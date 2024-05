VISION sarà protagonista di nuova serie Disney+ con Paul Bettany

In seguito a voci insistenti, abbiamo avuto la conferma che un nuovo spin-off Disney+ WandaVision incentrato su VISION era in fase di sviluppo presso i Marvel Studios già nel 2022, ma sembra che il progetto “Vision Quest” sia stato completamente rinnovato.

Variety riporta che è in lavorazione una nuova serie di VISION senza titolo, con il produttore esecutivo di Star Trek: Picard Terry Matalas a bordo come showrunner. La serie è attualmente in programma per una première nel 2026.

Si dice che il lavoro di Matalas su Picard abbia “impressionato molto i vertici dello studio“. Il capo della Marvel Kevin Feige, un appassionato di Star Trek, è persino apparso di recente con Matalas in un episodio di due ore del podcast di Star Trek Inglorious Treksperts“.

Paul Bettany riprenderà il suo ruolo di tragico sintetizzatore del MCU. Non si fa menzione del potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), ma il trade fa notare che la serie si svolgerà dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita“.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Vision con cui abbiamo passato il tempo nel corso della stagione era in realtà uno dei costrutti di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” era stata ricostruita dallo S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere la Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si allontana verso parti sconosciute verso la fine dell’episodio dopo aver dichiarato di essere la “vera Visione“.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente maga stava distruggendo gli Illuminati e facendo crollare una montagna su di sé in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Precedenti indiscrezioni su Vision Quest sostenevano che i figli di Visione, Vin e Viv, avrebbero fatto il loro debutto nel MCU nella serie, ma non abbiamo idea di quali idee – se ce ne saranno – dell’incarnazione della serie di Jac Schaefer verranno portate avanti.