Hannah Waddingham ha rivelato un enorme aggiornamento su Mission: Impossible 8

Alla prima mondiale del suo ultimo film, The Garfield Movie, Hannah Waddingham ha condiviso alcuni dettagli interessanti sul prossimo Mission: Impossible 8. Mentre sfilava sul tappeto arancione del TCL Chinese Theatre di Hollywood, la Waddingham ha confermato a Entertainment Tonight che il team di Mission: Impossible si sta preparando a riprendere le riprese. “Stiamo per ricominciare le riprese di Mission, sì“, ha rivelato. Il film, inizialmente previsto per l’uscita il 28 giugno 2024, ha subito un ritardo di quasi un anno, fino al 23 maggio 2025, a causa del doppio sciopero SAG e WGA del 2023.

Sebbene la Waddingham abbia mantenuto il riserbo su dettagli specifici della trama, per timore di un’ammonizione, non ha potuto fare a meno di parlare con entusiasmo del suo co-protagonista, Tom Cruise, descrivendolo come “splendido e fonte di ispirazione“. La Waddingham, nota per il ruolo di Rebecca Welton in Ted Lasso, si immerge in un personaggio nettamente diverso in Mission: Impossible 8. L’attrice ha parlato del suo ruolo come di una “donna di potere” e “piuttosto funzionale“, il che aggiunge certamente una nuova corda al suo arco.

La sua esperienza sul set sembra a dir poco entusiasmante, soprattutto ricordando il periodo di riprese a bordo della portaerei USS George H.W. Bush. “Eravamo su un [elicottero] Osprey, siamo atterrati su una nave in movimento con a bordo quattromila uomini e donne della Marina e abbiamo trascorso cinque giorni [a bordo]”, ha detto Waddingham.

Che cosa sarà e di cosa parlerà Mission: Impossible 8?

Sequel diretto di Dead Reckoning, la trama ufficiale di Mission: Impossible 8 non è ancora stata resa nota, ma si prevede che continuerà l’implacabile caccia di Ethan Hunt all’Entità, navigando in una rete di cospirazioni globali e tradimenti interni (come sempre). Il film promette di riportare in scena volti noti e di introdurne di nuovi, rendendo la saga un’epica conclusione. Il personaggio di Waddingham, pur essendo ancora avvolto nel mistero, sembra avere un ruolo centrale, poiché l’Entità è stata vista l’ultima volta in profondità in un sottomarino russo, mentre il personaggio di Waddingham è un ufficiale di alto rango su una nave da guerra.

Tra i membri del cast che ritornano ci sono Hayley Atwell nel ruolo di Grace, Simon Pegg nel ruolo di Benji, Ving Rhames nel ruolo di Luther e Rebecca Ferguson nel ruolo di Ilsa Faust – anche se la sua permanenza nel cast è in discussione dopo il destino di Ilsa – insieme a nuove aggiunte come il vincitore del premio Emmy Nick Offerman, Janet McTeer, Holt McCallany (Mindhunter), Lucy Tulugarjuk, Katy O’Brian (Love Lies Bleeding) e Tramell Tillman (Severance).