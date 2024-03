Molto spesso si tende a dare per scontata la vita e le meraviglie che offre ogni giorno. Solo quando si comprende di avere un tempo più limitato del previsto ci si accorge di quel che ci si stava perdendo, ritrovando la spinta giusta per dare valore alle cose davvero importanti, prima che possa essere troppo tardi. Su questo principio si fonda il film tedesco Io rimango qui, diretto nel 2020 da André Erkau. Tratto da un libro a sua volta ispirato ad una vicenda reale, il film propone uno struggente racconto d’amore che ha come nemici la malattia e l’inesorabile scorrere del tempo. Ce ne sono numerosi di film romantici con queste premesse o in ogni caso basati su storie d’amore tanto appassionanti quanto strazianti: da Il sole a mezzanotte a Vicino all’orizzonte, da La scelta – The Choice al celebre Colpa delle stelle. Si tratta di film capaci di far piangere anche più coriaceo degli spettatori, in quanto fanno leva su una serie di sentimenti ed emozioni universali a cui è difficile restare estranei. Io rimango qui, però, è ancor più appassionante in quanto propone appunto una storia vera, cosa che rende il tutto ancor più struggente. Per gli appassionati del genere si tratta dunque di un titolo da non perdere, che sè è vero può lasciare una nota di malinconia, allo stesso tempo ci ricorda di quanto sia preziosa la vita e di quanto meriti di essere vissuta al massimo delle proprie possibilità. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Io rimango qui. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Io rimango qui

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la vita: scopre infatti di non avere più molto tempo a disposizione. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla comunque a Parigi. Senza ulteriori indugi, all’insaputa di tutti e con un’auto rubata, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.

L’attrice Sinje Irslinger ricopre il ruolo della protagonista, Steffi, mentre Max Hubacher, noto per i film Treno di notte per Lisbona e Mario, interpreta Steve. Completano poi il cast Heike Makatsch e Til Schweiger nei ruoli di Eva e Frank Pape, rispettivamente madre e padre di Steffi. Schweiger è noto per il personaggio di Hugo Stiglitz in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Nuala Bauch è la sorella Lola, mentre Jürgen Vogel, noto per il film L’onda, interpreta il padre di Steve. L’attrice Jasmin Gerat è Tammy, mentre Benno Fürmann ricopre il ruolo di Jupp, Dietmar Bär quello di Armin e Jonas Holdenrieder quello di Fabian. Inka Friedrich è invece la Dottoressa Sahms.

La storia vera dietro il film e il libro da cui è tratto

Il film Io rimango qui, come anticipato, è ispirato ad una storia vera, quella di Steffi Pape, giovane di 16 anni che poco dopo essersi diplomata di avere un cancro all’ultimo stadio e solo un altro anno di vita ancora a disposizione. Figura chiave nel percorrere questo suo viaggio attraverso la malattia è stato suo padre Frank Pape, il quale ha esortato la figlia a tenere un diario personale delle sue vicende. Molto di quanto scritto dalla giovane è poi confluito nel libro di memorie pubblicato da Frank in seguito alla scomparsa di Steffi. Questo è intitolato God, You’re Such a Prick!, il cui titolo riprende una frase ironica che la stessa Steffi si era fatta tatuare: “Dio, non si fanno queste cose!”.

Rispetto a questo romanzo e alla storia vera di Steffi, però, il film si prende alcune libertà, principalmente per motivi di narrazione cinematografica. Nella realtà, ad esempio, Steffie non è andata a Parigi come invece accade in Io rimango qui. La ragazza, invece, aveva stretto un forte legame con il suo cavallo Luna ed ha trascorso con lei le sue ultime settimane di vita. Un’altra differenza riguarda la chemioterapia. Steffi nel film decide infatti di partire quando scopre la diagnosi, senza iniziare la terapia. Nella realtà, invece, la giovane aveva subito intrapreso questo percorso.

Nel film, poi, Steffi scopre di avere il cancro quando inizia il percorso per entrare nella polizia ed effettua un controllo medico. Nella realtà, invece, la ragazza era preoccupata per un raffreddore che non voleva saperne di andar via, decidendosi così a fare un controllo. Un’altra differenza riguarda poi l’età della protagonista. La vera Steffi non aveva 16 anni, bensì 15, e a differenza di quanto narrato nel film non ha fatto in tempo a diplomarsi, portata via prima dalla malattia. Io rimango qui, dunque, rielabora la sua vicenda per farle assumere maggiormente i contorni di una storia romantica, dove però il messaggio rimane invariato: sognare, vivere, amare.

Il trailer di Io rimango qui e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Io rimango qui grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 14 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 2.