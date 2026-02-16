Daniel Radcliffe è pronto a rivedere Harry Potter e la pietra filosofale: “Ero un bambino carino”

Sebbene abbia detto addio al franchise più di un decennio fa, Daniel Radcliffe potrebbe essere pronto a rivisitare uno dei suoi film più iconici.

Harry Potter e la pietra filosofale è stato il film che ha segnato la svolta di Radcliffe come attore e il suo secondo ruolo cinematografico in assoluto, guidando il cast nei panni del giovane mago protagonista per il quale si profetizzava che avrebbe sconfitto il malvagio Lord Voldemort. Daniel Radcliffe avrebbe ripreso il ruolo per i restanti sette adattamenti della serie di romanzi di J.K. Rowling, prima di cimentarsi sia a teatro che al cinema, con ruoli che vanno da Equus a La città perduta.

Ora, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per discutere della commedia sportiva della NBC The Fall and Rise of Reggie Dinkins, Daniel Radcliffe ha espresso il suo parere sull’imminente 25° anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale. Il due volte candidato agli Emmy ha esordito dicendo che “continuerà a vivere” per l’anniversario del film, spiegando anche alla sua co-protagonista nell’intervista, Tracy Morgan, che ci sarà “una sorta di celebrazione” per il film.

Detto questo, Radcliffe ha espresso di essere “molto, molto felice che tutti possano rivedere i film” a partire da La pietra filosofale e di ritenere che la riedizione al cinema sarà un’esperienza “davvero fantastica” per i fan della saga. Ha anche accennato che “forse guarderò di nuovo il primo film quest’anno“, ma ha anche subito ammonito: “Ne dubito“, al che Morgan ha spiegato che “non gli piace guardare [le sue] cose” e ha suggerito alla sua co-protagonista che una rivisitazione “potrebbe suscitare nostalgia“:

Daniel Radcliffe: Forse ora che sono molto più vecchio. Non lo guardavo mai perché ero troppo giovane. L’ho trovato un po’ imbarazzante, ma ora lo guarderei e penserei: “Oh, ero un bambino carino”. Va bene. Forse rivedrò il primo prima o poi.

Tracy Morgan: Bravo, tesoro.

Nei 15 anni trascorsi dall’uscita dell’ultimo film principale, Radcliffe e il resto dei suoi co-protagonisti di Harry Potter hanno condiviso esperienze diverse ripensando al franchise. Daniel Radcliffe e Rupert Grint sono diventati entrambi noti per essersi cimentati in film più legati al genere, tra cui la commedia drammatica surrealista Swiss Army Man, la serie comica antologica Miracle Workers e l’horror-thriller di Apple TV Servant.

Emma Watson, d’altra parte, ha iniziato a dividere il suo tempo tra progetti indipendenti e film mainstream, tra cui il remake live-action de La Bella e la Bestia della Disney e l’adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig. Watson ha anche rivolto la sua attenzione maggiormente al mondo della moda, dopo essersi presa una pausa dalla recitazione dopo essersi sentita “un po’ intrappolata” dalla professione, ma ha espresso il desiderio di riprendere a recitare quando si presenterà il progetto giusto.

Daniel Radcliffe ha similmente parlato nel corso degli anni dell’incapacità di alcuni di separarlo dal franchise di Harry Potter, nonostante abbia affrontato progetti completamente diversi come la commedia horror Horns. Tuttavia, proprio come detto sopra, è sempre rimasto orgoglioso della sua esperienza con la serie, sebbene deluso dai commenti transfobici della Rowling e dai dubbi espressi sul suo ritorno per un nuovo film.

Daniel Radcliffe è noto soprattutto per il suo ruolo nei film di Harry Potter, ma da quando ha lasciato la saga ha interpretato ruoli bizzarri di ogni tipo.