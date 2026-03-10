Donald Glover sarà la voce di Yoshi nel nuovo film di Super Mario

Il prossimo film animato The Super Mario Galaxy Movie ha svelato nuovi membri del cast, aggiungendo volti celebri per dare voce ai personaggi iconici del franchise videoludico. Tra le novità più attese, Donald Glover presterà la voce al dinosauro verde Yoshi, mentre Luis Guzmán interpreterà Wart e Issa Rae darà voce a Honey Queen. L’annuncio è stato fatto da Chris Meledandri, CEO di Illumination, durante una diretta Nintendo Direct, insieme a un nuovo trailer del film.

Il cast storico torna con Chris Pratt che darà voce a Mario, accompagnato da Anya Taylor-Joy come Princess Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad e Kevin Michael Richardson come Kamek.

Il sequel introduce inoltre nuovi personaggi: Benny Safdie darà voce a Bowser Jr., mentre Brie Larson interpreterà Princess Rosalina, già presente nel videogioco Super Mario Galaxy del 2007.

La trama vede Mario, Luigi e Peach affrontare nuovamente il malvagio re dei Koopa e suo figlio, esplorando pianeti spettacolari come un mondo vulcanico, un pianeta sottomarino e una terra futuristica piena di ostacoli luminosi che sfidano la gravità. Nel nuovo trailer, gli eroi del Mushroom Kingdom si alleano con Rosalina e Yoshi, il dinosauro che depone uova e comunica con il suo iconico “Yoshi!”, mentre Wart, Honey Queen e Birdo saranno tra gli antagonisti del sequel.

The Super Mario Galaxy Movie, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, arriverà nelle sale statunitensi il 1° aprile, distribuito da Universal Pictures, Illumination e Nintendo.