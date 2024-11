Il Re Leone, la spiegazione del finale del film Disney del 1994

Il finale del film d’animazione Disney del 1994 Il Re Leone vede il “cerchio della vita” ristabilito dopo che Simba torna alla Roccia dell’Orgoglio per salvare gli altri leoni dal malvagio zio Scar e dalle sue iene. Il Re Leone è uno dei film d’animazione più popolari della Disney e si è classificato al 37° posto nella classifica IMDB dei 250 migliori film di tutti i tempi. Il Re Leone vanta un cast stellare di celebrità degli anni ’90, tra cui James Earl Jones, Matthew Broderick, Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, Rowan Atkinson, Jonathan Taylor Thomas e altri ancora.

Ne Il Re Leone, Mufasa (James Earl Jones) è il re di Roccia dell’Orgoglio e governa su tutti gli animali, con grande disappunto del fratello Scar (Jeremy Irons), soprattutto dopo che la moglie di Mufasa, Sarabi (Madge Sinclair), ha dato alla luce un figlio ed erede di Roccia dell’Orgoglio, Simba (Jonathan Taylor Thomas/Matthew Broderick). Scar escogita un piano per uccidere Mufasa durante una fuga di gnu e fa credere a Simba che sia colpa sua, così scappa in esilio. Quando è ormai un leone adulto, Simba incontra la sua amica d’infanzia, Nala (Niketa Calame-Harris/Moira Kelly), che lo convince a reclamare Pride Rock e a ripristinare la giustizia nel regno di suo padre.

Powered by

Il cerchio della vita, Hakuna Matata e Sii pronto: il significato del film

I temi e la storia del film sono più evidenti nei testi di tre canzoni del film: “The Circle of Life”, ‘Be Prepared’ e ‘Hakuna Matata’. Ogni canzone esprime la visione del mondo dei personaggi che la cantano, rivelando diverse prospettive sulla vita e le conseguenze di tali opinioni sugli animali della savana.

La scena di apertura de Il Re Leone è caratterizzata dalla canzone “Il cerchio della vita”, quando tutti gli animali della savana si recano alla Roccia dell’Orgoglio per assistere alla nascita del nuovo cucciolo di Mufasa, Simba. In seguito Mufasa insegna a Simba l’importanza del concetto di cerchio della vita, dicendogli : “Tutto ciò che vedi esiste insieme in un delicato equilibrio. Come re, devi capire questo equilibrio e rispettare tutte le creature, dalla formica che striscia all’antilope che salta… Quando moriamo, i nostri corpi diventano erba e l’antilope mangia l’erba. E così, siamo tutti collegati nel grande Cerchio della Vita”.

Pur essendo in cima alla catena alimentare della savana, Mufasa e gli altri leoni riconoscono l’importanza di rispettare tutte le creature che vi abitano, anche quelle che mangiano, perché un giorno i loro corpi si decomporranno in terra, dove crescerà l’erba che a sua volta nutrirà le loro prede, le antilopi. Quindi, se da un lato i leoni sono i predatori alfa delle pianure, dall’altro hanno la responsabilità di garantire che l’intero ecosistema viva in simbiosi.

La mentalità di Scar è completamente diversa. In “Be Prepared” egli proietta una visione molto più gerarchica della savana, in cui gli animali vivono tutti al servizio dei leoni (in particolare lui stesso). Predica questo messaggio alle iene, anch’esse predatrici, ma più in basso nella catena alimentare rispetto ai leoni, alimentando la loro gelosia e il desiderio di avere un ruolo più importante. Le conseguenze di questa prospettiva diventano molto chiare dopo che Scar prende il sopravvento e la savana si sfalda. Non cresce più l’erba, le antilopi vengono cacciate in modo eccessivo e i leoni sono costretti a estendere i loro territori di caccia, distruggendo ancora più terra.

Poi ci sono Timon (Nathan Lane) e Pumba (Ernie Sabella), che insegnano a Simba “Hakuna Matata”. Come recita la canzone, “significa niente preoccupazioni”. Certo, Timone e Pumba sono al centro della catena alimentare e non devono preoccuparsi del loro impatto sul mondo. Sono dei foraggiatori e sono solo in due, quindi il loro impatto sul “cerchio della vita” è di gran lunga inferiore a quello di un branco di leoni iena. Tuttavia, non si tratta di una “filosofia priva di problemi”, poiché l’abdicazione di Simba al suo ruolo di re della Roccia dell’Orgoglio comporta una completa rottura del rispetto del “cerchio della vita” da parte di Mufasa, che lascia il posto alla distruzione gerarchica di Scar e delle Iene.

Perché Scar vuole uccidere Mufasa?

Scar è l’unico leone maschio adulto oltre a Mufasa che si vede ne Il Re Leone (prima che Simba torni adulto) ed è il fratello del re, il che significa che dovrebbe avere un qualche diritto di autorità familiare alla Roccia dell’Orgoglio. Nonostante ciò, sceglie di vivere in isolamento e non assiste alla nascita di Simba né mostra alcun altro segno di fedeltà a Mufasa. È comprensibile che provi un senso di competizione con Mufasa o che sia geloso della posizione del fratello, ma Il Re Leone spiega effettivamente le motivazioni di Scar? In “Be Prepared” e in altri dialoghi, Scar rende evidente la sua gelosia nei confronti di Mufasa, ma potrebbe esserci dell’altro.

Durante le interazioni tra Mufasa e Scar in una delle prime scene de Il re leone, è chiaro che nonostante Mufasa predichi l’importanza di rispettare il cerchio della vita, potrebbe non seguire perfettamente la sua stessa predicazione. Si rivolge a Scar con tono basso e prepotente, e l’area in cui vivono le iene è chiaramente trascurata, permettendo a Scar di fomentare un risentimento verso i leoni anche tra le iene. Le motivazioni di Scar non sono certo nobili, ma è anche chiaro che la leggera ipocrisia di Mufasa nei confronti di Scar e delle iene potrebbe essere il suo più grande fallimento come re ed è facile capire perché, dal punto di vista di Scar, le sue azioni potrebbero essere (parzialmente) giustificate.

Cosa succede alle iene alla fine de Il Re Leone?

Scar sfrutta il risentimento delle iene nei confronti di Mufasa e dei leoni e promette loro “Restate con me e non soffrirete mai più la fame”, che, a dirla tutta, è una promessa rispettabile da fare alle iene apparentemente svantaggiate; tuttavia, diventa evidente che le stava usando solo per prendere il potere per sé. Dopo che Simba ha buttato giù Scar dalla Roccia dell’Orgoglio, le iene lo circondano e lo attaccano. La scena si interrompe, ma è certamente implicito che sia morto.

Dopo la morte di Scar, Simba sale sulla Roccia dell’Orgoglio e la devastazione del regno di Scar viene spazzata via dalla pioggia, mentre il film va avanti velocemente fino a Simba e Nala che rivelano la nascita del loro cucciolo di leone. Come all’inizio del film, non ci sono iene presenti per congratularsi con la coppia felice, il che suggerisce che il trattamento riservato da Simba alle iene è simile a quello riservato a Mufasa. È probabile che le iene siano tornate al cimitero degli elefanti per guadagnarsi da vivere lontano dalla vista di Simba e dei leoni.

Qual è il messaggio de Il re leone?

Il film si apre con la canzone “Il cerchio della vita”, quando il regno animale si riunisce per celebrare la nascita di Simba, e si conclude con una scena quasi identica, con “Il cerchio della vita” e la nascita del cucciolo di Simba e Nala. La lezione di Mufasa sul cerchio della vita è sempre in primo piano e, una volta che Scar prende il sopravvento, il regno cessa di prosperare. La lezione di Mufasa al giovane Simba sul rispetto del cerchio della vita è chiaramente al centro dei temi e del messaggio del film.

Quando Simba sta vivendo lo stile di vita Hakuna Matata con Timone e Pumba, Mufasa appare tra le nuvole e gli dice : “Hai dimenticato chi sei e quindi hai dimenticato me. Devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita”. Come Scar, Mufasa crede che i leoni debbano essere in cima alla catena alimentare, ma a differenza di Scar, crede anche che il re dei leoni abbia la responsabilità di rispettare il più ampio cerchio della vita, ed è probabilmente questo il motivo per cui tutti gli altri animali hanno lasciato le Terre dell’Orgoglio durante il dominio di Scar, ma sono tornati a Roccia dell’Orgoglio per rendere omaggio alla nascita di Simba e del cucciolo di Simba alla fine de Il Re Leone.