Il film live-action Dragon Trainer 2 inizia ufficialmente le riprese con un nuovo logo

Le riprese del film live-action Dragon Trainer 2 sono ufficialmente iniziate. Il primo remake live-action della celebre trilogia animata è uscito nel 2025 (leggi qui la recensione), con Mason Thames nel ruolo di Hiccup, Nic Parker in quello di Astrid, Gerard Butler in quello di Stoick e Nick Frost in quello di Gobber. Il sequel, sempre in live-action, è stato confermato prima che il suo predecessore uscisse nelle sale, dove ha incassato 636,6 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Al momento, l’11 giugno 2027 è la data di uscita del sequel.

Ora, il regista e sceneggiatore Dean DeBlois ha dunque condiviso un’immagine dietro le quinte (la si può vedere qui) che lo ritrae sorridente durante il primo giorno delle riprese principali di Dragon Trainer 2. Ha anche rivelato un nuovo look del logo del film, che può essere visto per la prima volta in rosso. La didascalia recita: “Di nuovo in sella! Primo giorno delle riprese principali di HTTYD2! L’avventura ha inizio……”.

Cosa sappiamo di Dragon Trainer 2

Thames, Parker, Butler e Frost sono tra i membri del cast che torneranno a interpretare i loro personaggi, insieme a Julian Dennison nei panni di Fishlegs, Bronwyn James nei panni di Ruffnut, Gabriel Howell nei panni di Snotlout e Harry Trevaldwyn nei panni di Tuffnut. Dopo molte speculazioni su chi avrebbe interpretato la madre di Hiccup, Valka, è stato annunciato che Cate Blanchett avrebbe interpretato il personaggio dopo averlo doppiato nel film d’animazione.

Un altro nuovo personaggio chiave che è stato scritturato è il malvagio Drago. Sarà interpretato da Ólafur Darri Ólafsson, che in precedenza ha doppiato Ragnar the Rock in Dragon Trainer – Il mondo nascosto, terzo film animato della serie. È stato anticipato che un nuovo personaggio di nome Eret sarà un’aggiunta significativa al prossimo adattamento, ma non è stato ancora confermato chi interpreterà questo personaggio.

Con le riprese ufficialmente iniziate, il sequel è sulla buona strada per rispettare la data di uscita nelle sale prevista per l’11 giugno 2027. Dragon Trainer 2 adatterà la storia dell’omonimo film d’animazione del 2014 e avrà l’opportunità di consolidare ulteriormente il successo commerciale e la risposta estremamente positiva del pubblico al primo capitolo live-action. Se anche questo secondo remake si rivelerà un buon successo economico, è estremamente probabile che la Universal punterà a completare la trilogia dando il via libera anche al remake del terzo film animato.

LEGGI ANCHE: Dragon Trainer: la spiegazione del finale e il paragone con l’originale animato