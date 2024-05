Commedie divertenti: tutti i film da vedere assolutamente

Non c’è niente di meglio di una bella commedia divertente per mettersi di buon umore, risollevare l’animo e ridere come si deve, magari in compagnia. È da sempre uno dei generi più amati e più prodotti nell’industria cinematografica, dalle commedie classiche a quelle demenziali, fino a commedie che si presentano arricchiete di elementi provenienti da altri generi. Per scoprire tutti i titoli migliori per una visione spensierata e spassosa, ecco alcune commedie divertenti da vedere assolutamente.

Commedie divertenti da vedere

Nella storia del cinema, ci sono stati geni del genere comico, registi e attori che hanno portato sul grande schermo alcune delle migliori commedie divertenti di sempre. Ecco due commedie brillanti che sono diventati film iconici e che hanno influenzato il cinema a venire, diretti dai maestri: Billy Wilder e i fratelli Cohen. Cosa hanno in comune? Milionari e malintesi. Ma oltre a queste ce ne sono anche altre, proposte qui di seguito:

A qualcuno piace caldo , Billy Wilder (1959). Dopo aver assistito ad un omicidio della mafia, i due musicisti squattrinati Joe e Jerry organizzano alla bell’e meglio un piano per scappare da Chicago. Travestiti da donne, si uniscono ad un complesso jazz tutto al femminile diretto in Florida. Mentre Joe alterna il travestimento femminile a quello da miliardario per conquistare la sensuale cantante Zucchero, Jerry si ritrova oggetto del desiderio di un miliardario reale. Le cose diventano complicate ed esilaranti.

Il grande Lebowski , Joel e Ethan Coen (1998). Jeff Lebowski, chiamato "il Drugo", è un tizio fannullone che dorme, fuma marijuana e gioca a bowling. Il caso vuole che abbia lo stesso nome di un miliardario, e la sua vita viene disturbata da due scagnozzi di un magnate del porno, che gli chiedono di pagare i debiti della moglie. Quando si accorgono del malintedo, in tutta risposta, fanno pipì sul tappeto del Drugo. Le cose degenereranno. Un cult.

Tutti pazzi per Mary (1998). Dopo averla persa di vista per anni, il goffo e impacciato Ted, decide di ritrovare la donna della sua vita, Mary. Quel che Ted non sa, però, è che la concorrenza è numerosa e spietata. Ben Stiller , Cameron Diaz e Matt Dillon recitano in questa popolarissima commedia diretta dagli esperti del genere Peter e Bobby Farrelly .

American Pie (1999). Jim, Kevin, Paul e Chris sono quattro amici che stanno per diplomarsi al liceo e sono ossessionati dalla loro verginità. Dopo un'altra festa passata in bianco, decidono di stringere un patto di reciproco aiuto al fine di fare sesso prima della fine dell'anno scolastico. L'ultima occasione è la festa a casa di Stifler in riva al lago, dove tutti si recano dopo il ballo di fine anno. Commedia campione d'incassi nonché primo capitolo di una lunga saga, American Pie è un film tanto divertente quanto scorretto, dissacrante ed emozionante.

Mrs. Doubtfire (1993). Divorziato dalla moglie e impossibilitato a vedere i propri figli, un uomo decide di travestirsi da domestica per stare vicino a loro. Toccante film interpretato da Robin Williams , nei panni di uno dei padri migliori mai visti sul grande schermo. Si affronta qui il tema del divorzio e della genitorialità in una chiave divertente, che sa però trasmettere anche forti emozioni e grandi riflessioni.

Scemo & più scemo (1994). Due amici disoccupati, Lloyd e Harry, si trovano coinvolti in una avventura demenziale originata da una valigetta smarrita piena di dollari. Jim Carrey e Jeff Daniels recitano da protagonisti in questa popolarissima commedia anni '90, un titolo che ha poi consacrato Carrey come re della commedia demenziale (e non solo) statunitense.

Il professore matto (1996). Il professor Sherman Klump è considerato da tutti il migliore del campus. Il suo unico problema è l'esagerata obesità. Per risolvere la questione inventa una formula che gli consente di perdere peso. Eddie Murphy si sdoppia per interpretare più personaggi di questo iconico film, tanto dissacrante quanto divertente, con scene e battute entrate nell'immaginario collettivo.

Le amiche della sposa , film del 2011 di Paul Feig. Annie è una donna sola e la sua vita è un disastro. Quando viene a sapere che la sua migliore amica Lillian si sposa, Annie è la damigella d'onore e si impegna affinché tutto venga eseguito secondo i piani.

Dio esiste e vive a Bruxelles , film del 2015. Dio sembra aver creato l'umanità soltanto per gioco e desiderio di sfogare le proprie frustrazioni. Questi vive in un piccolo appartamento a Bruxelles assieme alla figlia Ea che maltratta regolarmente. La giovane, stanca dei continui suprusi, decide di scappare e seguire l'esempio del fratello maggiore, Gesù.

Frankenstein Junior, film del 1974 di Mel Brooks. Il nipote del leggendario Frankenstein eredita il castello di famiglia e ripete l'esperimento del nonno creando un uomo da pezzi di cadavere. Con protagonista Gene Wilder, questo film è uno dei grandi capolavori della comicità demenziale, con battute, gag e scene ancora iconiche e memorabili a distanza di quasi cinquant'anni.

Commedie romantiche divertenti

Cosa c’è di meglio di una combinazione di umorismo e romanticismo? Ecco alcune commedie che fondono tali elementi per dar vita a storie tanto divertenti quanto capaci di scaldare il cuore. Tra i titoli qui riportati, si ritrovano titoli divenuti autentici cult di questo genere, a cui tutte le commedie romantiche a venire si sono ispirati.

Love Actually , Richard Curtis (2003). Nove storie d’amore si intrecciano e raccontano delle difficoltà, delle complessità, e delle bellezze dell’amore. Dal Primo Ministro che si innamora di una ragazza dolcissima che lavora per lui, ad una graphic designer la cui vita relazionale è complicata da un fratello di cui prendersi cura, ad un uomo sposato che si prende una cotta per la segretaria. Il giusto equilibrio tra grandi risate e sentimenti.

Mia moglie per finta , Dennis Dugan (2011). Il chirurgo estetico Danny Maccabee ha il cuore spezzato, ma finge di essere sposato in modo da potersi godere delle notti di divertimento senza impegno. Ma quando incontra Palmer, la ragazza dei suoi sogni, lei gli resiste. Anziché rivelarle la verità, Danny chiederà alla sua assistente Katherine di fingere di essere sua moglie. Anziché risolvere i problemi, il suo coinvolgimento complicherà le cose.

Harry, ti presento Sally… (1989). La relazione tra Harry e Sally, conosciutisi casualmente ai tempi dell'università durante un viaggio terribile per entrambi, si evolve nel corso degli anni, sebbene l'uomo sia convinto che non possa esistere amicizia tra un uomo e una donna. Una delle più note commedie romantiche della storia del cinema, magnificamente interpretata da Billy Cristal e Meg Ryan .

Pretty Woman (1990). Dietro l'aspetto affascinante e una solida fama di rubacuori, Edward Lewis nasconde un'abilità straordinaria e senza scrupoli nel campo della finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. Per i due è l'inizio di un'inaspettata storia d'amore. Richard Gere e Julia Roberts recitano in questo film che non ha bisogno di presentazioni. Semplicemente un grande classico.

Insonnia d'amore (1993). Jonah ricorre a un programma radiofonico per trovare una compagna al padre, vedovo inconsolabile. Nell'ascoltare la trasmissione, una giornalista si commuove e gli scrive una lettera. Tom Hanks e Meg Ryan recitano per Nora Ephron in una delle commedie romantiche più iconiche degli anni '90, che ha il merito di aver contribuito a rendere grande questo genere nel corso del decennio.

Qualcosa è cambiato (1997). Una cameriera di New York City, un pittore gay e un cane aiutano uno scrittore misantropo e ossessivo compulsivo a raggiungere un compromesso con se stesso. Film premiato agli Oscar, Qualcosa è cambiato è un'atipico racconto d'amore, con un Jack Nicholson straordinario nei panni di un uomo cinico che si apre piano piano a dei sentimenti nei confronti di una donna, interpretata da Helen Hunt .

C'è posta per te (1998). John e Kathleen sono rivali in affari: lui è proprietario di una catena di negozi di libri, lei di una piccola libreria per bambini. I due intrecciano una relazione su un sito di incontri al quale sono iscritti mantenendo l'anonimato. Tom Hanks e Meg Ryan tornano a recitare insieme per Nora Ephron in quest'altro grande classico del cinema romantico anni '90. Una sceneggiatura brillante guida due attori in stato di grazia.

Notting Hill (1999). A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood, e tra i due scatta il colpo di fulmine. Julia Roberts e Hugh Grant sono i protagonisti di un'altra delle più celebri e amate commedie romantiche degli anni Novanta. Un film dove l'amore supera ogni differenza.

Commedie americane divertenti

La commedia americana è famosa per i toni demenziali e le situazioni bizzarre ed esilaranti. I titoli proposti qui di seguito sono solo alcuni dei migliori esempi a riguardo, tra storie strampalate, attori in stato di grazie e, naturalmente, gag e scene al massimo grado di comicità.

Parto col folle , Todd Phillips (2010). Peter Higman ( Robert Downey Jr ) diventerà presto padre. Il suo obiettivo è quello di prendere un aereo per casa da Atalanta in modo di essere a casa in tempo per il parto, ma l’incontro casuale con l’aspirante attore Ethan, tutto va all’aria. L’unica soluzione è mettersi in viaggio con lui (e un cane).

Una notte da Leoni , film del (2009) di Tood Phillips. Arrivato a Las Vegas per festeggiare l'addio al celibato del loro amico Doug, durante la notte il gruppetto si dà alla pazza gioia prendendo una sbornia colossale. Al risveglio, però, qualcosa non va.

The Interview , Seth Rogen e Evan Goldberg (2014). Una star della televisione, Dave Skylark, e il suo produttore Aaron Rapoport riescono ad ottenere un'intervista con il dittatore nord coreano Kim Jong Un, che è un grande fan dello show. Ma quando si mettono in viaggio, vengono contattati dalla CIA, che li recluta per ucciderlo.

Due single a nozze , film del 2005 con Owen Wilson. John e Jeremy, due mediatori legali e amici per la pelle non più giovanissimi, partecipano ai matrimoni senza essere invitati con lo scopo di mangiare gratuitamente e conquistare giovani donne. Durante la cerimonia della figlia del segretario del tesoro, però, qualcosa va storto.

Ti presento i miei , film del 2001 con Ben Stiller e Robert De Niro. Greg Focker, infermiere di Chicago, vuole chiedere la sua ragazza in sposa, tuttavia, quando scopre che secondo la tradizione di famiglia di Pam, deve rivolgersi a suo padre per chiedergli il permesso, decide di partire per parlare con lui. L'uomo è costretto ad affrontare molti imprevisti durante il viaggio e, una volta giunto a casa Byrnes, Jack avanza delle critiche nei suoi confronti riguardo le differenze tra lui e la sua famiglia.

Una settimana da Dio , film del 2003 con Jim Carrey. Dio dona per una settimana i suoi poteri ad un reporter televisivo che, a causa di una giornata sfortunata, se la prende con il padreterno. È questo un titolo ormai di cult, omaggiato e citato innumerevoli volte e certamente tra i titoli più divertenti nella carriera di Carrey.

L'aereo più pazzo del mondo, film del 1080 con Leslie Nielsen. L'ex pilota Ted Striker ha paura di volare, dopo la sua esperienza in un'imprecisata guerra. Pur di riconquistare la sua ex ragazza Elaine ora impiegata come hostess, decide di imbarcarsi in un volo per Chicago dove ella presta servizio. Improvvisamente, equipaggio e passeggeri, un vero caleidoscopio di macchiette e stereotipi, accusano gravi sintomi di intossicazione alimentare, in seguito ad un pasto servito in volo.

Commedie francesi divertenti

Giù al nord , Dany Boon (2008). Philippe e la moglie Julie vogliono trasferirsi sulla costa sud della Francia, e lui chiede un trasferimento. Ma viene mandato nel freddo Nord, a dirigere l’ufficio postale di una piccola cittadina. Quando chiede informazioni sul luogo, gli viene detto di freddo polare, miseria, ignoranza, antipatia e di un bizzarro dialetto locale. Molto francese ed esilarante.

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori , Laurent Tirard (2009). Nicolas è un bambino felice, con due genitori fantastici e tanti amici. Un giorno scopre che durante la notte è nato il fratellino di un amico, e che da quel giorno i genitori non gli badano più come una volta. Temendo che anche sua madre sia incinta, Nicolas e gli amici cercano di guadagnare 500 franchi per ingaggiare un gangster che uccida il neonato. Adattato da un famosissimo fumetto per bambini, ha dei giovanissimi attori straordinari e una serie di gag esilaranti.

La Belle Epoque (2019). Il cinico fumettista Victor si imbatte in un imprenditore che, grazie a bizzarri artifici, permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo. Victor sceglie quindi di rivivere la settimana in cui, quaranta anni prima, incontrò il grande amore. Il regista Nicolas Bedos realizza una delle commedie francesi più divertenti e profondamente romantiche degli ultimi anni. Un film travolgente che regala innumerevoli emozioni.

Se cercate altre commedie francesi, entrambi i film hanno un seguito che non vi deluderà. Danny Boone è una risorsa di film divertentissimi. Vale la pena anche dare un’occhiata a film come Romantici Anonimi, La famiglia Bélier e Molière in bicicletta, o gli adattamenti di Asterix e Oberlix. La Francia ha prodotto tantissime commedie divertenti che dovete assolutamente scoprire.

Commedie italiane divertenti

Di commedia in Italia se ne è fatta e se ne fa tanta. La qualità non è proprio costante, ma abbiamo dei personaggi e commedie dal gusto tutto italiano: Diego Abatantuono, Fantozzi, Verdone, Aldo Giovanni e Giacomo, Checco Zalone e Massimo Troisi. Ecco alcune delle commedie divertenti italiane migliori di sempre:

Ricomincio da tre , con Massimo Troisi (1981). Gaetano è un ragazzo napoletano che vive con la sua famiglia. È stanco del provincialismo della propria famiglia e del proprio lavoro alienante, e dedice di fare l’autostop fino a Firenze, dove conosce una bellissima ragazza di nome Marta.

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) , cult del 1970 di Ettore Scola. Un muratore già sposato e una fioraia si incontrano e innamorano durante una manifestazione. La donna, però, non riesce a resistere al fascino di un pizzaiolo.

Non ci resta che piangere , film del 1984 di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Un maestro elementare e un bidello si ritrovano, per uno strano scherzo del caso, nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe.

Il piccolo diavolo , film del 1988 di Roberto Benigni con un divertente Walter Matthau. Maurice è un sacerdote americano che vive a Roma. Quando compie un esorcismo su una donna, scopre che il demone è un magro e spiritoso uomo di nome Giuditta, che sceglie di stare con il prelato invece di tornare all'inferno.

Le comiche , film del 1990 di Neri Parenti . Due comici in un film escono dallo schermo di una sala cinematografica in cerca di scampo. Ma nella vita reale, le loro imprese sono ancora più pericolose e sono costretti a scappare dagli emissari della mafia.

Tre uomini e una gamba , di Aldo Giovanni, Giacomo e Massimo Venier (1997). Tre amici devono viaggiare da Milano a Gallipoli per il matrimonio di uno di loro, Giacomo. Il padre della sposa, che è anche il capo di Aldo e Giovanni, è un ricco e volgare uomo d'affari che gli chiede di consegnargli una prez

, di (1997). Tre amici devono viaggiare da Milano a Gallipoli per il matrimonio di uno di loro, Giacomo. Il padre della sposa, che è anche il capo di Aldo e Giovanni, è un ricco e volgare uomo d’affari che gli chiede di consegnargli una preziosissima scultura, una gamba di legno con la guale i tre dovranno viaggiare. Quo vado , film del 2016 con Checco Zalone . Un uomo che vive ancora con la famiglia, per timore dell’indipendenza, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi.

, film del 2016 con . Un uomo che vive ancora con la famiglia, per timore dell’indipendenza, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi. Benvenuti al Sud, film del 2010 con Claudio Bisio. Alberto Colombo, un direttore delle Poste che vive in un paesino della Brianza, viene trasferito a guidare l’ufficio postale del piccolo paese di Castellabate in seguito ad una richiesta andata non propriamente a buon fine. L’uomo, inizialmente perplesso dalla situazione, viene accolto a braccia ape rte dal postino Mattia e dai colleghi, iniziando ad apprezzare le bellezze e le abitudini del piccolo centro campano.

Commedie divertenti su Netflix

Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, basato sull’omonimo romanzo di Gail Carson Levine del 1997. Interpretato da Anne Hathaway e Hugh Dancy, il film è una satira del genere fiabesco. Il film è una coproduzione tra società degli Stati Uniti, dell’Irlanda e del Regno Unito. Il film ha ricevuto recensioni per lo più contrastanti ed è stato pesantemente criticato per le modifiche apportate al materiale di partenza e per l’aggiunta di nuovi personaggi. Levine ha dichiarato che il film è “così diverso dal libro che è difficile confrontarli” e ha suggerito di “considerare il film come un atto creativo separato”.

Chef – La ricetta Perfetta, diretto, scritto, co-prodotto e interpretato da Jon Favreau nei panni di uno chef famoso che, dopo un alterco pubblico con un critico gastronomico, perde il lavoro in un famoso ristorante di Los Angeles e inizia a gestire un food truck con il figlio piccolo. Il film è interpretato da Sofía Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Oliver Platt, Bobby Cannavale e Dustin Hoffman, oltre a Robert Downey Jr. in un ruolo cameo.

New In Town – Una single in Carriera, film commedia-drammatico romantico diretto da Jonas Elmer, con Renée Zellweger, Harry Connick Jr. e Siobhan Fallon Hogan. È stato girato a Winnipeg e Selkirk, Manitoba, Canada, e a Los Angeles e South Beach, Miami, Florida. Lucy Hill, consulente di alto livello che ama il suo stile di vita di lusso a Miami, viene inviata a New Ulm, nel Minnesota, per supervisionare la ristrutturazione di un impianto di produzione alimentare. La fabbrica deve aggiungere l’automazione giapponese e ridurre il personale di almeno il 50%.

Appartamento per… 3, Sam e Kunal fingono di essere una coppia omosessuale per ottenere un appartamento. Entrambi si innamorano di Neha, la loro

Il tesoro dell’africa, Il tesoro dell’Africa (Beat the Devil) è un film del 1953 diretto da John Huston, con protagonisti Humphrey Bogart, J. Mentre aspettano di imbarcarsi per l’Africa per mettere le mani su un giacimento di uranio, Billy e sua moglie Maria incontrano i coniugi Harry e Guendalina. Nel corso della traversata, scoppiano dei litigi che fanno precipitare la situazione.

Film commedie divertenti recenti

La commedia al cinema non manca mai ed ogni anno arrivano sul grande schermo (o sulle piattaforme streaming) film particolarmente divertenti da non lasciarsi sfuggire. Guardare i classici della commedia permette di ritrovare personaggi, storie e situazioni che già si sa per certo provocheranno risate ed emozioni positive, ma è bello anche poter scoprire qualcosa di nuovo, di più recente e di altrettanto divertente. Ecco allora le migliori commedie divertenti recenti!

Commedie divertenti del 2024

Deadpool & Wolverine (IN USCITA) Film del 2024 co-scritto, diretto e co-prodotto da Shawn Levy. Basato sui personaggi di Deadpool e Wolverine di Marvel Comics, è il 34º film del Marvel Cinematic Universe, nonché sequel del film Deadpool 2, appartenente alla serie di film X-Men.

The Fall Guy – Film d’azione americano diretto da David Leitch e scritto da Drew Pearce, liberamente basato sull’omonima serie televisiva degli anni Ottanta. La trama segue uno stuntman (Ryan Gosling) che lavora al film d’azione di debutto alla regia della sua ex fidanzata (Emily Blunt), per poi trovarsi coinvolto in una cospirazione che riguarda il protagonista del film (Aaron Taylor-Johnson). Nel cast figurano anche Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu e Winston Duke.

Drive-Away Dolls di Ethan Coen – Alla ricerca di un nuovo inizio, due amiche intraprendono un viaggio in auto verso Tallahassee, in Florida. Tuttavia, le cose si mettono subito male quando incrociano un gruppo di criminali lungo la strada.

Ricky Stanicky – Film commedia americano co-scritto e diretto da Peter Farrelly. Il film è interpretato da Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross, William H. Macy e John Cena. La storia è incentrata su un gruppo di amici che creano un falso personaggio di nome Ricky Stanicky come capro espiatorio per le loro marachelle e alla fine sono costretti ad assumere un attore per fingersi Ricky quando le loro famiglie mettono in dubbio la sua esistenza. Ricky Stanicky è stato distribuito negli Stati Uniti da Amazon MGM Studios attraverso il servizio di streaming Prime Video il 7 marzo 2024.

Suncoast – Film drammatico americano sull’adolescenza scritto e diretto da Laura Chinn, al suo debutto come regista. Il film è interpretato da Laura Linney, Nico Parker e Woody Harrelson. La sceneggiatura del film, scritta dalla Chinn e basata sulla sua esperienza di vita dei primi anni 2000, è stata inclusa nella Black List 2020. Una storia semi-autobiografica di una giovane donna che affronta la grave malattia del fratello e stringe un’insolita amicizia con un eccentrico attivista.

Un Altro Ferragosto – Un altro ferragosto è un film italiano del 2024 diretto da Paolo Virzì. La pellicola funge da sequel del film Ferie d’agosto del 1996.

50 km all’ora con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Il timido Rocco e il chiassoso Guido sono fratelli ma non si parlano da quando il primo ha lasciato casa per girare il mondo sulle navi da crociera. La morte del padre Corrado li costringe però a riunirsi per soddisfare le sue ultime volontà.

Un Mondo a Parte scritto e diretto da Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese – Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo

Commedie divertenti del 2023

Fidanzata in affitto (2023), di Gene Stupnitsky. Sul punto di perdere la sua casa d’infanzia, una donna disperata accetta di frequentare l’impacciato e introverso figlio diciannovenne di una ricca coppia prima che lui parta per l’università. La sfida, però, si rivela più ardua del previsto. Ad interpretare la protagonista vi è la premio Oscar Jennifer Lawrence, alle prese con una commedia demenziale tutta costruita sulle sue grandi capacità comiche.

The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze (2023), di Dean Craig. Una coppia di novelli sposi sta per intraprendere l’agonata e romantica luna di miele a Venezia. Quando però il viaggio viene interrotto dal migliore amico dello sposo, la perfetta vacanza da innamorati assume dei connotati disastrosi. Il film, con protagonista la candidata all’Oscar Maria Bakalova, è una delle più divertenti commedie dell’anno, con diverse location veneziane.

You People (2023), di Kenya Barris. Una coppia di sposi e le loro famiglie affrontano l’amore moderno tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali. Il film è una commedia costruita a partire da uno spunto classico e proprio di film come il celebre Indovina chi viene a cena, interpretato da Jonah Hill ed Eddie Murphy. Uno spasso continuo durante il quale si può anche riflettere sulle tematiche proposte.

Commedie divertenti del 2022

The Lost City (2022), di Adam e Aaron Nee. La scrittrice solitaria Loretta Sage scrive di luoghi esotici nei suoi famosi romanzi d’avventura con un bellissimo modello di copertina, Alan. Mentre è in tournée per promuovere il suo nuovo libro, viene rapita da un eccentrico miliardario. Sarà a quel punto che Alan tenterà di dimostrarsi un vero eroe andando in suo soccorso. Commedia d’avventura con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum, è stata questa una delle più apprezzate del suo anno.

Glass Onion (2022), di Ryan Johnson. L’egocentrico multimilardiario Miles Bron, proprietario della Alpha Industries, invita i suoi amici a una fuga sulla sua isola greca privata. Quando qualcuno viene trovato morto, l’investigatore Benoit Blanc si occupa del caso. Il sequel di Cena con delitto presenta agli spettatori un nuovo intrigante caso da risolvere, condito ovviamente da situazioni particolarmente divertenti.

Cut! Zombie contro zombie (2022) di Michel Hazanavicious. Una piccola troupe cinematografica tenta di girare un film horror sugli zombie con un budget limitato. Tuttavia, incontrano più di qualche difficoltà tecnica quando dei veri zombie iniziano improvvisamente ad attaccarli. Tra le più divertenti commedie dell’anno, questo film francese rifacimento dell’omonimo film giapponese è un’interrotta serie di trovate comiche estremamente intelligenti, che regalano continue risate.

Commedie divertenti del 2021

Don’t Look Up (2021), di Adam McKay. Una coppia di astronomi si accorge dell’esistenza di un meteorite in rotta di collisione con la Terra. I due scienziati cercano di avvertire tutti sulla Terra che il meteorite distruggerà il pianeta in sei mesi, ma si scontreranno con situazioni impensabili, che metteranno in serio pericolo la sopravvivenza dell’umanità. Il film satirico di McKay con un cast straordinario composto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill e molti altri mette alla berlina il genere umano e la sua incapacità di far fronte comune alle situazioni di pericolo.

Il principe cerca figlio (2021), di Craig Brewer. Nel regno di Zamunda, un veggente rivela al principe Akeem che a New York, nel Queens, vive Lavelle Junson, suo figlio maschio illegittimo, del tutto ignaro del proprio lignaggio reale. Eddie Murphy recita in questo sequel di Il principe cerca moglie dando vita a nuove pazze avventure del principe Akeem. Un film imperdibile interpretato da uno dei più grandi attori comici di sempre.

Licorice Pizza (2021), di Paul Thomas Anderson. La storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Il film segue i loro primi passi esitanti sulla via dell’amore. Anderson realizza una commedia sofisticata incentrata su di un amore che nasce in un contesto particolarmente fervido e splendente. Il film regala non solo grandi emozioni ma anche momento estremamente divertenti, che confermano il talento di Anderson anche con i toni più leggeri.

Commedie divertenti del 2020

Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani (2020) di Max Barbakow. Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles. Si tratta di una delle commedie più divertenti del suo anno, che ripropone il concetto di loop temporale affrontandolo in modi nuovi ed estremamente comici.

Borat – Seguito di film (2020), di Jason Woliner. Borat è appena uscito di prigione, dove stava scontando una condanna per aver gettato vergogna sul suo paese. Il kazako decide di tornare in America con la figlia quindicenne per portare un regalo a Donald Trump. Il film è il sequel tanto atteso del Borat del 2006, con protagonista il più celebre dei personaggi di Sacha Baron Cohen alle prese con nuove dissacranti avventure.

Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (2020), di David Dobkin. Gli aspiranti musicisti Lars e Sigrit hanno un’occasione unica: potranno rappresentare il loro paese nella gara canora più importante del mondo dimostrando che vale sempre la pena lottare per i propri sogni. Divertente commedia ambientata nel contesto del popolare Eurovision Song Contest, è questa una storia di sogni, amore e tanta comicità, disponibile su Netflix.

Commedie divertenti del 2019

Cena con delitto – Knives Out (2019) di Ryan Johnson. Un investigatore si reca in una lussureggiante tenuta per interrogare gli eccentrici parenti di un patriarca morto durante le celebrazioni del suo ottantacinquesimo compleanno. Risolvere il caso sarà però tutt’altro che semplice. Interpretato da Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e molti altri, il film è una divertente commedia con un caso di omicidio da risolvere, sostenuto da una sceneggiatura brillante candidata all’Oscar.

Non succede, ma se succede… (2019), di Jonathan Levine. Charlotte Field, una donna influente candidata alla presidenza degli Stati Uniti, ha la pessima idea di assumere Fred Flarsky, un giornalista disoccupato e irresponsabile a cui moltissimi anni prima ha fatto da tata. Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti assoluti di questa pazza commedia, tra le più divertenti del suo anno. La Theron, in particolare, si conferma un’attrice capace di dar vita a personaggi estremamente divertenti.

La rivincita delle sfigate, di Olivia Wilde (2019). L’attrice Olivia Wilde debutta alla regia con una delle più acclamate commedie dell’anno, che mischia racconto adolescenziale e commedia di stampo indipendente, raccontando i tentativi di scalata al successo delle due amiche Molly e Amy. Le due, prossime al terminare il liceo, decidono di godersi al meglio questi ultimi momenti, desiderose di recuperare il tempo perso sui libri.

Non è romantico?, di Todd Strauss-Schulson (2019). Con protagonista la vulcanica Rebel Wilson, il film si è affermato come una delle commedie più apprezzate dell’anno, ottenendo ottimi riscontri di pubblico e critica. Al centro della vicenda vi è Natalie, giovane architetto convinta che il romanticismo sia una piaga da evitare a tutti i costi. Quando però, in seguito ad un incidente, la sua vita assume le caratteristiche di una commedia romantica, la ragazza imparerà piano piano ad abbandonarsi ad esso, scoprendo che l’amore può essere un’infinita gioia.