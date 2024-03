La nuova commedia romantica di Netflix, Irish Wish – Solo un desiderio, diretta da Janeen Damian, riporta sullo schermo l’attrice Lindsay Lohan, stavolta alle prese con un’avventura che si tinge anche di elementi fantasy. Romanticismo e magia si fondono infatti in questo film incentrato sul riconoscere ciò di cui si ha bisogno e di come non sempre questo coincida con ciò che si vorrebbe. Per Netflix e Lohan si tratta della seconda collaborazione dopo l’accordo stretto nel 2022, che ha così permesso all’attrice di tornare a recitare da protagonista dopo anni di assenza. Per lei, inoltre, questo accordo ha rappresentato la possibilità di lavorare su di un genere molto apprezzato.

“Il motivo per cui sono entrata in sintonia con Netflix, con Christina Rogers e con le persone coinvolte in Falling for Christmas e con l’operazione cinematografica, – ha dichiarato l’attrice in un’intervista – è che mi sembrava che i film comici-romantici si fossero un po’ dispersi e mi mancavano molto. Questo era il mio forte quando ho iniziato a recitare e quando stavo diventando adolescente e mi stavo facendo strada. Voglio davvero riportarli in auge nel miglior modo possibile. Anche la scoperta di sé da parte delle donne nei film credo sia una cosa fantastica, in un modo allegro, divertente e spensierato. Mi manca molto e loro erano d’accordo con me, ed è su questo che si concentra la nostra attenzione”.

Dopo Falling for Christmas arriva dunque questo Irish Wish – Solo un desiderio, subito divenuto uno dei film più visti del momento sulla piattaforma. Coniugando i canoni del genere ad alcuni elementi fantasy e alla riscoperta e rivalutazione di sé della protagonista, si anima infatti un film che non mancherà di conquistare gli appassionati di questo genere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Irish Wish – Solo un desiderio. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale.

La trama e il cast di Irish Wish – Solo un desiderio

Maddie è una giovane redattrice e aspirante scrittrice, che lavora per Paul, il quale però spesso si prende il merito del suo lavoro. Nonostante ciò, Maddie lo considera l’uomo della sua vita. Quando però Paul si fidanza con la sua migliore amica Emma, Maddie, pochi giorni prima delle nozze, si troverà ad esprimere il desiderio di trovare il vero amore. Con sue grande sorpresa, si risveglia in una realtà parallela dove proprio Paul è il suo promesso sposo. Proprio quando il suo sogno sembra dunque realizzarsi, Maddie capisce però che spesso ciò che si desidera non è ciò di cui si ha bisogno e che la sua anima gemella è invece una persona completamente diversa. Ma per accettarlo, dovrà affrontare un viaggio ricco di ostacoli e lezioni da imparare.

Ad interpretare Maddie vi è l’attrice Lindsay Lohan, celebre per aver recitato in film come Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì e Mean Girls. Lohan ha dichiarato che il viaggio di Maddie verso l’indipendenza e l’amore per sé stessa ha risuonato profondamente con lei. Per il film, Lohan si è inoltre cimentata personalmente in alcuni stunt. Per l’attrice, per metà irlandese da parte di padre, Irish Wish – Solo un desiderio è il primo film girato in Irlanda. Accanto a lei, nel ruolo di Paul recita l’attore Alexander Vlahos, mentre Elizabeth Tan è l’amica Emma e Ayesha Curry è Heather. L’attore Ed Speelers, infine, noto per essere stato il protagonista di Eragon, è James.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Le riprese di Irish Wish – Solo un desiderio hanno avuto luogo a Dublino e Wicklow, ma anche nella piazza della città di Westport e al Clarence Hotel. Killruddery House è invece stata la location cinematografica della “Casa Kennedy” nel film, il luogo in cui sono state girate molte scene di giardino, tra cui lo stagno di ninfee e il frutteto di mele, e l’aranciera è stata la location delle scene del matrimonio. I luoghi più belli sono però quelli di Lough Tay, un piccolo ma panoramico lago situato in una proprietà privata sulle montagne di Wicklow, e delle scogliere di Moher, impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare situate vicino al villaggio di Doolin, utilizzate anche per il film Harry Potter e il principe mezzosangue.

La spiegazione del finale del film

Nel finale di Irish Wish – Solo un desiderio Maddie impara che ciò che vuole e ciò di cui ha bisogno sono due cose diverse. Anche se vuole Paul, lui non è mai stato la persona giusta per lei. I due sono infatti del tutto incompatibili ed vogliono entrambi cose diverse. Per questo motivo, capisce di non poter stare con Paul e questa decisione viene costruita in modo subliminale per tutta la durata del film, dalle loro discussioni sulla pubblicazione dei libri fino al loro matrimonio. Maddie e Paul non sono mai stati destinati a stare insieme e il loro matrimonio è la dimostrazione ultima di quanto sarebbe stato sbagliato il loro rapporto se si fossero messi insieme in modo naturale invece che con la magia.

Allo stesso tempo, Maddie comprende come quel suo desiderio sia stato fonte di puro egoismo, ritenendosi lei la persona giusta per Paul invece di Emma. Inoltre, si accorge di non essersi fatta scrupoli nell’impedire la felicità di quest’ultima, sottraendole la persona giusta per lei. Maddie, infine, si rende conto di aver ferito una delle sue amiche più care, intervenendo sul suo destino. È così desiderosa di sistemare le cose che crea allora il suo stesso vento magico con le mani. Un atto di disperazione per cui Santa Brigida esaudisce il suo nuovo desiderio, annullando tutto ciò che è accaduto dal momento del primo desiderio in poi. A quel punto, parte alla ricerca di James, sapendo che è ciò che vuole e di cui ha bisogno

Il finale di Irish Wish – Solo un desiderio offre quindi un chiaro messaggio: ciò di cui le persone hanno bisogno e ciò che le persone vogliono spesso sono in contraddizione tra loro. Maddie desiderava Paul da tempo, ma aveva bisogno di ritrovare la fiducia in se stessa. Aveva bisogno di abbracciare il suo valore professionale come scrittrice e redattrice. Aveva bisogno di una relazione con qualcuno che la vedesse per quello che è veramente, invece di vederla come un oggetto. Paul, invece, impara che non può approfittarsi degli altri e che deve smettere di prendersi il merito del lavoro altrui. In definitiva, Santa Brigida e il vento d’Irlanda sono semplicemente il veicolo con cui Maddie e gli altri personaggi apprendono questi importanti messaggi sulla vita, sull’amore e sul valore di sé.

Il trailer di Irish Wish – Solo un desiderio e come vedere il film in streaming su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Irish Wish – Solo un desiderio unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 3° posto della Top 10 dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.