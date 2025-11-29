Jingle Bell Heist, la spiegazione del finale del film natalizio di Netflix

È il momento giusto per guardare i film di Natale su Netflix, come la nuova commedia romantica a tema natalizio appena uscita oggi sulla piattaforma, Jingle Bell Heis.

Diretto da Michael Fimognari, con una sceneggiatura scritta da Abby MacDonald, Jingle Bell Heist vede protagonisti Olivia Holt e Connor Swindells nei panni di due ladruncoli che vivono a Londra e che si alleano per compiere un grande colpo la vigilia di Natale. E potrebbero anche innamorarsi lungo il percorso.

Con Lucy Punch e Peter Serafinowicz nei ruoli secondari, Jingle Bell Heist è proprio come te lo aspetteresti. Carry On, questo non lo è. Detto questo, Jingle Bell Heist presenta uno o due colpi di scena drammatici e, se così si può dire, leggermente sciocchi, che gli spettatori probabilmente non si aspetterebbero.

Se vi siete persi lungo il percorso, non temete, perché Decider è qui per aiutarvi. Continuate a leggere per una sintesi della trama del film Jingle Bell Heist e la spiegazione del finale del film Jingle Bell Heist, compreso il colpo di scena di Jingle Bell Heist.

Cosa succede in Jingle Bell Heist

Sophie (Olivia Holt) ha due lavori per mantenere se stessa e la madre malata, che sta subendo una sorta di vaga cura contro il cancro. Sophie è anche un’abile borseggiatrice e di tanto in tanto ruba dei contanti. Mentre lavora in un grande magazzino chiamato Sterlings, Sophie ruba un collare per cani tempestato di diamanti a un cliente maleducato. Sophie lo lascia nella sezione di sicurezza del negozio riservata ai prodotti di alta gamma. Lì ruba un po’ di contanti e osserva gli altri gioielli costosi conservati lì.

A chilometri di distanza, un uomo di nome Nick O’Connor (Connor Swindells) osserva Sophie mentre lo fa sul video di sicurezza dello Sterlings. Nick ha installato lui stesso questo sistema di telecamere di sicurezza e ha ancora accesso al video. Ma è stato licenziato e si è dichiarato colpevole di aver rubato dal negozio. Ha trascorso due anni in prigione e sta lottando per trovare un posto dove vivere, oltre che per mantenere un rapporto con la sua giovane figlia e la madre del bambino.

Nick fa visita a Sophie al lavoro. Usando il filmato di Sophie che ruba i contanti, Nick la ricatta affinché lo aiuti a rapinare il caveau di sicurezza dello Sterling. Sophie inizialmente rifiuta, ma dopo che un medico le comunica che sua madre ha bisogno di cure costose per guarire, accetta. I due mettono in atto un piano per rapinare il caveau, ma quando arrivano sul posto scoprono che i gioielli sono già stati rubati da qualcun altro.

Il giorno dopo al lavoro, Sophie sente per caso un collega dire che Sterling tiene 500.000 dollari in contanti nella cassaforte personale nel suo ufficio. Propone quindi a Nick di provare a rubare quelli. Dopo alcune ricognizioni, elaborano un piano.

Sophie capisce che tipo di cassaforte è quella di Sterling e dice a Nick che sa come aprirla (a quanto pare, suo nonno le ha insegnato come fare). Ma hanno bisogno di procurarsi un portachiavi che genera un nuovo codice per la cassaforte ogni sessanta secondi, che Sterling tiene nella sua camera da letto a casa.

Dopo un tentativo fallito di hackerare i server del negozio, Nick confessa una cosa a Sophie: non ha mai rubato da Sterling. È stato il proprietario stesso, Maxwell Sterling (Peter Serafinowicz), a rubare dal proprio negozio per incassare i soldi dell’assicurazione. Sterling ha incastrato Nick. Nick, di fronte alla possibilità di una pena molto più lunga, ha accettato un patteggiamento, nonostante fosse innocente. Sophie, a sua volta, confessa a Nick che suo padre l’ha ripudiata quando era bambina.

I due escogitano un nuovo piano per ottenere il portachiavi con il codice della cassaforte di Sterling. Nick sedurrà la moglie di Sterling, Cynthia (Lucy Punch), alla festa natalizia e la convincerà a portarlo a casa. Incredibilmente, sembra funzionare… finché Cynthia non rivela di sapere esattamente cosa stanno tramando Nick e Sophie. Invece di denunciarli al marito, Cynthia rivela di voler partecipare. Consegna il portachiavi con il codice, a condizione di ottenere metà del denaro.

Nick e Sophie irrompono nell’ufficio di Sterling dopo l’orario di chiusura della vigilia di Natale. Usano il codice del portachiavi per aprire la cassaforte. Ma dietro la prima porta della cassaforte c’è… una seconda porta, senza serratura. Un computer richiede un campione di DNA di Sterling. Nick pensa che tutto sia perduto. Ma Sophie si fa avanti e offre il suo dito per prelevare un campione di DNA. Funziona: la cassaforte si apre.

Jingle Bell Heist: spiegazione del colpo di scena del film

Colpo di scena: Sophie è in realtà la figlia illegittima di Sterling. Sophie spiega che anche sua madre lavorava nel negozio, fino a quando non è stata licenziata dopo che Sterling l’ha messa incinta. È stato Sterling a dire a Sophie che non era sua figlia e a tagliare i ponti con lei e sua madre. Che cattivo!

Nick e Sophie riescono a entrare nel caveau, ma a causa di uno starnuto inopportuno vengono scoperti dalla guardia di sicurezza del negozio. Sophie si offre di prendersi la colpa al posto di Nick, in modo che lui possa stare con sua figlia. Fortunatamente, supplica la guardia di sicurezza, sua amica, di lasciarla andare, perché Sterling è il vero ladro. La guardia accetta.

Nel frattempo, Sterling si precipita al negozio con la polizia per aprire la sua cassaforte. Quando Sterling apre la cassaforte, sotto lo sguardo della polizia, scopre che non è stato rubato nulla. Anzi, è stato aggiunto qualcosa: i gioielli rubati di recente dalla cassetta di sicurezza. Eh?

Jingle Bell Heist spiegazione del finale del film:

Ecco cosa è successo: quando Cynthia ha detto a Sophie e Nick che voleva partecipare, aveva in mente molto più dei gioielli. Cynthia voleva incastrare suo marito e prendere il controllo della sua intera azienda. Ha promesso di prendersi cura di Sophie e Nick se l’avessero aiutata. Cynthia ha fatto sapere a Sophie e Nick dove Sterling nascondeva la merce rubata, prima che arrivasse il risarcimento dell’assicurazione. Così Sophie e Nick hanno scassinato l’armadietto, hanno rubato la merce rubata e l’hanno messa nella cassaforte di Sterling. Così, Sterling, che ha incastrato Nick e la nuova guardia di sicurezza, è ora quello che viene incastrato, per un crimine che ha commesso.

La polizia arresta Sterling e Cynthia rileva l’azienda. Fedele alla sua parola, paga Sophie e Nick. Non sappiamo esattamente quanto, ma è abbastanza perché Sophie possa pagare le cure di sua madre e abbastanza perché Nick possa promettere di prendere un appartamento tutto suo ovunque finisca sua figlia. Tutto è bene quel che finisce bene! Nell’ultima scena del film, Sophie, la madre di Sophie, l’amica di Sophie del bar, Nick, la figlia di Nick e il coinquilino di Nick si riuniscono tutti per una cena di Natale. Con questo, iniziano i titoli di coda e il film finisce.

Alla fine, il finale di Jingle Bell Heist sembra un po’ affrettato e contorto. Ma ehi, è solo un film di Natale leggero. Non è così profondo.