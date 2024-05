Mission: Impossible – Rogue Nation: trama, cast e sequel del film

Da quando nel 1996 il personaggio di Ethan Hunt è arrivato al cinema, si è subito imposto come uno degli agenti speciali più iconici e amati del cinema. A distanza di oltre vent’anni, il personaggio è ancora protagonista di film di grande successo di critica e pubblico. Nel 2015 è arrivato in sala il quinto film della serie, intitolato Mission: Impossible – Rogue Nation (qui la recensione), diretto da Christopher McQuarrie, premio Oscar per la sceneggiatura di I soliti sospetti. Protagonista nei panni di Hunt è sempre l’attore Tom Cruise, accanto al quale si ritrovano vecchie conoscenze e nuovi ingressi nel cast.

Dato il grande incasso del precedente capitolo, diretto nel 2011 da Brad Bird, i produttori della Paramount hanno più volte confermato l’intenzione di far proseguire la serie. Anche in questo caso il film si è avvalso di location internazionali, spostandosi da Vienna all’Inghilterra, passando per il Marocco, e di nuovo l’interesse nei confronti della pellicola si è manifestata in modo netto. Non solo il film è stato elogiato dalla critica, che lo ha indicato come uno dei migliori in assoluto della saga, merito anche di spettacolari scene d’azione, ma si è anche affermato come una grande successo di box office.

Con un incasso di circa 682 milioni di dollari questo è oggi il terzo titoli più redditizio della saga, secondo solo a Mission: Impossible – Fallout e Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Mission: Impossible – Rogue Nation

Nel nuovo film, l’agente dell’MF Ethan Hunt è alle prese con una nuova missione. Dopo essere venuto a conoscenza dell’acquisto di gas nervino da parte di un gruppo di terroristi, si mette sulle loro tracce, venendo a conoscenza dell’attività criminale internazionale chiamata il Sindacato. Non si tratta però di una semplice organizzazione, bensì un gruppo addestrato di spie rinnegate che hanno intenzione di riscattarsi creando un nuovo programma che intimorisca la civiltà. Hunt raduna dunque una nuova squadra servendosi dell’aiuto del collega William Brendt e della spia Isla Faust. Potrà inoltre fare affidamento su Benji Dunn, già suo compagno di avventure in passato.

Il cast del film

Ancora una volta l’attore Tom Cruise torna a vestire i panni dell’agente Hunt, e come sempre ha preteso e ottenuto di poter eseguire personalmente molte delle sequenze più pericolose e acrobatiche. In particolare, egli si è cimentato in alcune riprese che lo vedono appeso all’esterno di un Airbus A400M in volo, senza l’ausilio di controfigure. Una scena che Cruise è stato costretto a ripetere per ben otto volte. Accanto a lui torna anche l’attore Ving Rhames, riconfermandosi come l’unico attore oltre a Cruise ad aver preso parte a tutti i film della saga. Un altro ritorno dal precedente film è quello di Simon Pegg, nuovamente nei panni di Benji Dunn.

Un ruolo che ancora una volta gli ha richiesto una preparazione fisica particolarmente intensa, necessaria per poter eseguire personalmente quanto previsto per il personaggio. Nei panni dell’agente William Brandt torna nella saga l’attore Jeremy Renner. Da sempre fan di Mission: Impossible e di Cruise, questi ha descritto l’aver recitato nel film come un sogno divenuto realtà. Come per il precedente titolo, anche in questo caso ha accettato la parte senza neanche voler prima leggere la sceneggiatura. L’attrice svedese Rebecca Ferguson fa invece il suo ingresso nei panni dell’agente Isla Faust.

Un altro attore qui entrato a far parte della saga è Alec Baldwin, che ricopre la parte di Alan Hunley, il nuovo direttore della CIA. Infine, Sean Harris interpreta il villain Solomon Lane. Questi, noto prevalentemente in televisione, era inizialmente restio ad accettare la parte. Si convinse solo dopo la promessa che il suo personaggio sarebbe morto nel film. Interpretarlo si rivelò talmente tanto affascinante che Harris cambiò idea e accettò di tornare per un sequel.

I sequel di Mission: Impossible – Rogue Nation

Dato il grandissimo successo del film, si decise da subito di realizzare ulteriori sequel, e di farli arrivare al cinema in tempi molto minori. Tre anni dopo, nel 2018, è così arrivato l’apprezzatissimo Mission: Impossible – Fallout nel 2018. Con un incasso di circa 791 milioni, questo è attualmente il titolo di maggior successo della saga. Recitano in questo attori del calibro di Alec Baldwin e Vanessa Kirby. Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno settimo capitolo della saga è uscito al cinema il 12 luglio 2023, mentre Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Due, che si dice sarà anche l’ultimo, arriverà in sala nel 2025.

Il trailer di Mission: Impossible – Rogue Nation e dove vedere il film in streaming e in TV

In attesa di vedere gli sviluppi della saga, per gli appassionati è possibile fruire di Mission: Impossible – Rogue Nation grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete.

