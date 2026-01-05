HomeSerie TvNews

The Pitt – Stagione 2 debutta con il 100% su Rotten Tomatoes

The Pitt Noah Wyle

Il team medico di The Pitt torna in servizio e conquista ancora una volta la critica. A meno di un anno dal finale della prima stagione, andato in onda nell’aprile 2025, la serie è pronta a tornare su HBO Max l’8 gennaio, forte di aspettative altissime dopo il trionfo agli Emmy.

La stagione 1 di The Pitt ha infatti vinto l’Emmy come Miglior serie drama, imponendosi come uno dei titoli televisivi più apprezzati dell’anno. Un successo che rendeva il ritorno particolarmente rischioso, ma le prime recensioni sembrano confermare che la serie ha superato la prova.

Un debutto perfetto per la stagione 2

Con 13 recensioni già pubblicate, The Pitt – stagione 2 ha esordito su Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto del 100%, superando persino l’ottimo 95% ottenuto dalla prima stagione. Come sempre, il dato potrebbe variare con l’arrivo di nuove recensioni, ma il segnale iniziale è estremamente positivo.

Il punteggio del pubblico non è ancora disponibile e verrà generato solo dopo il debutto ufficiale, ma la stagione 1 aveva già dimostrato una forte sintonia con gli spettatori, ottenendo un solido 87%. Le prime reazioni della critica parlano di una serie che evita il classico “sophomore slump”, confermando The Pitt come uno dei migliori drama attualmente in onda.

Realismo, tensione e nuovi personaggi al centro della nuova stagione

The Pitt
The Pitt – Cortesia Sky

La stagione 2 mantiene la struttura che ha reso unica la serie: ogni episodio racconta un’ora in tempo reale di un turno al Pittsburgh Trauma Medical Center. Questa volta, l’azione si svolge durante un caotico turno del 4 luglio, amplificando tensione, urgenza e carico emotivo.

A guidare il cast torna Noah Wyle nel ruolo del dottor Michael “Robby” Robinavitch, affiancato dai personaggi già noti come Dana, Langdon, Mel, Mohan, Santos, Abbott, Javadi, Whitaker e McKay. La nuova stagione introduce anche numerosi volti inediti, tra cui Sepideh Moafi, Irene Choi, Travis Van Winkle, Christopher Thornton, Brittany Allen e Lawrence Robinson.

Le recensioni sottolineano in particolare il realismo medico, l’intensità drammatica e la capacità della serie di rinnovarsi senza snaturare la propria identità. La seconda stagione sarà composta da 15 episodi, distribuiti settimanalmente ogni giovedì sera. Al momento, The Pitt non è ancora stata rinnovata ufficialmente per una terza stagione.

ALTRE STORIE

