Il pianista: la spiegazione del finale del film

Pochi film storici sull’Olocausto hanno eguagliato l’orrore puro e vissuto del film di Roman Polanski del 2002 Il pianista, che bilancia la rappresentazione del dolore sofferto dagli ebrei polacchi con rari momenti di connessione umana in mezzo al terrore collettivo, sostenuto nientemeno che dalla grande musica di Chopin. Polanski aveva già affrontato polemiche nei suoi film (al di là dei suoi scandali, che lo avrebbero visto espulso dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2018), come nel caso del film cult “satanico” “Rosemary’s Baby”.

Ma questo film sarebbe diventato qualcosa di molto diverso. L’orrore de Il pianista è infatti radicato nella realtà, raccontando la vera storia dell’ebreo Władysław Szpilman (Adrien Brody, premiato con l’Oscar al Miglior attore per la sua interpretazione), sopravvissuto a sei anni di occupazione nazista in Polonia. Brody non assomigliava molto a Szpilman, ma come disse Polanski: “Non cercavo una somiglianza fisica, perché secondo me non ha importanza”.

Ciò che contava era la recitazione, resa viva non solo dall’apprendimento del polacco e del pianoforte da parte di Brody, ma anche dal suo incredibile senso di osservazione ed empatia. Il pianista inizia in modo semplice, con filmati d’archivio della Varsavia pre-invasione accompagnati dal suono del pianoforte suonato da Szpilman. Si scopre poi che la sua esibizione viene trasmessa alla radio, fino a quando esplosioni interrompono la sua esecuzione. Da qui ha inizio il film e il viaggio nell’inferno che ci porta a compiere.

Adam Brody nei panni di Szpilman

Veniamo dunque improvvisamente catapultati nell’invasione tedesca di Varsavia. Szpilman fugge nella casa della sua famiglia. I familiari sono a loro agio tra loro, riuniti intorno alla radio per ascoltare la dichiarazione di guerra della Francia e dell’Inghilterra alla Germania, e scherzano persino sulle nuove leggi. L’orrore è iniziato, ma non si percepisce ancora. Inizialmente, agli ebrei viene proibito di sedersi sulle panchine. Ben presto, devono indossare bracciali con la stella di David. La famiglia di Szpilman discute se indossarli o meno, ma un rapido passaggio di scena rivela che hanno ceduto.

Gli spettatori sono costretti a convivere con l’assoluta e spaventosa repentinità del crollo del mondo di questi personaggi, i quali vengono poi a sapere che saranno trasferiti con la forza in un ghetto e la loro marcia ha inizio. Polanski affolla le scene del ghetto di Varsavia di persone, suggerendo l’intensità della congestione. Quando il fratello di Szpilman, Henryk (Ed Stoppard), lo rimprovera a cena per aver suonato nella sala da pranzo, la discussione viene nuovamente interrotta, poiché la famiglia assiste al lancio di un uomo su una sedia a rotelle dalla finestra del sesto piano da parte dei nazisti.

Come nella scena iniziale, l’orrore deriva dall’impossibilità di fare qualcosa e dall’inefficacia della famiglia come osservatori. Interpretando Szpilman, Brody enfatizza questa qualità osservativa. Come ha detto a PopMatters, “c’erano lunghi periodi di silenzio, in cui mi veniva solo chiesto di reagire”. Szpilman non è un eroe d’azione. È un musicista, un artista, che fa ciò che può per sopravvivere. Questo trasmette l’umanità e le umiliazioni delle vittime dell’Olocausto e fa da contraltare all’interpretazione di Brody in “La sottile linea rossa” del 1998.

Da solo a Varsavia

Altre trasferte forzate avvengono quando la famiglia viene espulsa dal proprio alloggio nel ghetto e mandata in un campo. Durante il lungo tragitto verso il treno, Szpilman viene separato dalla sua famiglia da un ufficiale che sostiene di “salvargli la vita”. È costretto a guardare ancora una volta la sua famiglia che viene mandata al campo, caricata brutalmente sui vagoni del treno. Quando torna al ghetto, vede i cadaveri di una famiglia ebrea sul marciapiede.

Costretto ai lavori forzati, Szpilman dimagrisce, trascorrendo le notti vagando per i quartieri, aiutando a procurare armi per una rivolta imminente. La sua fuga dal campo lo porta da un amico a Varsavia, che lo aiuta a nascondersi. “Non sarà molto comodo”, dice Szpilman mentre trascorre una notte dietro uno scaffale di ferramenta. Si ritrova in un altro appartamento, dove gli viene ordinato di non uscire, e continua a soffrire la fame. Il pianista diventa così un film sulla resistenza.

Sebbene Polanski non volesse apparire nel film, pensando che avrebbe evocato lo spettro di Hitchcock, utilizza una classica tecnica di montaggio hitchcockiana. Dal suo nascondiglio, Szpilman riesce a vedere la fallita rivolta del ghetto di Varsavia, tentata con le armi che era riuscito a portare con sé. Molto prima di passare a una visione più ravvicinata dell’azione, Polanski sottolinea la prospettiva di Szpilman: distaccata, impotente, testimone dall’alto. E passa alle riprese di Brody che guarda, con il volto che rivela un dolore profondo. È ancora intrappolato.

Una fuga definitiva

Quando un vicino chiede a Szpilman la carta d’identità, lui fugge dall’edificio e si nasconde in “una zona molto tedesca”, continuando a guardare fuori dalla finestra la Varsavia innevata. Si ammala, ma ciò che gli causa più dolore è dover ignorare il pianoforte nel suo nuovo nascondiglio, l’ultimo legame con la sua vecchia vita. Mortalmente malato, Szpilman deve fuggire di nuovo, poiché la rivolta di Varsavia del 1944 porta esplosioni e sparatorie nel suo nascondiglio. Il suo udito è praticamente compromesso e corre alla cieca tra le rovine della sua città natale.

Nel nuovo nascondiglio, stringe un legame che cambierà la sua vita, incontrando l’ufficiale tedesco Wilm Hosenfeld (Thomas Kretschmann). I due entrano in sintonia mentre Szpilman suona la “Ballata in sol minore” di Chopin. Forse è eccessivamente sentimentale per un film che ha abbracciato un tale orrore nelle prime due ore suggerire nei momenti finali che un nazista e un ebreo possano legare grazie alla musica. Ma si trattava di un’unione autentica, che permise a Szpilman di sopravvivere fino alla fine della seconda guerra mondiale. Polanski sostiene che Szpilman “fece tutto il possibile per salvare la vita di Hosenfeld”.

Nel finale agrodolce del film, Hosenfeld finisce in un campo di prigionia sovietico, dove muore nel 1952, mentre Szpilman suona in un teatro tutto esaurito. Il pianista è tutt’altro che facile da guardare, con le sue famiglie assassinate e le lunghe scene di sofferenza e fame, e la performance di Adrien Brody, vincitrice di un Oscar, era ben lontana dalla tipica vittoria dei film biografici. La catarsi di Szpilman, a cui finalmente viene permesso di suonare per intero, anche per un nazista, è piccola ma potente, e dà vita a una delle scene più belle del cinema sul legame umano.