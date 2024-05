Glass: spiegazione del finale, come finisce la trilogia di “Unbreakable”?

In vista dell’imminente thriller di M. Night Shyamalan, Trap, molti dei suoi film sembrano avere una nuova popolarità su Netflix. Tra questi, l’epica conclusione della trilogia di Unbreakable, Glass. Dopo una delle opere più belle del regista, Unbreakable, e l’avvincente sequel a sorpresa Split, tutto si conclude con Glass. Unbreakable ha fatto conoscere al pubblico David Dunn (Bruce Willis), una guardia giurata che diventa un supereroe vigilante dopo aver scoperto di essere completamente insensibile ai danni fisici. Split ha fatto conoscere al pubblico Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), un giovane problematico che soffre di un caso estremo di Disturbo Dissociativo dell’Identità, con una personalità nota come la Bestia, capace di compiere le stesse imprese di forza di David. Infine, entrambi i personaggi si incontrano in Glass, che mette in luce anche il cattivo principale di Unbreakable, Elijah Price (Samuel L. Jackson), un uomo con uno scheletro eccessivamente fragile che si considera un supercriminale chiamato Mr.

Questi tre personaggi convergono dopo un combattimento tra David e la Bestia e vengono entrambi portati in un vicino istituto psichiatrico sotto la supervisione della dottoressa Ellie Staple (Sarah Paulson). La dottoressa Staple sostiene che i superpoteri che questi tre individui affermano di possedere non sono altro che frutto della loro immaginazione. Lavora instancabilmente per dimostrarlo, mentre i cari di David, Kevin ed Elijah cercano di convalidare i loro poteri. La loro storia si conclude in un modo che all’inizio sembra comprensibilmente tragico, ma che diventa una promessa di un futuro più speranzoso.

Joseph, Casey e la signora Price scoprono la verità dietro i supereroi

Oltre a David, Kevin ed Elijah, ci sono tre persone che fanno parte della loro vita e che si uniscono a loro nel loro viaggio in Glass. Il primo è il figlio di David, Joseph (Spencer Treat Clark), che assiste il padre nelle sue attività di supereroe da quando ha saputo delle capacità del padre in Unbreakable. Poi c’è Casey Cooke (Anya Taylor-Joy), l’unica vittima della Bestia sopravvissuta a Split, che nel frattempo si è impietosita del suo ex sequestratore. Infine, c’è la madre di Elijah, la signora Price (Charlayne Woodard), che ha passato tutta la sua vita a cercare di proteggere il figlio problematico.

Tutti e tre questi individui vengono portati qui e interrogati dal dottor Staple, che cerca di convincerli che i loro cari soffrono di un’allucinazione. I tre non sono convinti e iniziano a fare ricerche in un luogo improbabile: i negozi di fumetti. Leggendo questi fumetti, ognuno di loro si accorge che gli eroi e i cattivi di queste storie sono molto simili alle persone che conoscono e amano. Questa rivelazione porta David, Kevin ed Elijah a una conclusione scioccante. Non si tratta di semplici storie a fumetti, ma di racconti reali di altre persone dotate di superpoteri come David, Kevin ed Elijah.

Mr. Glass mette in atto il suo piano malvagio reclutando “l’orda”.

Grazie al suo rigoroso condizionamento psicologico, la dottoressa Staple riesce a convincere David e Kevin (anche se soprattutto la fazione di personalità rinnegate all’interno di Kevin, nota come “L’Orda“) che i loro poteri potrebbero davvero essere tutti nella loro testa. Lo stesso non si può dire per Elijah, che intende tornare al suo soprannome di Mr. Glass. Per la prima metà del film, Mr. Glass finge uno stato catatonico, aspettando il momento di mettere in atto un piano audace.

Mr. Glass si è stancato di persone come il Dr. Staple che confutano l’esistenza di persone dotate di superpoteri come lui. Vuole far conoscere alla gente la loro esistenza nel mondo in grande stile, organizzando un incontro tra David e la Bestia. Fortunatamente, si dà il caso che stia per essere inaugurato il più grande edificio della città, che sarebbe il luogo perfetto per la rivelazione di supereroi e supercattivi. Convincere l’Orda di essere un alleato è facile per Mr. Glass e i due mettono in atto la loro audace fuga.

David, la Bestia e Mr. Glass si affrontano nel finale di Glass

Tutti i personaggi principali del film si uniscono per l’epico climax di Glass, che si svolge appena fuori dall’ospedale psichiatrico invece che in un appariscente grattacielo. La Bestia scatena la sua rabbia su diversi dipendenti, mentre Joseph, Casey, la signora Price e il signor Glass assistono alla sua furia. Alla fine, David arriva sulla scena per fermare Glass e la Bestia una volta per tutte, e i due titani si affrontano mentre i loro cari cercano di trovare una soluzione.

Glass viene infine reso inabile dopo una rivelazione scioccante. Grazie alle ricerche di Joseph, ha scoperto che il legame di Kevin con David e Mr. Glass va ben oltre il loro incontro in ospedale. Lo stesso incidente ferroviario che ha dato inizio a questa saga in Unbreakable ha tolto la vita anche al padre di Kevin, Clarence Crumb (Bryan McElroy), che si trovava sul treno mentre cercava un piano di cura per il DID di Kevin. Questo rende Glass direttamente responsabile dell’uccisione di Clarence e la Bestia risponde con rabbia ferendo mortalmente Glass.

Questo non ferma il duello tra David e la Bestia, che continuano a combattere. La loro lotta li porta alla fine in una cisterna d’acqua, il che è una brutta notizia per David, visto che è il suo punto debole. David riesce a farli evadere, ma è gravemente indebolito. La Bestia viene infine fermata da Casey, che riesce a far riprendere conoscenza a Kevin ancora una volta. Sembra che la battaglia sia finita, ma Kevin viene ucciso e David viene annegato da un misterioso soldato con un trifoglio tatuato sul polso

Il Dr. Staple rappresenta una società segreta dedicata a mantenere segreti i superuomini

Ben presto vediamo che la dottoressa Staple ha un tatuaggio a forma di trifoglio e scopriamo quali sono state le sue vere motivazioni fin dall’inizio. Non si trattava di far capire agli esseri umani che non hanno superpoteri, ma di far credere ai superuomini di essere semplici esseri umani. L’organizzazione “Clover” si occupa di tenere segreti al resto del mondo questi individui dotati di superpoteri. L’organizzazione cerca di farlo principalmente con metodi che definisce “umani”. Tuttavia, il loro “metodo” non ha chiaramente un tasso di successo del 100%, poiché non riescono a convincere il trio centrale che sono solo normali esseri umani. Quando tutto il resto fallisce, il gruppo Clover uccide i suoi soggetti, che è esattamente il triste destino a cui vanno incontro David, Kevin ed Elijah.

Mr. Glass rivela postumo l’esistenza dei superuomini

Il destino dei nostri tre personaggi centrali è tragico, ma c’è un lato positivo alla fine di tutto questo, e proviene da un assassino di massa come il signor Glass. Come scopre frustrantemente il dottor Staple, il signor Glass non ha mai avuto intenzione di lasciare l’ospedale. Voleva invece che le miracolose imprese di David e Kevin fossero riprese dalle telecamere di sicurezza della struttura, che lui trasmetteva segretamente in live-streaming su un server privato.

Il filmato viene inviato alla signora Price, a Casey e a Joseph, che decidono subito di pubblicarlo online. I tre si incontrano alla vicina stazione ferroviaria poche ore dopo aver diffuso il filmato e, all’inizio, sembra che il video non stia riscuotendo molto successo. Tuttavia, non ci vuole molto perché le persone intorno a loro guardino con stupore i loro telefoni mentre assistono alla lotta con i superpoteri tra David e la Bestia. I loro cari possono essere morti, ma il trio può trovare conforto nel fatto che la loro eredità continuerà a vivere grazie a una scioccante scoperta globale.