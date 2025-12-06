James Gunn parla del futuro della DCU dopo l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix

Il futuro del franchise DC Universe viene chiarito da James Gunn dopo la notizia dell’acquisizione della Warner Bros. Discovery da parte di Netflix. Il futuro di uno dei più grandi studi di Hollywood è diventato uno degli argomenti più discussi nel dicembre 2025, poiché Netflix sta cercando di acquistare la Warner Bros., sollevando molte domande su cosa accadrà a entità come la DC Studios.

In un articolo pubblicato da Bloomberg, David Zaslav ha mostrato fiducia nel DCU di Gunn, affermando che “L’universo DC è abbastanza grande e forte da poter essere disponibile su tutte le piattaforme”. Ha sottolineato che Gunn e Peter Safran vogliono che i loro titoli DC abbiano opportunità commerciali che vadano oltre il mondo dei cinema e HBO Max, “Ci sono alcune storie che è importante raccontare nei cinema di tutto il mondo e altre che è importante raccontare sotto forma di serie. “

Gunn ha commentato a Bloomberg Businessweek: ”L’esperienza collettiva e teatrale è qualcosa di incredibilmente importante e particolarmente adatto ai nostri film spettacolari“. Safran ha condiviso un aggiornamento sulla situazione attuale della DCU, rivelando: ”Ciò che ci rende insostituibili è davvero la mente di James Gunn. È stato lui l’artefice di questa grande visione“, mentre Gunn ha concluso dicendo: ”Se vuoi fare un film su Batman, è meglio che sia fottutamente fantastico”.

Zaslav ha continuato aggiungendo: “Il lavoro di James e Peter, la loro visione creativa, è avvincente e garantisce un ottimo ritorno economico. Non abbiamo nessun altro contenuto narrativo che offra una tavolozza più ampia di quella della DC, e al momento non c’è nessuno in grado di raccontare queste storie con la stessa immaginazione ed entusiasmo”.

Il franchise DCU è iniziato alla fine del 2024 con la serie TV animata Creature Commandos, prima del lancio di Superman nel luglio 2025, che è diventato il film di supereroi con il maggior incasso dell’anno. La DC Studios ha ufficialmente battuto tutte le uscite cinematografiche della Marvel Studios.

Secondo Bloomberg, Gunn e Safran non sono stati coinvolti nelle trattative per la vendita della Warner Bros. Discovery, ma il rapporto sottolinea come la DC “fosse in primo piano” tra gli offerenti interessati. Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” continuerà nel 2026 con diverse uscite importanti.

La serie TV Lanterns della HBO debutterà all’inizio del 2026, con una data di premiere specifica che verrà rivelata in un secondo momento. Sul grande schermo, Supergirl arriverà nelle sale il 26 giugno, prima dell’uscita di Clayface, classificato come vietato ai minori, l’11 settembre.

La DCU inizierà anche a lavorare al film Man of Tomorrow di Gunn, la cui produzione dovrebbe iniziare nell’aprile 2026.