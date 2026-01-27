Avengers: Secret Wars, un rumor suggerisce piani per il ritorno dell’iconico villain di Infinity War

Josh Brolin ha interpretato per la prima volta Thanos nell’MCU nel film Guardiani della Galassia del 2014, sostituendo Damion Poitier, che aveva interpretato il Titano Pazzo nella scena post-crediti di The Avengers. Il cattivo è poi diventato protagonista in Avengers: Infinity War, ed è stato in molti modi il personaggio principale del film. Decapitato da Thor nei primi minuti di Avengers: Endgame, il cattivo è poi tornato nella sua versione del 2014 per assediare gli eroi più potenti della Terra.

La storia di Thanos è finita quando Iron Man lo ha fatto scomparire, anche se What If…? ci ha mostrato che ha ancora molte varianti sparse nel multiverso. Re Thanos verrà introdotto come parte di una prossima attrazione di Disneyland, ma che ne sarà di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars? Da tempo circolano voci sul ritorno di Thanos nell’MCU e Daniel Richtman suggerisce che Brolin riprenderà effettivamente il ruolo nel secondo dei prossimi due film dedicati agli Avengers e previsto per il 2027.

Con un po’ di fortuna, questo significa che i fratelli Russo intendono ricreare quella scena iconica di Avengers: Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic, in cui Dottor Destino strappa senza sforzo la spina dorsale del Titano Pazzo. Sarebbe un modo incredibile per affermare Victor Von Doom come una minaccia inarrestabile, ed è un momento molto specifico dei fumetti che i fan hanno chiaramente espresso il desiderio di vedere sullo schermo. È anche qualcosa che la Marvel Studios ha già accennato.