HomeCinema News2026

Avengers: Secret Wars, un rumor suggerisce piani per il ritorno dell’iconico villain di Infinity War

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Avengers: Secret Wars film 2027

Josh Brolin ha interpretato per la prima volta Thanos nell’MCU nel film Guardiani della Galassia del 2014, sostituendo Damion Poitier, che aveva interpretato il Titano Pazzo nella scena post-crediti di The Avengers. Il cattivo è poi diventato protagonista in Avengers: Infinity War, ed è stato in molti modi il personaggio principale del film. Decapitato da Thor nei primi minuti di Avengers: Endgame, il cattivo è poi tornato nella sua versione del 2014 per assediare gli eroi più potenti della Terra.

La storia di Thanos è finita quando Iron Man lo ha fatto scomparire, anche se What If…? ci ha mostrato che ha ancora molte varianti sparse nel multiverso. Re Thanos verrà introdotto come parte di una prossima attrazione di Disneyland, ma che ne sarà di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars? Da tempo circolano voci sul ritorno di Thanos nell’MCU e Daniel Richtman suggerisce che Brolin riprenderà effettivamente il ruolo nel secondo dei prossimi due film dedicati agli Avengers e previsto per il 2027.

Con un po’ di fortuna, questo significa che i fratelli Russo intendono ricreare quella scena iconica di Avengers: Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic, in cui Dottor Destino strappa senza sforzo la spina dorsale del Titano Pazzo. Sarebbe un modo incredibile per affermare Victor Von Doom come una minaccia inarrestabile, ed è un momento molto specifico dei fumetti che i fan hanno chiaramente espresso il desiderio di vedere sullo schermo. È anche qualcosa che la Marvel Studios ha già accennato.

Articolo precedente
The Last of Us – Stagione 3: Kaitlyn Dever informa il pubblico sullo stato dei lavori
Articolo successivo
Free Bert, spiegazione del finale: cosa accade al protagonista?
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved