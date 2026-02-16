In viaggio con Joe, spiegazione del finale: BJ e Joe si riconciliano alla fine?

Il finale di In viaggio con Joe ruota interamente attorno alla riconciliazione tra Joe e BJ dopo che si erano separati a causa delle loro diverse opinioni su come funziona il mondo. Ma perché avevano deciso di prendere strade diverse in primo luogo?

Dopo il diploma, BJ, influenzato dai suoi amici bianchi, voleva andare con loro alla Pepperdine University in California. Brian, invece, desiderava che suo figlio frequentasse il Morehouse College in Georgia, così da entrare in contatto con la cultura e la storia afroamericana mentre inseguiva i suoi sogni. Sapendo di non riuscire a far ragionare BJ, Brian chiese consiglio a Madea.

Madea convinse Joe a portare BJ in un viaggio attraverso il paese e, con il pretesto di accompagnarlo al college da lui scelto, istruirlo sull’importanza di conoscere ciò che la propria comunità ha vissuto in passato. Perché, se non sai da dove vieni, come puoi capire quale strada prendere per il futuro? Brian non era entusiasta dell’idea, ma quando Madea prende una decisione, Brian, Joe e BJ non hanno altra scelta che eseguire.

Joe e BJ partono per il viaggio, e le cose procedono più o meno come ci si può aspettare quando due persone di generazioni così diverse vengono costrette a stare insieme. Tuttavia, dopo una sosta in un bordello, dove BJ decide di salvare una prostituta di nome Destiny dallo sfruttamento, il loro conflitto raggiunge il punto di ebollizione. Come riescono infine a riconciliarsi? Scopriamolo.

BJ e Joe si separano

BJ e Joe si scontrano costantemente per le loro visioni del mondo. Anche se BJ non cambia posizione, in genere non contesta apertamente ogni commento politicamente scorretto di Joe. Salvare Destiny è la prima decisione davvero altruista che BJ prende attivamente, e probabilmente sente che, se non si difende mentre Joe lo rimprovera per non aver lasciato Destiny al suo destino, non avrà mai alcun controllo sulla propria vita.

Joe sa che BJ ha fatto la cosa giusta salvando Destiny, ma è troppo orgoglioso per cedere davanti al suo “nipote woke”. Inizia quindi ad attaccare l’intera generazione di BJ e a lanciare frecciatine personali. BJ non si tira indietro, e questo porta Joe a esagerare: abbandona BJ e Destiny su un’autostrada nel mezzo del nulla.

Prima di separarsi, BJ peggiora la situazione dicendo che era stato gentile con il nonno solo perché Brian gli aveva detto che Joe stava morendo. Quando scopre che non soffre di alcuna malattia terminale, BJ si sente ancora più tradito. Anche Joe, in fondo, rimane amareggiato: realizza di essere una persona talmente sgradevole che suo figlio ha dovuto inventare una bugia spudorata per convincere il nipote a partire con lui.

Joe va in un bar a bere per dimenticare, mentre BJ contatta Brian usando il telefono di Destiny. Non riescono a parlare a lungo, ma Brian capisce cosa è successo e chiama suo padre, ordinandogli di fare pace e portare BJ al college. Joe, furioso con il nipote e con il figlio, riattacca e continua a bere. A Brian non resta che usare le sue risorse per rintracciare il figlio.

BJ e Joe si riuniscono

BJ e Destiny passano la notte in un hotel, e lei non nasconde quanto apprezzi il suo gesto cavalleresco. Il giorno seguente, però, Destiny spiega a BJ tutto ciò che aveva ignorato della storia afroamericana solo perché era stato il nonno politicamente scorretto a parlargliene.

Poco a poco, BJ comprende che tutti i luoghi in cui Joe aveva fatto tappa avevano una grande rilevanza per la cultura nera. Pensava che, grazie alla scuola, ai social media e al rispetto di pratiche ecologiche, fosse superiore alle generazioni precedenti. Ma quando Destiny gli fornisce il contesto storico di quei luoghi, capisce di essere stato lui l’ignorante, rendendosi impermeabile alla conoscenza pur avendola davanti agli occhi.

Joe ha una rivelazione simile? Non proprio. Sa di amare suo nipote, ma non fino a che punto, finché non sente una gang iraniana intenzionata a punire BJ per aver portato via “la loro proprietà”, Destiny. Se Joe avesse davvero disprezzato il nipote, avrebbe lasciato che se la vedesse da solo. Invece, dopo che Brian gli comunica la posizione dei ragazzi, corre in loro soccorso, dimostrando quanto tenga a BJ.

Forse teme anche la reazione di Brian e Madea se sapessero che non ha fatto nulla per salvare un membro della famiglia. In ogni caso, Joe arriva prima della gang e i tre riprendono il viaggio. Purtroppo vengono avvistati, dando inizio a un intenso inseguimento in auto.

BJ e Joe si riconciliano

Nel finale, la gang circonda Joe, BJ e Destiny e apre il fuoco, chiedendo che Destiny venga consegnata. Joe risponde sparando, ma si rende conto di non avere abbastanza munizioni per resistere. Suggerisce allora a BJ di lasciare andare Destiny, così almeno potranno salvarsi.

BJ rifiuta e tenta di convincere i gangster con un discorso appassionato sulla necessità di spezzare il ciclo di abusi legato alla tratta di esseri umani e sull’importanza di smantellare il patriarcato invece di perpetuarlo con metodi così violenti. Per un attimo sembra che le sue parole abbiano effetto.

In realtà, i criminali si ritirano perché Brian è arrivato con la polizia locale e l’FBI per arrestarli. Brian è scioccato dagli eventi del viaggio, ma è felice di vedere che BJ ha imparato l’importanza di affermare la propria identità nera in un contesto sociale che spesso spinge le minoranze a diluire ciò che le rende uniche.

Brian è anche entusiasta quando BJ decide di andare al Morehouse invece che a Pepperdine. Tuttavia, quando BJ annuncia di voler completare il viaggio con Joe e Destiny, Brian si oppone, temendo che senza controllo BJ possa “perdersi” come sua madre Debrah.

BJ però resta fermo nella sua decisione: sa di avere ancora molto da imparare dal nonno prima di iniziare il college. Scegliendo di continuare con Joe, evita di regredire come persona e come uomo nero, non lasciando che l’iperprotezione del padre ostacoli la sua crescita.

Brian è preoccupato, ma accetta di lasciargli tracciare la propria strada, consapevole che ciò che conta è che suo figlio conosca la storia e la cultura afroamericana, indipendentemente dal modo in cui sceglie di farlo.

È facile leggere questa scena come un messaggio secondo cui le generazioni più anziane, pur problematiche, hanno molto da insegnare ai giovani. Ma forse il film suggerisce qualcosa di più sfumato: ogni generazione ha vissuto secondo le regole del proprio tempo e, per diventare persone complete, dovremmo apprendere dalle esperienze di chi ci ha preceduto — soprattutto di coloro che hanno fatto la storia — lasciando però da parte pregiudizi e pratiche ormai superate. Almeno, questa è una possibile interpretazione del finale.