dice che Helen, il personaggio interpretato da Elizabeth McGovern, è sospettata a causa del DNA trovato in entrambe le scene del crimine. Helen non sembra proprio essere un’assassina e sta cercando di ritrovare la sorella che ha perso da tempo. Ma dato che ha i passaporti di Guy e Doris, devono trovarla al più presto se vogliono lasciare Londra, indipendentemente dai suoi potenziali motivi loschi. Fuggono dalla custodia della polizia con l’aiuto di Olive, che lavora segretamente con Jasper. Mentre i due fuggono da lei e dai suoi motivi loschi, vengono rivelati alcuni segreti importanti.

Allora, cosa c’è dietro al “752” di cui sentiamo sempre parlare?

Guy si è convinto che qualcosa chiamato “il 752”, presumibilmente un libro leggendario contenente l’ubicazione di tutti i vampiri e altri segreti della Talamasca, non solo sia in possesso della sua nuova alleata Doris, tramite Keves, ma sia anche la chiave per trovare sua madre. Tuttavia, il “libro” che Keves portava con sé e che Guy pensava fosse il 752 era in realtà solo un album di ricordi che Keves aveva creato con Doris, la sua madre/sorella/migliore amica adottiva.

A quanto pare, il termine “752” si riferisce proprio a Doris, un’ex risorsa con una memoria fotografica che la Talamasca ha addestrato ad Amsterdam per diventare la loro biblioteca umana, il loro hard disk, il loro cloud… scegliete voi la metafora. L’hanno separata dalla sua famiglia in giovane età e hanno fatto di tutto per tenerla al loro servizio. Quasi tutti gli omicidi e le manipolazioni di questa stagione hanno avuto lo scopo di stanare Doris e riportarla sotto il controllo della Talamasca.

Doris è COSA e imparentata con CHI?

In questo episodio abbiamo anche scoperto che Doris è la sorella gemella che Helen sta cercando e che è una vampira. Sorpresa! Potrà anche aver vissuto con una congrega di streghe su una casa galleggiante sul canale, ma non era una di loro. Nel 1985, come vediamo nel flashback che apre l’episodio, il capo della Talamasca Houseman ha ricattato un vampiro di nome Alexander e lo ha costretto a trasformare Doris contro la sua volontà. Alexander l’ha resa anche debole, così che lei è immortale ma non più potente di un agente della Talamasca. Non ha nessuno dei poteri che abbiamo visto in altri vampiri in questo universo, come il volo, la telepatia o la capacità di fermare il tempo. Le è stata data una mano davvero schifosa, a dire il vero!

Doris ha anche, inavvertitamente, incastrato sua sorella per omicidio. Il DNA era suo. Ricapitolando: Archie ha ucciso Keves. Doris ha ucciso Archie. Jasper ha ucciso la congrega e Welles, il suo assistente della Talamasca. Olive è una talpa. Houseman fa schifo. Guy ed Helen? Innocenti come pochi.

Dopo tutto questo, dov’è la madre di Guy?

Su un traghetto diretto verso una destinazione sconosciuta, Doris rivela che potrebbe sapere dove trovare la madre di Guy. Un agente della Talamasca sul traghetto li osserva. Ma Houseman non vuole che vengano catturati subito, dice, perché possono condurlo anche alla madre di Guy. Nessuno ha il libero arbitrio in questa dannata serie!

Helen, che ha abilmente aiutato Guy e Doris a fuggire e si è riunita con sua sorella per un momento silenzioso e commosso, viene arrestata dal detective Ridge poco dopo. Probabilmente finirà in prigione. Tuttavia, ho la sensazione che potrebbe finire per reclutare Ridge per la Talamasca in una potenziale seconda stagione. Sembrava l’inizio di una bella amicizia.

Cosa vuole esattamente la Talamasca da Jasper?

Alla fine dell’episodio, Jasper, un vampiro imbavagliato, viene “scortato” nello stesso laboratorio sotterraneo dove Doris è stata trasformata in vampiro da Alexander. Incontra Houseman, ora più anziano, che lo rimprovera per aver creato un esercito di vampiri mezzosangue. Houseman mostra poi a Jasper una stanza piena di corpi privi di sensi e si aspetta che li trasformi tutti. Quindi… in pratica vuole che faccia quello che già stava facendo, solo in modo più pulito e sotto il controllo della Talamasca. Non gli dà alcuna istruzione su come renderli deboli, come Doris, né alcun indizio su quale sia il piano. In teoria, Jasper potrebbe creare vampiri forti e questo piano potrebbe ritorcersi contro di lui… giusto?

Un altro punto in sospeso è Olive, che alla fine della stagione è indecisa sulla sua lealtà. Potrebbe allearsi con il povero Checkers, ora un vampiro mezzosangue. Potrebbe tornare al grande piano misterioso di Jasper e Houseman. Oppure potrebbe tradire i traditori e finire di nuovo dalla parte di Guy, Doris e Helen. Non ci resta che aspettare e vedere!

In che modo questo influirà sulla prossima stagione di Intervista col vampiro?

È già abbastanza grave che un vampiro abbia scritto un libro-denuncia mascherato da memoir romanzato e che un altro stia scaricando il suo trauma in un tour come rockstar. Ora abbiamo anche un tizio che sta creando un esercito di novizi? Nella prima stagione di Intervista col vampiro, Daniel Molloy chiede a Louis de Pointe du Lac se le condizioni attuali (pandemia globale, instabilità politica ovunque) siano mature per consentire alla sua specie di conquistare il mondo. Il suo amico vampiro conferma questa paura e sostiene che, se lui e Daniel pubblicassero un libro, questo potrebbe servire da avvertimento alla popolazione umana sulla “Grande Conversione” che sta per arrivare.

Facciamo un salto in avanti di circa tre anni, quando si svolge Talamasca: L’ordine segreto, e la stessa organizzazione segreta che ha aiutato Molloy a scrivere e pubblicare il libro sta facilitando una conversione di media-grande portata? Affascinante! Anche se non credo necessariamente che un evento crossover a livello di MCU sia previsto per serie come questa, è sicuramente qualcosa che vorremo tenere a mente quando The Vampire Lestat, alias Intervista col vampiro – Stagione 3, debutterà nel 2026.