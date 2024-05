Hugh Jackman ha aderito a Deadpool 3 senza dirlo al suo agente: “A proposito, mi sono appena impegnato in un film”.

Hugh Jackman si è impegnato a interpretare nuovamente Wolverine in un terzo film di Deadpool prima ancora di farlo sapere al suo agente. Parlando con Fandango insieme alla co-star di Deadpool e Wolverine Ryan Reynolds e al regista Shawn Levy, Hugh Jackman ha detto che la sua decisione di interpretare nuovamente Wolverine dopo l’uccisione del personaggio in “Logan” del 2017 è stata più o meno spontanea.

“Ero per strada, stavo guidando, e letteralmente, come un fulmine, è arrivata questa consapevolezza nel mio intimo che volevo fare questo film con Ryan [Reynolds]“, ha detto Hugh Jackman. “Che Deapdool e Wolverine tornassero insieme. Vi giuro che quando ho detto che avevo chiuso, pensavo davvero di aver chiuso. Ma in fondo alla mia testa, da quando ho visto ‘Deadpool’ 1, ho pensato: ‘Questi due personaggi insieme’. Lo sapevo, sapevo che i fan lo volevano da quando ho indossato gli artigli, la gente parlava di questi due personaggi. Quindi, la cosa è sempre stata presente, ma io lo sapevo e basta”.

“E non vedevo l’ora di arrivare“, ha continuato. “Appena arrivato, ho telefonato a Ryan. E ho detto: ‘Facciamolo’. Non avevo chiamato il mio agente, nessuno. Ho dovuto chiamare il mio agente e dirgli: ‘Oh, a proposito, mi sono appena impegnato in un film‘”.

Nono tutti erano convinti sul ritorno di Hugh Jackman come Wolverine

Ma inizialmente non tutti erano convinti dell’idea che Hugh Jackman tornasse a vestire i panni di Wolverine. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato a Empire all’inizio di questo mese di aver inizialmente messo in guardia Jackman dall’interpretare nuovamente Wolverine.

“Gli ho detto: ‘Lascia che ti dia un consiglio, Hugh. Non tornare”, ha detto Feige. Hai avuto il più grande finale della storia con “Logan”. Non è una cosa che dovremmo cancellare“.

Ciò che alla fine ha convinto Kevin Feige all’idea di un ritorno di Jackman è stato il fatto che non avrebbe interpretato la versione di Logan/Wolverine che il pubblico ha imparato ad amare nei vari film degli X-Men. Questo aspetto era interessante anche per lo stesso Jackman. La sua versione originale di Wolverine è morta in “Logan” e non voleva rovinare nemmeno quel film.

“È tutto merito di questo dispositivo che hanno nel mondo Marvel di spostare le linee temporali“, ha detto Jackman in precedenza a SiriusXM a proposito del ritorno. “Ora possiamo tornare indietro perché, sapete, è scienza. Quindi, non dovrò incasinare la linea temporale di ‘Logan’, che era importante per me. E credo che probabilmente anche per i fan“.

Hugh Jackman ha aggiunto a Empire che “Deadpool e Wolverine” mostrerà “lati diversi di Wolverine che non abbiamo mai visto prima nei film“. Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale il 26 luglio, distribuito dalla Disney.