Il sapore del successo: il film è tratto da una storia vera?

Diretto da John Wells, Il sapore del successo (leggi qui la recensione) è un film drammatico del 2015 che ruota attorno ad Adam Jones, un rinomato chef con due stelle Michelin che era scomparso dalla scena pubblica dopo aver lasciato il ristorante parigino del suo mentore. Dopo anni, riappare nella vita dei suoi ex colleghi e conoscenti con il desiderio di gestire un ristorante e l’aspirazione di ottenere le tre stelle Michelin. Il film racconta gli sforzi di Adam per realizzare il suo sogno, mentre affronta le inevitabili conseguenze delle sue azioni passate. Poiché il film apre una finestra sulla vita degli chef professionisti, abbiamo cercato di scoprire se il film con Bradley Cooper abbia origini reali. Ecco cosa possiamo dirvi al riguardo!

Il sapore del successo si ispira alle esperienze di chef reali

Il sapore del successo è una storia di fantasia. Lo sceneggiatore Steven Knight ha ideato la trama del film senza seguire la vita di uno chef in particolare. Tuttavia, lui e il regista John Wells si sono ispirati ai percorsi di diversi chef reali per ideare i dettagli e le caratteristiche specifiche dei personaggi. Marcus Wareing, che gestisce il ristorante stellato Michelin Marcus, era uno di loro. “Lui [Steven Knight] voleva scrivere una sceneggiatura sugli chef che un giorno, si sperava, sarebbe stata trasformata in un film, ma prima doveva capire il mondo della cucina. Voleva entrare nella testa di uno chef, e quella testa era proprio la mia”, ha raccontato Wareing a Tasting Table.

Wareing non è stato solo una delle fonti di ispirazione per il personaggio di Adam, ma anche il formatore che ha insegnato ai membri del cast le basi della cucina e della presentazione. Il coinvolgimento del famoso chef nel film ha conferito autenticità anche alle azioni dei personaggi chef. Oltre alla carriera di Wareing, anche la vita di Marco Pierre White ha ispirato Knight a ideare il dramma culinario. Come Adam gestisce l’Adam Jones al Langham Hotel di Londra, White si è affermato come uno dei migliori chef al mondo gestendo ristoranti a Londra.

Inoltre, proprio come Adam aspira a diventare uno chef tre stelle Michelin, White non solo sembrava aspirare allo stesso obiettivo, ma ha anche ottenuto le tre stelle. “Avere un ragazzo che parlava di cibo in modo così appassionato era una cosa completamente nuova. Questo ragazzo [White] era lo chef più giovane dell’epoca ad aver ottenuto tre stelle Michelin. Era di Londra, non aveva mai cucinato in Francia, ma preparava piatti della cucina francese”, ha detto Bradley Cooper, che interpreta Adam, a Marie Claire parlando dell’importanza dello chef. L’attore ha fatto riferimento alle vite di tre famosi chef che conosceva personalmente per interpretare il personaggio.

“Ho creato un personaggio che vedo come una miscela dei tre che ho studiato: Marcus Wareing, Gordon Ramsay e Marco Pierre White. È una combinazione. Le piccole cose che fa, i gesti fisici, sono fondamentalmente cose che ho rubato a tutti e tre”, ha detto Cooper a Yahoo! Movies. Una delle scene famose del film è quella in cui Adam urla ai suoi subordinati perché non cucinano i piatti come lui vorrebbe. La vita reale degli chef ha ispirato questo particolare dettaglio. “Ho parlato con molti chef che dicono che le cose non sono più così, ma ho trascorso molto tempo in molte cucine e sono ancora così”, ha detto Wells a Eater.

Inoltre, Il sapore del successo è una storia di dipendenza e di superamento della stessa. Dopo essere diventato dipendente da droghe e alcol, Adam cerca di rimanere sobrio per realizzare le sue aspirazioni. Migliaia di persone nella vita reale mostrano la determinazione e la resilienza che lui dimostra per riconquistare la propria vita, compreso Cooper, l’attore che interpreta il personaggio. Egli ha parlato apertamente della sua dipendenza in diverse interviste.

Adam rappresenta ognuno di loro, poiché riesce a trovare una strada senza alcol e senza droghe per il suo futuro e ad affrontare le crisi personali. Per ribadire il concetto, Il sapore del successo è un film di finzione con radici significative nella realtà. Sebbene Adam e la sua storia siano fittizi, in lui possiamo trovare caratteristiche specifiche di diverse persone reali, il che rende il regno della narrazione del film non estraneo.

