Daredevil: Rinascita – Stagione 2: tutte le rivelazioni del primo teaser

All’inizio di oggi, i Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer di Daredevil: Rinascita – Stagione 2. L’anteprima, ricca di azione, ci ha offerto un assaggio di ciò che ci aspetta quando la serie Disney+ tornerà questo marzo, e ora diamo uno sguardo più approfondito alle rivelazioni più importanti.

Quando abbiamo visto l’Uomo Senza Paura per l’ultima volta, aveva messo insieme un gruppo eterogeneo di giustizieri per opporsi al sindaco Wilson Fisk e alla sua Anti-Vigilante Task Force. Adesso abbiamo un’idea più chiara di come sarà questa guerra.

Tra grandi ritorni, un’alleanza inaspettata e importanti cambiamenti allo status quo, il ritorno di Daredevil sembra destinato a cambiare le regole del gioco per il lato “street-level” del MCU. È probabile che ciò che vediamo qui abbia ripercussioni anche su Spider-Man: Brand New Day, ricordiamolo.

Matt Murdock, scomparso

Matt Murdock non è davvero “scomparso”; si sta nascondendo con Karen Page. Alla fine della Stagione 1 di Daredevil: Rinascita, il sindaco Fisk ha inviato la sua Anti-Vigilante Task Force per uccidere l’avvocato, quindi non crediamo che siano dei semplici cittadini preoccupati ad affiggere questi manifesti.

Fisk non può etichettare Murdock come un criminale senza prove, quindi è evidente che stia cercando di stanare il suo nemico in un altro modo. È una mossa astuta, e vediamo che la propaganda del villain sta funzionando, dato che l’AVTF continua a pattugliare le strade per mantenere i cittadini di New York “al sicuro”. Il tutto ha un sapore decisamente ispirato al mondo reale…

Il ritorno di Jessica Jones

Sappiamo da tempo che Krysten Ritter avrebbe ripreso il ruolo di Jessica Jones nella Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, e il suo rapporto con l’Uomo Senza Paura chiaramente non è cambiato più di tanto. La versione MCU della detective privata è ancora molto potente e avrà parecchia azione nella serie.

Il fatto che Matt chieda aiuto a una delle sue colleghe Defenders per ribaltare la situazione contro il sindaco Fisk potrebbe preparare il terreno per una vera e propria reunion dei Defenders. A seconda di come si concluderà la Stagione 2, scommetteremmo sulla comparsa di Luke Cage — e magari anche di Iron Fist — nella Stagione 3.

Per ora, però, ci si aspetta che Jessica ricopra un ruolo simile a quello che abbiamo visto per The Punisher nella Stagione 1.

Alleanza con Bullseye

Le foto dal set della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita avevano già suggerito che l’Uomo Senza Paura potesse allearsi, seppur controvoglia, con Bullseye, e questa inquadratura del trailer sembra mostrare l’eroe mentre dà una mano a “Dex”. Il nemico del mio nemico è mio amico, giusto?

In tutta onestà, Bullseye è stato manipolato da Vanessa Fisk per uccidere Foggy. Questo dovrebbe rendere un po’ più digeribile, per Matt, mettere da parte le divergenze con l’ex agente dell’FBI se ciò significa abbattere il sindaco, e sembra proprio che Dex stia godendosi la sua ritrovata libertà.

Anche se qui non si vede chiaramente, le foto dal set hanno confermato che Bullseye indosserà un costume molto più fedele ai fumetti.

Daniel Blake, Mr. Charles, Kingpin

Quell’immagine di qualcuno che indossa una maschera di Kingpin è probabilmente collegata alla resistenza che si oppone all’AVTF. Oltre a questo, vediamo il sindaco Fisk godersi il suo nuovo potere e Daniel Blake rendersi conto che servire il villain significa sporcarsi le mani in modo estremo.

Particolarmente intrigante è il nostro primo vero sguardo a Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles. Continuiamo a pensare che si tratti di un nome falso usato per nascondere la sua vera identità, ma al momento le ipotesi sono tante quanto le nostre su che cosa interpreti davvero — un criminale o un poliziotto — nella serie Disney+.

In ogni caso, sappiamo che rappresenterà un grosso problema per Fisk.

Foggy Nelson… è vivo?

Come già ricordato, la Stagione 1 di Daredevil: Rinascita si apriva con Foggy Nelson colpito a morte da Bullseye. Potrebbe trattarsi di un flashback, ma nei fumetti esiste un precedente per la morte e il ritorno in vita del migliore amico di Matt… più di una volta.

Nella run di Mark Waid, Matt lasciò credere al mondo che Foggy fosse morto di cancro per proteggerlo. Durante il periodo di Chip Zdarsky su Daredevil, il “Cornetto” salvò l’amico dall’Inferno. E in quella di Ed Brubaker, Foggy venne “ucciso” in prigione, salvo poi scoprire che era stato segretamente inserito nel Programma Protezione Testimoni. Per questa serie, punteremmo sulla terza opzione.

Ritorno al nero

Quando abbiamo incontrato Daredevil per la prima volta su Netflix, indossava un costume nero, artigianale. Ora, il suo classico costume rosso è stato dipinto di nero e, nel processo, ha acquisito il celebre logo “DD”. Sembra un omaggio alla acclamata run di Charles Soule su Daredevil.

Un altro elemento particolarmente degno di nota sono le scene d’azione. Questi momenti sono perfettamente in linea con quanto visto nella premiere e nel finale della Stagione 1, e appaiono sia duri che adeguatamente violenti. È chiaro che lo showrunner Dario Scardapane stia dando il massimo. Tornando però al costume, incrociamo le dita per poter rivedere prima o poi anche la tuta rossa con le doppie “D”.