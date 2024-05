Influencer – L’isola delle illusioni: la spiegazione del finale del film

Gli influencer sono ormai una realtà a tutti gli effetti, che piaccia o meno. Inevitabile dunque che già da qualche anno ci si interroghi sul loro ruolo nella società, sui valori che apportano e su ciò che tale professione nasconde. Una svolta inquietante a queste domande la offre il film Influencer – L’isola delle illusioni, thriller psicologico diretto da Kurtis David Harder e da lui co-sceneggiato il film con Tesh Guttikonda. Presentato al Brooklyn Horror Festival nel 2022, il film riflette infatti sulla figura degli influencer e sulla realtà della loro quotidianità ed esistenza.

Pur se accolto da pareri di critica particolarmente buoni (basti pensare che sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes vanta un 92% di pareri positivi), il film ha tuttavia faticato a trovare una distribuzione a livello internazionale. Tuttavia, nel tempo ha guadagnato un cospicuo seguito di fan che lo hanno acclamato per il modo nudo e crudo con cui rappresenta la malvagità di coloro che giocano con la vita delle persone. Ciò che ha colpito principalmente del film è poi il suo finale ambiguo, che nasconde molteplici significati.

Grazie ora al suo passaggio televisivo, è possibile scoprire questo film anche in Italia, unendosi dunque ai discorsi che vengono sollevati da Harder e Guttikonda. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Influencer – L’isola delle illusioni. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Influencer – L’isola delle illusioni

Protagonista del film è la famosa influencer Madison che, zaino in spalla e videocamera alla mano, parte da sola per la Thailandia. Qui posta video e foto che la ritraggono felice per non deludere i suoi follower, ma in realtà la ragazza si sente sola, per via del fatto che il suo fidanzato Ryan non ha voluto seguirla. Stanca e annoiata, Madison fa la conoscenza di CW, una ragazza particolarmente coinvolgente, anche lei in viaggio da sola. Insieme, le due andranno ad esplorare un’isola deserta, dove però accadrà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita.

Ad interpretare Madison vi è l’attrice Emily Tennant, nota per aver interpretato la giovane Daphne in Scooby Doo 2: Mostri scatenati (2004) e aver recitato nei film 4 amiche e un paio di jeans (2005), Juno (2007) e, più di recente, in USS Indianapolis (2016). Nel ruolo del fidanzato Ryan si ritrova l’attore Rory J Saper, mentre Cassandra Naud interpreta CW. Quest’ultima è nota per aver recitato in alcuni episodi delle serie See (2019) e Snowpiercer (2020). Completano il cast Sara Canning nel ruolo di Jessica, altra influencer presa di mira da CW, e Justin Sams in quelli di Jay.

La spiegazione del finale del film

Nel finale del film Influencer – L’isola delle illusioni, dopo che CW ha abbandonato Madison sull’isola deserta, vi fa ritorno per lasciarvi il cadavere di Ryan, che nel frattempo era andato alla ricerca della sua compagna e che CW ha ucciso. Qui però la ragazza scopre che Madison non è ancora morta, bensì riesce ad ingannarla e a impadronirsi della barca, riuscendo così a fuggire e lasciando lì la rivale. Il film si chiude però con CW che la guarda allontanarsi con un sorriso stampato in viso, facendo pensare che per lei tutto fosse solo un gioco e che accetta la momentanea sconfitta.

Il finale di Influencer non ci rivela il motivo per cui CW prende di mira le donne e le uccide, ma in passato potrebbe essere accaduto qualcosa che l’ha resa così psicopatica. Nel film le si sente però dire che queste ragazze avevano dei privilegi ingiustificati, come se non le piacesse il fatto che queste influencer guadagnino così tanti soldi, pensando probabilmente che non meritino una vita così agiata. Ritiene che il loro mondo sia falso e probabilmente non rispetta nemmeno il lavoro che fanno, forse non considerandolo neanche un lavoro. CW, in sostanza, sembra odiare la cultura dei social media.

Abbandonando le influencer sull’isola lascia intendere di voler dimostrare che nonostante i tanti follower, a nessuno di questi importa se la personalità seguita scompare nel nulla, potendo rapidamente sostituirla con qualcun altro. Gli influencer, dunque, pur avendo un grande seguito, sono in realtà soli nel momento del bisogno. Tuttavia, quando torna sull’isola e trova Madison ancora viva si sorprende del suo spirito di sopravvivenza. Non sappiamo come la ragazza abbia fatto a sopravvivere, ma si può immaginare che il sorriso di CW sia dovuto al fatto che la giovane ha imparato a cavarsela da sola e che CW si ritenga responsabile di questa sua acquisita capacità.

Il trailer di Influencer – L’isola delle illusioni e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Seven grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Google Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 22 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.