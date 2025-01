Avengers: il direttore del casting del MCU parla del casting e dei suoi risultati “elettrizzanti”

Il direttore del casting della Marvel ha rivelato interessanti dettagli su come lo studio ha trovato i Vendicatori. Se Iron Man del 2008 è stato un grande successo, è stato solo con The Avengers del 2012 che il Marvel Cinematic Universe è esploso in termini di popolarità. I fan hanno amato l’interazione tra i diversi eroi della squadra, che ha portato tutti e quattro i film dei Vendicatori del MCU a guadagnare almeno un miliardo di dollari al botteghino. Ora che la Marvel sta riportando la maggior parte del cast originale dei Vendicatori per i prossimi due film della squadra, sono state condivise alcune informazioni su come sono stati scelti gli attori.

Intervenendo al The Official Marvel Podcast, la direttrice del casting dei Marvel Studios, Sarah Halley Finn, ha rivelato il segreto del casting dei Vendicatori del MCU. Secondo la direttrice, tutto si riduce alle storie individuali. Secondo la Finn, il processo di pensiero della Marvel si è concentrato sulla ricerca del miglior attore possibile per ogni eroe e sulla costruzione di un cast di supporto che li completasse, senza pensare a crossover con altri eroi. Quando si sceglieva un attore con meno esperienza, come Chris Hemsworth all’epoca, la Marvel lo bilanciava con nomi come Anthony Hopkins nel ruolo di Odino. Alla fine, la chimica dei Vendicatori è stata “in grado di accadere magicamente”, portando ad alcuni dei migliori film del MCU. Guardate la citazione completa qui sotto:

Sarah Halley Finn: “Onestamente è un po’ difficile per me parlarne da una prospettiva esterna, perché ci sono molto vicina – ma quello che ricordo davvero quando stavamo facendo il casting è che la nostra attenzione era molto singolare. Ci siamo concentrati esclusivamente su “chi è la persona migliore per dare vita a questo personaggio?”. E poi, quando abbiamo il personaggio principale, come lo circondiamo al meglio, capisci?

Quindi, quando c’è qualcuno che è appena arrivato sulla scena, come un Chris Hemsworth, possiamo avere un Anthony Hopkins? Come possiamo costruire l’ensemble se il protagonista è Chris Pratt, noto soprattutto per le commedie? E se portassimo Zoe, che sappiamo che alzerà la posta in gioco per lui e renderà il tutto più impegnativo?

Ma sapete, con ogni personaggio ho sempre fatto il casting per un film alla volta, quindi non ho mai fatto il casting per i Vendicatori, è successo tutto magicamente, e credo che sia una testimonianza del calibro degli attori, della scrittura, della regia, della visione che Kevin ha avuto durante tutto il film – e probabilmente ha anche beneficiato del tempo che abbiamo avuto per vivere con questi personaggi e conoscerli, e delle storie che venivano raccontate, e del modo in cui tutti loro crescevano con noi. Ma quando si sono riuniti per la prima volta in The Avengers, la reazione a quel film è stata elettrizzante, credo per tutti noi, e onestamente umiliante”.

Cosa significano i commenti di Sarah Halley Finn sul casting del MCU

I commenti di Sarah Halley Finn sono interessanti. Riaffermano l’impegno del MCU a sviluppare lentamente i suoi eroi prima di unirli. Sebbene il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige abbia sempre pianificato la realizzazione dei Vendicatori, la cosa più importante per la Marvel è stata quella di far funzionare bene i singoli eroi. Dopotutto, se i fan non si interessassero ai personaggi separatamente, sarebbe difficile per loro essere davvero entusiasti quando si uniscono. I commenti di Finn sono anche perspicaci, in quanto rivelano come la Marvel abbia organizzato i progetti in base alle esigenze delle sue star.

Così, con Chris Hemsworth, che era una star delle soap opera, la Marvel ha ottenuto Anthony Hopkins come padre di Thor, portando una leggenda di Hollywood a sfidare Hemsworth. Allo stesso modo, nel caso di Chris Pratt, la star di Guardiani della Galassia era esperta di commedie, quindi Zoë Saldaña è stata scelta per il ruolo di Gamora, portando un’attrice affermata in campo drammatico per bilanciare lo Star-Lord di Pratt come interesse amoroso. Queste scelte hanno contribuito a creare eroi e progetti a tutto tondo fin dall’inizio del MCU. Per questo motivo, i commenti di Finn contribuiscono a illustrare quanto il suo lavoro sia cruciale per il successo del franchise, se qualcuno non se ne fosse ancora reso conto.