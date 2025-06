Escape Room 2 – Gioco mortale: la spiegazione del finale del film

Proprio quando Zoey e Ben pensano di essersi liberati dalle grinfie della Minos Corporation, il colpo di scena finale di Escape Room 2 – Gioco mortale rivela che in realtà non sono mai realmente riusciti a fuggire. Gli ultimi momenti del sequel horror preparano così il terreno per il seguito della storia, ricollegandosi anche al finale del primo Escape Room. Ma andiamo con ordine. Diretto da Adam Robitel, il sequel vede i due sopravvissuti del primo film cercare di ottenere giustizia per i loro compagni di gioco che sono stati tormentati e uccisi dalla Minos. Sfortunatamente, il loro tentativo di indagare sul quartier generale della società a New York City finisce con loro che vengono attirati in una nuova serie di escape room.

Insieme a loro, ci sono stavolta altri quattro sopravvissuti dei precedenti giochi della Minos. Dopo aver affrontato una serie di rompicapo diabolici che coinvolgono un vagone della metropolitana che diventa una bobina di Tesla, una banca piena di laser letali, una spiaggia finta ricoperta di sabbie mobili e una strada cittadina periodicamente inondata da piogge acide altamente corrosive, Zoey è scioccata dal ritorno a sorpresa di due persone che credeva morte: Amanda, morta nel primo film, e Ben, inghiottito dalle sabbie mobili. Anche Escape Room 2 – Gioco mortale riserva dunque una nuova sorpresa dietro ogni angolo. In questo approfondimento analizziamo dunque il finale, fornendone una spiegazione.

Come (e perché) Amanda è sopravvissuta alla prima Escape Room

Con un po’ di retconning tramite flashback sul primo film, Escape Room 2 – Gioco mortale rivela che Amanda Harper aveva una figlia piccola. Questo è un primo indizio di un colpo di scena nel terzo atto, quando viene rivelato che la morte di Amanda per caduta era un’illusione e che da allora è stata nelle mani di Minos. Dopo essere caduta nel lungo pozzo dalla sala della piscina con il pavimento che crollava, Amanda è atterrata su un materasso invece che sul duro pavimento. Minos ha poi rivelato di aver rapito sua figlia, Sonya, e di averla usata come leva per costringere Amanda a progettare la loro prossima serie di stanze enigmistiche.

Come rivelato nel primo film, le escape room di Minos sono fornite come intrattenimento gladiatorio di alto livello a una clientela di ricchi sadici, e i loro clienti richiedono sempre enigmi più complessi ed elaborati. Ogni gruppo di concorrenti è collegato da un tema, quindi utilizzare gli ex concorrenti per progettare nuovi puzzle potrebbe essere semplicemente un altro modo per evolvere le escape room e mantenere le cose eccitanti per i clienti. La serie di escape room di Amanda era unica nel modo in cui le utilizzava per raccontare la sua storia, forse con l’intenzione di comunicare una richiesta di aiuto.

Come Zoey capisce quando legge una lettera scritta dalla figlia di Amanda, Sonya, le escape room sono tutte collegate ai ricordi di un giorno particolare: il viaggio in metropolitana, l’andare in banca e l’andare in spiaggia. Sia il puzzle della spiaggia che quello della strada utilizzavano l’immagine di una bambina che guardava sua madre, e c’erano anche riferimenti al round precedente di escape room nascosti nel nuovo set. Come le dice il suo terapeuta, “tutto è un indizio”.

Gli altri concorrenti potrebbero essere ancora vivi?

Uno dei temi principali di Escape Room 2 – Gioco mortale è che non tutto è come sembra, e questo concetto è ribadito dall’avvertimento di Amanda a Zoey: se non ha visto un cadavere con i propri occhi, quella morte potrebbe non essere mai avvenuta. Se Minos ha salvato Amanda dalla caduta, potrebbe aver salvato anche altri concorrenti. Danny Khan era un veterano delle escape room e ne aveva già affrontate decine, il che lo rendeva il candidato perfetto per Minos come progettista di puzzle. Danny sembrava essere annegato dopo essere caduto nel ghiaccio, ma dato che il suo corpo è scomparso nell’acqua, potrebbe benissimo tornare come ha fatto Amanda.

Il ritorno di Ben dopo essere rimasto intrappolato nelle sabbie mobili apre anche la possibilità che Nathan possa essere ancora vivo, dato che era stato risucchiato nella stessa trappola. Rachel e Brianna sembravano essere morte quando sono state catturate dalla pioggia acida, ma Zoey è stata lasciata cadere nella stanza accanto prima che la loro morte fosse confermata. E anche se il rapporto della stazione di polizia dice che quattro corpi sono stati rimossi dall’edificio Minos a New York, la notizia si rivela essere solo un’altra bugia inventata da Minos.

Il colpo di scena finale

Convinta che Minos sia stato sconfitto e che Amanda stia rilasciando una dichiarazione alla stazione di polizia che aiuterà l’FBI a dare la caccia ai colpevoli, Zoey decide finalmente di superare la sua persistente paura di volare e di prendere un aereo per tornare a Chicago. Mentre è sull’aereo, però, si rende conto che tutti i mezzi con cui pensava di ingannare Minos e risolvere i loro enigmi – come scoprire la seconda uscita dietro la luna nella stanza sulla spiaggia e usare il tubo del gas per liberare Ben nella stanza finale – erano sospettosamente facili. Quelli che pensava fossero errori nella progettazione degli enigmi erano in realtà stati inseriti deliberatamente, proprio come tutti gli altri indizi.

La “fuga” di Zoey e Ben dall’edificio Minos faceva quindi parte del piano della società. La loro esperienza alla stazione di polizia, dal rapporto della polizia in TV alla rassicurazione che Minos era sotto indagine dell’FBI, era tutta una messinscena. Era stato progettato per dare a Zoey la fiducia necessaria per salire finalmente su un aereo, il che a sua volta avrebbe dato il via al prossimo round di escape room. Il libro sul libero arbitrio che il suo terapeuta le mostra all’inizio del film era davvero un indizio: un indizio su come Minos avesse intenzione di ingannarla facendola credere che stesse agendo di sua spontanea volontà, quando in realtà stava semplicemente facendo il loro gioco.

Come il primo film ha preparato il finale di Escape Room 2 – Gioco mortale

Escape Room si è concluso con quella che all’inizio sembrava essere una escape room costruita all’interno di un aereo, con i concorrenti costretti a cercare di risolvere il puzzle prima che l’aereo si schiantasse contro una montagna. Si è poi scoperto che questo aereo era semplicemente un modello, costruito su una piattaforma inclinabile con schermi alle finestre per creare l’illusione di essere in volo. I “concorrenti” erano dipendenti di Minos che giocavano nella stanza dei puzzle per cercare difetti nel suo design.

Dopo l’ultima prova del puzzle dell’aereo, una misteriosa figura oscura su uno schermo chiede quali siano le possibilità di successo, e un ingegnere gli risponde che sono solo del 4%. Il creatore del puzzle rivela che questa stanza è stata progettata appositamente per Zoey, gongolando: “Sono così felice che Zoey abbia superato la sua paura di volare”. All’inizio di Escape Room 2 – Gioco mortale sembra che Zoey sia riuscita a evitare questo puzzle; ha cancellato il volo che avrebbe dovuto prendere per New York e ha cancellato anche altri tre voli, decidendo infine di andare in città in auto con Ben.

Il creatore del puzzle si è apparentemente reso conto che Zoey non avrebbe mai avuto abbastanza fiducia in sé stessa per volare a meno che non avesse pensato che Minos fosse stata sconfitta, e così ha orchestrato un piano per far credere a Zoey di aver vinto. È possibile che l’aereo su cui Ben e Zoey salgono alla fine del film non sia nemmeno un vero aereo, ma un modello all’interno di un magazzino come quello visto alla fine del primo film. È anche possibile che Minos abbia intensificato le cose trasformando un vero aereo in una stanza enigmistica e, se Zoey non riuscirà a capire gli indizi, lei, Ben e tutti gli altri passeggeri finiranno davvero per schiantarsi. È un chiaro punto di partenza per un terzo film, ma come il resto del film amplia anche l’idea di cosa possa essere una escape room.

Il vero significato del finale di Escape Room 2 – Gioco mortale

La primissima stanza enigmistica introdotta in Escape Room ha stabilito l’idea che qualsiasi stanza potesse essere una escape room. Ai concorrenti è stato detto di andare a sedersi in una sala d’attesa, solo per rendersi conto che erano chiusi dentro e che il gioco era già iniziato. Come spiega il terapeuta di Zoey all’inizio di Escape Room 2 – Gioco mortale, la loro esperienza li ha lasciati con un tipo specifico di trauma che li porta a vedere il mondo stesso come una escape room e tutto ciò che contiene come indizi. Parlando con Screen Rant, il regista Adam Robitel ha spiegato che l’obiettivo del sequel era quello di far condividere al pubblico il dubbio su ciò che è reale e ciò che è artificiale:

“Il gioco si è decisamente ampliato. Minos ha lavorato sodo, ma ciò che amo di questo film è che, ovunque tu vada, chiunque tu incontri, ti chiedi: cos’è la realtà? Non c’è nessun cucchiaio. Il gioco può essere ovunque, gli enigmi sono ovunque. E l’idea che ci sia questa forza machiavellica che controlla ogni singola scelta che facciamo, penso sia davvero spaventosa, soprattutto dopo una pandemia in cui ci sentiamo come se avessimo perso ogni controllo sulla nostra vita“.

Escape Room 2 – Gioco mortale ha alzato subito la posta in gioco trasformando un vagone della metropolitana in una escape room. Questo dà un’idea di quanto sia terrificante il potere della Minos Corporation: se può controllare la metropolitana di New York e trasformare una stazione di polizia in un’estensione del suo gioco, cos’altro potrebbe controllare? Zoey ha davvero ingannato il sistema di puzzle e ucciso il Gamesmaster nel primo film di sua spontanea volontà, o anche questo era stato pianificato come parte dell’intrattenimento da Minos? E se il sequel ha trasformato un marciapiede di New York City, una spiaggia e persino un aereo in un puzzle elaborato e attentamente controllato, come continuerà Minos a migliorare il suo gioco in Escape Room 3?

Cosa sappiamo di Escape Room 3

Il finale di Escape Room 2 – Gioco mortale sembra dunque suggerire in modo evidente che Escape Room 3 sarebbe arrivato per trasformare la duologia in una trilogia. La premessa fondamentale ha chiaramente un potenziale franchise e, come i film della serie Saw, sembra limitata solo dal numero di trappole che i registi riescono a immaginare. Tuttavia, nonostante il secondo film sia uscito ormai nel 2021 e abbia incassato oltre 65 milioni di dollari al botteghino con un budget di soli 15 milioni di dollari, Escape Room 3 non si è ancora concretizzato.

Il regista Adam Robitel aveva accennato nello stesso 2021 alla possibilità di un terzo film. Parlando con Nightmarish Conjurings, Robitel ha suggerito che l’unica cosa che frenava un potenziale sequel era il budget e l’interesse del pubblico: “Vedremo! Dico sempre: vediamo se c’è voglia di farlo. Tutto dipende dai soldi, come si suol dire”. Tuttavia, questo risale a quattro anni fa e da allora non ci sono state notizie concrete su Escape Room 3. Adam Robitel non ha più diretto alcun film da allora. Questo potrebbe però essere un buon segno, poiché significa che non è distratto da altri progetti e potrebbe essere al lavoro sul terzo film, ma al momento mancano conferme ufficiali.