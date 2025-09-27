Faster: la spiegazione del finale del film

Faster segna un momento di svolta nella carriera di Dwayne Johnson, poiché rappresenta uno dei primi ruoli in cui l’attore abbandona la sua immagine prevalentemente ironica o familiare per abbracciare un tono più cupo e vendicativo. Dopo anni tra commedie e action leggeri, Johnson torna a un personaggio essenziale e brutale, costruito su silenzi, rabbia trattenuta e fisicità pura. Il film, diretto da George Tillman Jr., si inserisce nel solco dei revenge movie classici, mescolando tensione, moralità ambigua e sparatorie fulminee.

Nel film, infatti, il protagonista Jimmy Cullen (Dwayne Johnson) intraprende una ricerca per trovare i responsabili della morte di suo fratello Gary, cosa che lo porta a un incontro con l’assassino che lo insegue, conosciuto semplicemente come Killer, e il suo misterioso cliente. Sebbene le trame sembrino disparate, una nuova rivelazione allude a una connessione tra l’assassino di Gary e colui che ha messo Killer sulle tracce del protagonista. Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo nel dettaglio il suo finale, spiegandone i risvolti narrativi e tematici.

La trama di Faster

Dopo una lunga pena detentiva, Jimmy Cullen, un autista di rapine condannato, viene rilasciato dal carcere e gli viene permesso di tornare alla vita civile. Si reca in un’officina vicina, dove trova la sua vecchia auto in perfetto stato. All’interno, Jimmy trova una pistola e una cartella contenente nomi di persone importanti. Successivamente, il protagonista si reca in un ufficio in città e spara a bruciapelo a un uomo di nome Prescott Ashton in pieno giorno davanti a tutti i suoi colleghi. Il caso viene preso in carico dalla polizia locale, con i detective Cicero e Humphries che guidano le indagini per catturare Jimmy.

Nel frattempo, l’ex detenuto si reca in un’agenzia investigativa privata, la Grone’s Investigations, e incontra l’investigatore privato Roy Grone, la persona che ha aiutato Jimmy a procurarsi la lista e la pistola che si trovavano nella sua auto. Jimmy raccoglie ulteriori informazioni da Grone sui nomi e gli indirizzi di una serie di persone come Prescott prima di uscire. A quanto pare, Jimmy è in missione di vendetta per uccidere le persone che hanno sabotato una rapina in banca che lui e suo fratello Gary hanno compiuto con altri due ragazzi proprio prima della sua incarcerazione.

Hanno teso un’imboscata a Jimmy e alla sua banda mentre si trovavano nel loro rifugio, uccidendo tutti prima di fuggire con il denaro. Uno di loro ha tagliato la gola a suo fratello Gary proprio davanti ai suoi occhi. Pochi istanti dopo, Jimmy è stato colpito alla nuca. È riuscito a sopravvivere solo grazie a un intervento chirurgico d’urgenza che gli ha impiantato una placca metallica nella parte posteriore della testa. Terminata la pena detentiva, Jimmy è ora in missione di vendetta per dare la caccia a tutte le persone coinvolte nell’operazione di sabotaggio che ha portato alla morte di Gary. Jimmy parte per eliminare un altro membro della banda. Nel frattempo, al killer viene affidato il compito di dargli la caccia.

L’assassino professionista decide di accettare il lavoro come ultima missione commemorativa prima di sistemarsi con la sua compagna, Lily. Si imbatte in Jimmy nel complesso residenziale Casa Grande, dove quest’ultimo uccide Kenneth Tyson, un uomo inquietante con la mania di registrare video di sconosciuti. Dopo un alterco con Killer nel corridoio, Jimmy lascia l’edificio per cercare la sua ex ragazza, che vive tranquillamente con un nuovo marito e due figli. Successivamente, il protagonista rintraccia la persona successiva sulla lista, Hovis Nixon, un buttafuori di uno strip club che ha avuto un ruolo diretto nella morte di Gary, anche se non è stato lui a ideare il piano.

Il finale di Faster: chi c’era dietro la morte di Gary?

Il grande mistero che alimenta la trama centrale di Faster è la morte di Gary. Nel corso della narrazione, Jimmy dà la caccia a ciascun membro dell’operazione di sabotaggio nella speranza di scoprire la verità. Tuttavia, conosce già l’identità della persona che ha ucciso Gary: il buttafuori dello strip club Hovis Nixon. Jimmy lo affronta nel bagno del locale e lo ferisce mortalmente, pensando di aver finalmente posto fine alla sua vita. Tuttavia, Nixon riesce a sopravvivere e viene ricoverato in terapia intensiva all’ospedale locale. Il protagonista ripercorre i suoi passi e si reca all’ospedale, dove lo elimina una volta per tutte.

Nonostante ciò, l’identità della persona che ha organizzato l’operazione di sabotaggio rimane sconosciuta a Jimmy. Solo alla fine scopre che il responsabile non è altro che il detective Slade Humphries. Inizialmente, Jimmy presume che il sabotatore più probabile sia suo padre. Il vecchio era scontento del piano di lui e Gary di rapinare la banca senza includerlo nel bottino. Pertanto, il protagonista crede che il padre abbia sfogato la sua frustrazione organizzando un attentato contro Jimmy e Gary, uccidendo inevitabilmente il secondo nonostante il loro legame di sangue. Tuttavia, durante una visita a sua madre, Jimmy scopre che suo padre è morto da tempo, rendendo impossibile che abbia organizzato la missione di sabotaggio.

Inoltre, il padre voleva troppo bene a Gary per farlo uccidere a sangue freddo. Invece, la persona che ha divulgato le informazioni sul piano di Jimmy e Gary e sul loro rifugio era la fidanzata di quest’ultimo, Marina, che all’epoca agiva come informatrice per Humphries. Il detective ha usato le informazioni fornite da Marina per anticipare la rapina di Jimmy e Gary, rubando il loro bottino e lasciandoli morire. Dopo il rilascio di Jimmy dal carcere e il suo primo omicidio, Humphries ha iniziato a farsi prendere dal panico, temendo che il protagonista potesse alla fine dargli la caccia.

Ha supplicato i suoi superiori di lasciargli gestire personalmente il caso. In questo modo, avrebbe potuto tenere d’occhio Jimmy e catturarlo prima che gli accadesse qualcosa di terribile, sia che si trattasse di un attentato alla sua vita o della rivelazione dei dettagli dietro il suo scandalo di corruzione. Tuttavia, la sua vita dopo la rapina era andata leggermente in tilt a causa del divorzio da Marina, dalla quale aveva avuto un figlio. All’inizio del film, si trova in una situazione terribile e cerca con tutte le sue forze di rimediare senza finire nei guai.

Perché Killer se ne va? Torna da sua moglie?

La vita di Killer diventa complicata dopo che gli viene affidato il compito di dare la caccia a Jimmy. Inizialmente, lo tratta come un lavoro normale, confidando nelle sue capacità e nella sua comprovata esperienza per condurlo a una caccia di successo. Tuttavia, dopo aver avuto alcuni scontri con il protagonista, si rende conto che Jimmy ha un’aura strana, soprattutto per il suo atteggiamento da “non ho nulla da perdere”, che lo rende un avversario formidabile. Si affascina alla forza e alla determinazione di Jimmy. Il rapporto diventa così intenso che Killer inizia a visualizzarlo come una rivalità, anche se unilaterale, poiché Jimmy rimane concentrato sulla sua missione di vendetta personale.

Questo atteggiamento indifferente crea ancora più frustrazione nella mente di Killer e lo rende ancora più determinato a dare la caccia alla sua preda per dimostrare qualcosa. Alla fine, Killer arriva al centro della tenda del risveglio, dove Jimmy incontra l’evangelista redento Alexander Jerrod. Nonostante gli venga detto che non è più necessario che porti a termine la missione, l’assassino non rinuncia al suo compito e fa dell’uccisione di Jimmy una missione molto personale. Tuttavia, dopo l’arrivo di Humphries, è costretto a ritirarsi mentre il detective porta a termine il compito da solo.

Durante l’interazione, l’assassino scopre che il suo cliente non è altro che Humphries stesso, il quale, insicuro della sua capacità di uccidere Jimmy, aveva assunto un killer professionista per portare a termine il lavoro. Una volta che Killer ha assistito all’esecuzione della missione da parte di Humphries, se ne va senza nemmeno ritirare il suo misero compenso di 1 dollaro. La somma esigua dimostra la sua passione per il suo lavoro e la sua dedizione all’arte dell’uccidere, che si riflette anche nel suo soprannome. Nel corso della narrazione, Killer si trova di fronte a un dilemma tra il suo amore per la professione di assassino e quello per la sua ragazza, Lily.

È costantemente combattuto tra i due, incapace di decidere quale dei due sia più importante per lui in un determinato momento. A metà della storia, Killer chiede a Lily di sposarlo e i due si uniscono in matrimonio in modo rapido e surreale, il che sottolinea la personalità instabile di Killer. Il suo atteggiamento è quello di una persona impegnata, indipendentemente dal compito da svolgere, che si tratti di un lavoro di assassinio o della dedizione alla sua nuova moglie. Tuttavia, più la storia procede, più viene sviato dalla sua rivalità con Jimmy. Pertanto, la sua decisione di andarsene alla fine segna un nuovo inizio nella sua vita con Lily e la fine della sua carriera di killer professionista.

Jimmy uccide Humphries? Riesce a chiudere con la morte di suo fratello?

Verso la fine, Jimmy mette alle strette l’ultimo uomo sulla sua lista, Alexander Jerrod, un uomo che ha trovato la salvezza nella parola di Dio dopo aver preso parte all’operazione di doppio gioco. Dopo una conversazione lucida e franca con Jerrod, Jimmy decide di lasciarlo andare e si chiede invece se la sua missione di vendetta valga la pena. Mentre riflette sulle sue azioni, Killer e Humphries arrivano per metterlo alle strette, e quest’ultimo gli spara alla nuca, ricreando esattamente il modo in cui lui lo aveva ucciso anni prima. A quel punto, emerge finalmente la verità sul ruolo di Humphries nell’intera trama.

Fortunatamente, Jimmy viene salvato dalla placca metallica che ha nella nuca. Successivamente, si sveglia e dà la caccia a Humphries, uccidendolo e ponendo fine al ciclo di vendetta una volta per tutte. Dopo aver ucciso Humphries, rimane ancora una questione in sospeso: Marina. Sebbene l’ex fidanzata di Gary non lo abbia ucciso direttamente, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua rovina. Sembrerebbe prudente che Jimmy andasse a cercarla o scoprisse i motivi che l’hanno spinta a rivelare i segreti di suo fratello all’agente corrotto. Tuttavia, decide di non fare nulla del genere. In un certo senso, con la morte di Humphries, il protagonista percepisce la fine del caos che ha segnato la sua vita e lo ha traumatizzato per anni.

A questo punto, quindi, c’è un netto cambiamento nella mentalità di Jimmy, probabilmente dovuto alla conversazione avuta con Jerrod. Sebbene fosse determinato a vendicarsi, capisce anche che a volte le persone meritano una seconda possibilità e l’opportunità di vivere la propria vita senza essere perseguitate ovunque. Inoltre, poiché il detective Humphries era il capo dell’idra, Jimmy si è essenzialmente sbarazzato della persona maggiormente responsabile del crimine. Qualsiasi ulteriore violenza o azione sarebbe eccessiva e inutile da parte sua. Data la quantità di sangue che ha sulle mani e i pensieri distruttivi che dominano ogni aspetto della sua vita, deve iniziare un nuovo viaggio per espiare i suoi peccati.

Pertanto, i momenti finali mostrano Jimmy che sparge le ceneri di suo fratello in mare prima di salire in macchina e allontanarsi verso l’orizzonte. Il film si conclude con una nota di speranza, con Jimmy che potenzialmente segue il consiglio di Jerrod e trova la propria salvezza per allontanarsi dal sentiero dell’oscurità. Anche se le autorità potrebbero rendergli le cose difficili, il protagonista può sfuggirle e mantenere un basso profilo abbastanza a lungo da forgiare una nuova identità libera dagli errori del passato.