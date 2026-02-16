In viaggio con Joe: Tyler Perry scala le classifiche di Netflix!

Tyler Perry continua a dominare lo streaming, con il suo ultimo film che sta diventando subito un successo: In viaggio con Joe.

Perry continua a scrivere, dirigere e produrre una varietà di serie TV e film per Netflix, tra cui i recenti Finding Joy (2025) di Tyler Perry, Beauty in Black (2024-2025), Divorced Sistas (2025), Madea’s Destination Wedding (2025) e Straw (2025), tra molti altri. Gli ascolti continuano a essere elevati per la maggior parte di questi film, e la sua ultima uscita, In viaggio con Joe (che nel titolo USA mantiene il nome del suo creatore, Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip) non fa eccezione.

Dopo la sua uscita il 13 febbraio, In viaggio con Joe è attualmente il film numero uno su Netflix negli Stati Uniti e costeggia il podio nella classifica italiana.

La trama di In viaggio con Joe

Scritto, diretto, prodotto e interpretato da Perry, il film segue Joe, il fratello di Madea, mentre intraprende un viaggio on the road con il nipote B.J. Questo è il primo film del franchise più ampio di Madea a mettere Joe al centro dell’attenzione, e la decisione sembra essere stata accolta con favore dagli abbonati Netflix.

Successo di pubblico ma non di critica

Perry interpreta sia Madea che Joe in In viaggio con Joe, con Jermaine Harris che interpreta B.J. Amber Reign, Bethany Anne Lind e Jeremy Gimenez che recitano nel film, che segna il quattordicesimo capitolo dell’universo di Madea.

L’ultimo film di Perry sta evidentemente riscuotendo successo tra il pubblico generale, ma non c’è ancora un chiaro consenso da parte della critica. Per la maggior parte, i film di Perry, compresi quelli del franchise di Madea, non riscuotono molto successo tra la critica. Le recensioni negative, ad esempio, hanno fatto sì che il film ottenesse solo il 53% di punteggio su Rotten Tomatoes.

Al momento della stesura di In viaggio con Joe, su Rotten Tomatoes sono presenti solo quattro recensioni, il che non è sufficiente per ottenere un punteggio. Tuttavia, è possibile che questo film possa avere un successo migliore rispetto agli altri progetti recenti di Perry, dato che tre recensioni su quattro sono “fresche”, mentre una è stata definita “pessima”.

Non è insolito che le nuove uscite di Perry raggiungano la vetta delle classifiche Netflix, ma la vera prova del successo del film con il pubblico arriverà nei giorni e nelle settimane a venire. Se In viaggio con Joe di Tyler Perry riuscirà a rimanere un punto di forza nella top 10 di Netflix, ciò garantirà sicuramente future collaborazioni tra il creatore e lo streamer.