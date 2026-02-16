HomeCinema News2026

Callum Turner si rifiuta di commentare le voci sul suo eventuale futuro da James Bond

Di Chiara Guida

-

Callum Turner sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Callum Turner finalmente si esprime sulla fondatezza delle voci sul casting di James Bond. Dopo l’uscita di Daniel Craig dal franchise di 007 con No Time To Die nel 2021, Internet è stato inondato di speculazioni su chi potrebbe prendere il suo posto. Mentre il regista Denis Villeneuve si prepara a iniziare a lavorare al suo annunciato James Bond 26, Turner è stato indicato come uno dei favoriti.

Callum Turner affronta queste voci sul casting mentre parla con i giornalisti al Festival Internazionale del Cinema di Berlino per il suo nuovo film, Rosebush Pruning. Secondo Variety, a Turner è stato chiesto se volesse “togliersi di torno” l’annuncio del casting di 007. “Avete ragione, è molto presto per questa domanda“, dice Turner ai giornalisti presenti con un sorriso. “Non ho intenzione di commentare.”

La risposta della star di Eternity non raffredda certo le speculazioni sul casting di 007. Prima che potessero arrivare ulteriori domande, tuttavia, la co-protagonista di Turner in Rosebush Pruning, Tracy Letts, ha deviato, annunciando scherzosamente: “Mi dispiace, sono il prossimo James Bond!”. Turner ha assecondato il gioco, rispondendo: “Tracy, pensavo che non avresti detto nulla”.

Villeneuve è stato confermato come regista di Bond 26 l’anno scorso, ma questa rivelazione non è stata accompagnata da annunci sul casting. Si prevede che il casting e altri sviluppi relativi a Bond arriveranno entro la fine dell’anno, quando Villeneuve terminerà il suo lavoro sul prossimo Dune: Parte 3, che uscirà nelle sale il 18 dicembre.

Il potenziale coinvolgimento di Callum Turner nel nuovo film di 007 segue anni in cui Aaron Taylor-Johnson è stato segnalato come la scelta principale. Entrambi gli attori hanno 35 anni, solo pochi anni in meno di Craig quando fu scelto per Casino Royale (2006). Le speculazioni sul casting di Turner per Bond seguono anche le indiscrezioni dell’anno scorso che affermavano che il prossimo Bond sarebbe stato più giovane, potenzialmente più vicino ai 30.

Se scelto per il ruolo di Bond, questo segnerebbe il ruolo più importante della carriera di Turner con un margine significativo. L’attore è apparso di recente in film come Eternity (2025), Rose of Nevada (2025), Atropia (2025) e The Boys in the Boat (2023). Turner è stato anche uno dei protagonisti della chiacchierata serie di Apple TV sulla Seconda Guerra Mondiale, Masters of the Air.

Sebbene Turner abbia all’attivo diversi progetti più importanti, il suo casting per 007 seguirebbe più o meno la tradizione del franchise di scegliere un attore che non sia ancora una star del cinema a tutti gli effetti. Dopotutto, il film più importante di Craig prima di Casino Royale è stato Layer Cake (2004).

È probabile che le notizie ufficiali riguardanti James Bond 26 siano ancora lontane mesi, con Villeneuve ora impegnato nella post-produzione del suo terzo film di Dune. Il casting di Turner non è ancora sicuro, ma la sua ultima risposta fa certamente pensare che sia in lizza.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

