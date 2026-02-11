Ella McCay, spiegazione del finale: Ella riesce a far fronte allo scandalo?

Il film dramedy di James L. Brooks Ella McCay, con Emma Mackey, è ambientato durante la crisi finanziaria del 2008. Il film è incentrato su Ella, vicegovernatrice e terza donna più giovane di sempre a ricoprire quella carica. Era estremamente laboriosa e profondamente appassionata al benessere della gente comune, e aveva dedicato la sua vita all’elaborazione di politiche capaci di favorire la popolazione.

Sebbene il suo approccio non coincidesse sempre con quello del governatore Bill Moore, la sua passione lo aveva convinto che fosse la scelta perfetta come governatrice ad interim nel caso in cui lui avesse ottenuto un incarico nel gabinetto della futura amministrazione presidenziale. Conosceva Ella fin da quando era sindaco e lei il suo capo di gabinetto. Ma una volta diventata governatrice, Ella riuscirà a seguire il suo cuore o dovrà ricorrere alla piccola politica per salvare la propria carriera? Entriamo nei dettagli.

Ella ha perdonato suo padre?

Ella aveva un rapporto complesso con suo padre, Eddie. Fin da giovane aveva capito che tradiva sua madre, Claire, e che non era un uomo di grande integrità. Si vergognava di lui e non riusciva a comprendere perché Claire si rifiutasse di lasciarlo. Rimase devastata quando la madre le disse che lei ed Eddie avevano deciso di trasferirsi in California perché lui voleva avviare un’attività lì. Ella era concentrata sugli studi: temeva che il trasferimento avrebbe compromesso i suoi risultati e l’avrebbe fatta perdere lo stage per cui stava lavorando. Rifiutò quindi di ricominciare una nuova vita in California. Era vicina all’eccellenza accademica; i suoi insegnanti la consideravano eccezionale, aveva ottime possibilità di essere ammessa nelle università che desiderava, e non voleva rovinare tutto trasferendosi. Ella pensava che l’amore della madre per Eddie le avrebbe portato solo sfortuna, ma Claire non riusciva a concepire l’idea di lasciarlo. Così prese una decisione difficile: trasferirsi in California con Eddie e lasciare Ella alle cure della sorella, Helen. Non voleva che la figlia soffrisse per i suoi errori, ed era l’unico modo per far funzionare le cose. Per quanto fosse doloroso, Ella fu sollevata dal fatto che la madre avesse tenuto conto della sua opinione.

Zia Helen divenne una figura materna per Ella, che la amava profondamente. Il rapporto tra Ella ed Eddie peggiorò col tempo, soprattutto dopo la morte della madre. Rimase sconvolta quando, alla veglia funebre di Claire, notò una donna flirtare con suo padre; capì che Eddie non era cambiato. Aveva sempre messo se stesso prima di lei e di suo fratello Casey, e la distanza tra loro si ampliò. Così, quando un giorno Eddie si presentò senza preavviso al bar di Helen per riconciliarsi con la figlia, Ella si rifiutò di ascoltarlo. Forse una parte di lei sperava che fosse cambiato, ma divenne presto evidente che voleva rimediare solo perché la sua nuova compagna, Olympia (una psicologa), glielo aveva consigliato. Lei non lo avrebbe sposato finché i figli non l’avessero perdonato, ed era per questo che continuava a insistere con Ella e Casey.

Quando Eddie dichiarò che Olympia era la donna più straordinaria che avesse mai incontrato, Ella si infuriò e se ne andò. La mancanza di rispetto mostrata verso la defunta moglie rese impossibile per Ella vedere il padre come qualcosa di diverso da un opportunista che aveva negato dignità a sua madre e non era mai stato un modello per lei. Nel corso di Ella McCay, Eddie tenta di convincere i figli a perdonarlo, ma Ella decide che non gli deve nulla. Gli chiese se l’avesse tradita mentre era malata e morente; lui non rispose chiaramente, lasciando intendere di sì. Avrebbe almeno potuto trascorrere con lei i suoi ultimi giorni, invece scelse di ferirla. Quando il padre insinuò che lei “aveva bisogno” di perdonarlo per alleggerire la coscienza, Ella replicò freddamente: «Non proprio». Voleva che Eddie soffrisse, che non ottenesse ciò che desiderava, che capisse cosa significa essere rifiutati.

Ella ha smesso di amare Ryan?

Ryan ed Ella erano fidanzati dai tempi del liceo. Lui non era brillante come lei a scuola, ma l’aveva sempre sostenuta. Zia Helen non lo riteneva un’influenza positiva, ma accettò la relazione quando capì che rendeva felice Ella. Si sposarono, e Ella prese una decisione di cui non andava fiera per salvare il matrimonio, messo a dura prova dal suo lavoro impegnativo. Tornava a casa esausta, e questo influiva sulla relazione. Quando scoprì l’esistenza di un piccolo appartamento sotto la cupola del Campidoglio, pensò di usarlo per trovare un equilibrio tra vita privata e professionale. Trascorrevano lì i pomeriggi, ma la scelta ebbe conseguenze negative: una guardia informò un giornalista delle loro frequenti visite. Ella ignorava l’esistenza di una norma che vietava l’uso improprio di proprietà pubbliche, e il reporter iniziò a ricattarla minacciando di pubblicare la storia. Proprio mentre cercava una soluzione, il governatore Bill le comunicò di aver accettato un incarico nel governo federale, il che significava che lei sarebbe diventata governatrice.

La notizia fece il giro dei media. Durante il suo primo discorso informale, Ryan irruppe e improvvisò un ballo romantico con lei, gesto che Ella trovò inappropriato. Lui non apprezzò la sua reazione, soprattutto perché il pubblico adorò la scena. Sebbene Ella amasse l’entusiasmo di Ryan, non credeva nei colpi di scena mediatici: voleva solo servire i cittadini.

Quando Ryan seppe del ricatto, promise di risolvere la situazione. In seguito però confessò di aver raccontato al giornalista dettagli intimi della loro relazione per “umanizzare” Ella. Lei si infuriò. Zia Helen la mise in guardia: Ryan era una “bomba a orologeria”. Anni prima si era ubriacato e aveva vantato di aver annacquato la salsa di pomodoro venduta dalla sua azienda per guadagnare 300.000 dollari. Ella aveva ignorato il segnale, ma ora ogni giorno le risultava più difficile amarlo.

La situazione peggiorò quando, nel suo primo discorso ufficiale, Ella non lo ringraziò. Ryan si sentì sminuito. Sua madre suggerì addirittura che Ella gli attribuisse un titolo altisonante per farlo sembrare importante. Intanto Ella decise di confessare pubblicamente l’uso improprio dell’appartamento, in nome della trasparenza. Ryan però si oppose, accusandola di non averlo consultato. La discussione degenerò, e lui dichiarò che il matrimonio non funzionava più.

Perché Ryan ha sabotato Ella?

Ella scoprì che Ryan aveva pagato il giornalista per insabbiare la notizia — con un assegno, lasciando una traccia evidente. Peggio ancora, propose che lei lo nominasse “co-governatore” e annunciasse pubblicamente che avrebbero governato insieme. Ella rimase sconvolta: Ryan cercava potere e riconoscimento. Quando lei rifiutò, la minacciò di un divorzio distruttivo. Ella, ormai consapevole della sua vera natura, non cedette.

Come ha affrontato lo scandalo?

Ryan tenne una conferenza stampa accusandola di avergli chiesto di pagare il giornalista e di averlo “usato”. La leadership del partito dubitò della sua idoneità. Le chiesero di dimettersi, minacciando altrimenti una censura che l’avrebbe privata dei poteri effettivi. Bill le consigliò di ritirarsi per evitare ulteriori danni, ma Ella rifiutò: aveva sempre desiderato quel ruolo.

Alla fine negoziò con la leader della maggioranza, Maggie: avrebbe fatto approvare i suoi provvedimenti e non si sarebbe candidata come indipendente. In cambio, le permisero di governare per tre giorni pieni, durante i quali lasciò un segno concreto.

Ella ha difeso i suoi ideali?

Ella fece approvare un programma di assistenza odontoiatrica gratuita per i bambini, con volontari e controlli periodici nelle aree rurali. Promosse anche il “Moms Bill” per sostenere le future madri e migliorare l’educazione prescolare. Creò una “stanza telefonica” per fornire assistenza legale e supporto agli inquilini a rischio sfratto. Alla fine, il suo collaboratore Nash le comunicò che avevano evitato oltre tremila sfratti.

Quanto a Ryan, zia Helen usò le sue conoscenze per far emergere irregolarità sanitarie nel suo negozio; quando lui rimosse l’avviso ufficiale, fu arrestato. Le sue scuse arrivarono troppo tardi. Ella e Ryan si separarono, e lei rimase concentrata nel rendere il mondo un posto migliore. Forse un giorno amerà di nuovo — magari Nash. Chissà.