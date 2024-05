It Ends With Us – Siamo noi a dire basta: data di uscita, cast, trailer e tutto quello che sappiamo finora

Che la si ami o la si odi, Colleen Hoover ha conquistato il mondo dei libri con il suo romanzo best-seller It Ends With Us. Dopo aver raggiunto il primo posto nella classifica dei libri più venduti del New York Times nel 2022 per oltre 90 settimane ed essere diventato un fenomeno su BookTok, il libro sta per arrivare sul grande schermo con Justin Baldoni di Jane the Virgin e Blake Lively di Gossip Girl nei panni dei protagonisti. Ecco una panoramica di tutto ciò che sappiamo finora sulla trama, sul cast e su chi dirigerà l’adattamento It Ends With Us – Siamo noi a dire basta.

It Ends With Us – Siamo noi a dire basta: data di uscita

It Ends With Us – Siamo noi a dire basta. uscirà nelle sale il 21 agosto 2024. Il film è stato programmato per essere proiettato contro il film poliziesco della Focus Features The Bikeriders. In precedenza l’uscita nelle sale era prevista per il 9 febbraio 2024, ma è stata posticipata alla data attuale dopo che le riprese sono state interrotte a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. L’uscita del film era prevista anche per il 21 giugno 2024, prima di essere rimandata alla data attuale.

Dove uscirà It Ends With Us – Siamo noi a dire basta?

Sebbene It Ends With Us sarà distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche, alla fine sarà disponibile in streaming su Netflix dopo la chiusura delle finestre delle sale e del PVOD. Questo grazie a un accordo stipulato tra il distributore del film, Sony Pictures, e Netflix all’inizio del 2021.

C’è un trailer per “It Ends With Us”?

Il 18 maggio 2024 è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di It Ends With Us. Sulle note di “My Tears Ricochet” di Taylor Swift, il trailer offre ai fan del romanzo il primo sguardo su come la storia emozionante verrà portata in vita.

Di cosa parla “It Ends With Us”?

Il libro della Hoover segue Lily Bloom, una fioraia che si innamora di un affascinante e ambizioso neurochirurgo di nome Ryle Kincaid. I due hanno una relazione appassionata, fino a quando il loro legame prende una piega violenta quando il primo amore di Lily torna in gioco. Dopo aver promesso a se stessa che non sarebbe mai stata con una persona violenta come suo padre, Lily si rende conto che deve trovare la forza dentro di sé per evitare che il passato si ripeta.

La sinossi ufficiale di It Ends With Us della Sony Pictures recita:

IT ENDS WITH US, il primo romanzo di Colleen Hoover adattato per il grande schermo, racconta l’avvincente storia di Lily Bloom (Blake Lively), una donna che supera un’infanzia traumatica per intraprendere una nuova vita a Boston e inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività. L’incontro casuale con l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) fa nascere un legame intenso, ma mentre i due si innamorano profondamente, Lily inizia a vedere in Ryle lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori. Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily capisce che deve imparare a contare sulle proprie forze per fare una scelta impossibile per il suo futuro.

Chi fa parte del cast di “It Ends With Us”?

Come già detto, Blake Lively e Justin Baldoni interpreteranno Lily Bloom e Ryle Kincaid nell’adattamento cinematografico. Molti fan hanno espresso sentimenti contrastanti sulla scelta degli attori, dato che la maggior parte dei lettori del libro si è espressa su TikTok per avere Abigail Cowen e Theo James nei panni dei personaggi principali.

Mentre nel libro Lily e Ryle sono molto più giovani rispetto all’età di Blake Lively e Baldoni, la Hoover ha rivelato che è stata una sua decisione invecchiare i personaggi.

“Quando ho scritto ‘It Ends With Us’, il genere new adult era molto popolare. Si scrivevano personaggi in età da college. Era quello che mi era stato commissionato. Ho fatto Lily molto giovane. Non sapevo che i neurochirurghi andassero a scuola per 50 anni. Non c’è un neurochirurgo di 20 anni. Quando ho iniziato a fare questo film, mi sono detta: dobbiamo farli invecchiare, perché ho fatto un pasticcio”, ha detto. “Quindi è colpa mia“.

Oltre ai protagonisti, è stato annunciato che Jenny Slate, ex attrice del SNL, si unirà al cast nel ruolo di Alyssa, sorella di Ryle, mentre Hasan Minhaj, ospite di Patriot Act, interpreterà suo marito e il migliore amico di Ryle, Marshall. Un’altra aggiunta all’ensemble del film è Brandon Sklenar di 1923, che interpreterà il primo amore di Lily, Atlas Corrigan. Come nel romanzo, It Ends With Us avrà molti flashback con le versioni più giovani di Lily e Atlas. Anche se non ci sono stati aggiornamenti su chi interpreterà la versione adolescente di Atlas, un’attrice emergente è già stata selezionata per il ruolo di Lily adolescente. Il processo di casting è stato effettuato attraverso una open call nazionale su TikTok, in cui Baldoni ha accolto le audizioni di attrici che non sono già affermate a Hollywood, sottolineando quanto sia difficile per le persone avere l’opportunità di arrivare sul grande schermo.

Chi sta producendo “It Ends With Us”?

Baldoni non solo reciterà nell’adattamento di It Ends With Us, ma dirigerà anche il film in uscita. Non è la prima volta che l’attore occupa la poltrona di regista. Il suo debutto alla regia è stato Five Feet Apart, con Haley Lu Richardson di The White Lotus e Cole Sprouse di Riverdale. Da allora ha diretto anche Clouds, un film basato sulla storia reale di Zach Sobiech. Baldoni è anche produttore esecutivo del progetto, insieme a Hoover, Lively, Steve Sarowitz, Andrew Calof e Christy Hall. Hall è anche responsabile dell’adattamento del romanzo per lo schermo. Nel corso di un evento privato tenutosi a Los Angeles, i fan del libro hanno avuto l’opportunità di leggere in anticipo la sceneggiatura per dare il loro feedback. Baldoni ha commentato l’occasione speciale:

Alex Saks della Saks Picture Company e Jamey Heath dei Wayfarer Studios produrranno It Ends With Us.

Quando è stato girato “It Ends With Us”?

Le riprese di It Ends With Us sono iniziate nel maggio del 2023 a Jersey City, con numerosi video del dietro le quinte che hanno fatto il giro del web. Alcuni di essi hanno persino suscitato l’attenzione dei fan, dato il look da rossa della Lively e le scelte caotiche del guardaroba per il suo personaggio.

“It Ends With Us” avrà un sequel?

Poiché il film è ancora in fase di produzione, non è stato confermato un sequel, ma ciò non significa che l’idea sia fuori discussione. Visto il successo del romanzo della Hoover, l’autrice ha pensato a un seguito della storia di Lily intitolato It Starts With Us. Ecco il riassunto della trama del libro:

Lily e il suo ex marito, Ryle, si sono appena stabilizzati in un ritmo civile di genitorialità quando improvvisamente si imbatte di nuovo nel suo primo amore, Atlas. Dopo quasi due anni di separazione, Lily è entusiasta del fatto che per una volta il tempo sia dalla loro parte e dice subito di sì quando Atlas le chiede di uscire.

Ma la sua eccitazione è presto ostacolata dalla consapevolezza che, sebbene non siano più sposati, Ryle fa ancora parte della sua vita e Atlas Corrigan è l’unico uomo che odierà essere presente nella vita della sua ex moglie e di sua figlia.

Anche il seguito è stato un successo, vendendo oltre 80 milioni di copie il giorno dell’uscita, ed è stato uno dei tre libri di Colleen Hoover ad entrare nella classifica dei bestseller per il 2022, gli altri due essendo It Ends With Us e Verity. Solo il tempo ci dirà se It Starts With Us sarà sviluppato anche per il grande schermo, ma nel frattempo i fan possono continuare a tenere d’occhio questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le novità relative all’adattamento di It Ends With Us.