DC Studios: i progetti DCEU mai realizzati che dovrebbero essere portati al cinema

Alla luce di questo, sarebbero necessarie alcune modifiche per una prossima iterazione di Gotham City Sirens , ma coinvolgere di nuovo Ayer potrbbe essere problematico. Non siamo sicuri che sia l’idea migliore, dal momento che DC Studios è tutta una questione di un nuovo inizio, ma questa idea potrebbe essere un’altra vetrina per l’amata e folle Harley Quinn di Margot Robbie .

In base ai post sui social media del regista, Black Mask era stato scelto come il grande cattivo del film. Alla fine, alcune delle idee di questo progetto sono state riciclate per Harley Quinn: Birds of Prey (che, al posto di Catwoman e Poison Ivy, presentava le prime versioni di Black Canary e Huntress).

Nonostante abbia ricevuto recensioni per lo più negative dalla critica, Suicide Squad del 2016 è stato un successo al botteghino. Dopo la sua uscita, il piano era che il regista David Ayer tornasse al DCEU per uno spin-off incentrato su Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy intitolato Gotham City Sirens .

Nightwing

Era il lontano 2017 quando la Warner Bros. annunciò i piani per un film live-action su Nightwing per la regia di Chris McKay di The LEGO Batman Movie. Non era chiaro come ciò si sarebbe collegato ai piani di Zack Snyder dopo che aveva di uccidere off screen Dick Grayson, ma l’eccitazione tra i fan era alta.

Tuttavia, col passare del tempo, divenne chiaro che il progetto era caduto nel dimenticatoio alla Warner Bros. Flop come Justice League e Wonder Woman 1984 hanno poi fatto poco per aiutare le cose, limitando la storia di Dick alla serie TV Titans che ha iniziato la sua vita come esclusiva dell’app di streaming DC Universe.

Mentre The Brave and the Bold non sembra procedere nel breve periodo, immaginiamo che James Gunn abbia in programma di stabilire la Bat-Family nel DCU il prima possibile. Da lì, Dick dovrebbe assolutamente ottenere il suo film oltre al film d’animazione Dynamic Duo che potrebbe o meno essere “canonico”.