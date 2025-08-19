Locked – In Trappola e l’etica del vigilantismo: punire o proteggere?

Per “vigilantismo” intendiamo l’ esercizio privato della punizione : un cittadino si sostituisce a indagine, processo e sanzione. Non va confuso con la legittima difesa (reazione immediata a un’aggressione per evitare un danno), né con la semplice segnalazione alle autorità. Il vigilante decide colpa e pena, spesso a freddo, fuori da garanzie e proporzionalità.

Che cos’è il vigilantismo (e cosa non è)

6 Che cos’è il vigilantismo (e cosa non è)

Nel film la tecnologia (chiusure, comandi remoti, sorveglianza) rovescia i ruoli: il “proprietario” trasforma l’auto in spazio punitivo privato . Il problema etico non è solo “quanto soffre” il ladro, ma chi decide che debba soffrire, con quali limiti e quali controlli . Tre nodi critici:

Deontologia (principi): punire senza due process viola regole morali e civili indipendenti dagli esiti; trattare una persona solo come mezzo (di deterrenza) è inaccettabile.

Telecamere, blocchi digitali, comandi remoti: strumenti pensati per sicurezza e assistenza possono diventare leve punitive se usate con intenzione vendicativa. Il film estremizza (sedili “a scossa”), ma intercetta tensioni reali: tra sorveglianza domestica (dashcam, “sentry mode”), ansia securitaria e desiderio di “giustizia immediata”.

Dal vigilante punitivo (Death Wish) all’ angelo sterminatore urbano (Taxi Driver), fino agli home-invasion rovesciati (Don’t Breathe, Hard Candy) e all’originale argentino 4×4 , il genere interroga da decenni il confine tra protezione e sopraffazione. Locked innesta questa tradizione nella one-location ad alta tensione e in un presente dove l’high-tech sembra autorizzare “micro-sovranità” private.

1 La domanda che resta allo spettatore

Il film invita a un test etico personale: quanto siamo disposti ad accettare quando la vittima ci somiglia e il colpevole appare “prendibile”? E cosa succede al patto sociale se normalizziamo punizioni fai-da-te, magari “mediate” da app e sensori?

<span class="tdb-sml-description"></span>

Verdetto etico (senza spoiler)

Locked – In Trappola funziona perché rende seducente l’idea di controllo assoluto; ma la seduzione è parte del problema. Se il cinema mette comodo lo sguardo, l’etica ci chiede il contrario: scomodarci, distinguere tra difesa e vendetta, tra sicurezza e abuso. Il resto lo decide la sala: 20 agosto.