Le streghe: la spiegazione del finale del film con Anne Hathaway

Nel 2020 Robert Zemeckis (regista di Forrest Gump e Cast Away) ha realizzato un nuovo adattamento de Le streghe (qui la recensione), con Anne Hathaway, basato sul romanzo fantasy dark di Roald Dahl autore di La fabbrica di cioccolato e Il GGG – Il grande gigante gentile. Il film è scritto anche dallo stesso Zemeckis insieme a Kenya Barris e Guillermo del Toro, il quale figura a sua volta come produttore insieme ad un altro messicano premio Oscar: Alfonso Cuaron. Un team d’eccezione dunque per un film che riporta sullo schermo le vicende delle spaventose streghe concepite da Dahl.

Il romanzo, in realtà, era già stato adattato per il cinema nel 1990 con il film Chi ha paura delle streghe?, dove protagonista assoluta era la premio Oscar Anjelica Huston. Ma questa nuova versione presenta alcune significative differenze rispetto a quel primo film. Per capire il significato di questi cambiamenti, andiamo dunque con questo articolo ad esplorare il significato del finale di Le streghe, entrando subito nel vivo di ciò che è successo alla fine del film e in che modo onora il racconto di Dahl.

Cosa succede alla fine di Le streghe

Le streghe ruota attorno al piano malvagio della Grande Strega e delle sue compagne streghe di trasformare i bambini in topi attraverso una terribile formula magica che lei stessa ha inventato. In questa versione ambientata negli anni ’60, ciò colpisce principalmente i bambini di colore svantaggiati come Charlie Hansen. Una volta che Charlie viene a conoscenza del complotto, ne informa sua nonna (Octavia Spencer), che considera la Grande Strega sua nemica sin da un incidente avvenuto durante la sua infanzia.

Alla fine del film, la nonna Agatha affronta la Grande Strega dopo essere entrata nella sua stanza con i bambini trasformati in topi per prendere le bottiglie di pozione e fermare così il suo piano malvagio. Ma la Grande Strega entra nella sua stanza d’albergo più o meno nello stesso momento in cui Agatha è lì. Agatha pensa di aver avvelenato la strega con una ciotola di zuppa di piselli, ma non è riuscita a superarla in astuzia. Fortunatamente, i topolini pensano rapidamente e usano delle trappole per topi per pungerle i piedi e poi le gettano il veleno in bocca.

La stravagante cattiva interpretata da Anne Hathaway si trasforma in un grosso ratto e loro riescono a intrappolarla, a prendere la sua agenda e i suoi soldi. Il gatto della Grande Strega probabilmente la mangia. I topolini rimangono nella loro forma animale e fondano una società segreta per sconfiggere le streghe malvagie del mondo.

In che modo Le streghe differisce dalla versione del 1990

La versione del 2020 di Le streghe differisce dal film del 1990 soprattutto per quanto riguarda il finale. Nella versione precedente i bambini non rimangono topi fino ai titoli di coda del film. Dopo che la Grande Strega è stata trasformata in un ratto in una sequenza più pubblica nella sala da pranzo dell’hotel, il personaggio principale (Luke interpretato da Jasen Fisher in questa versione) rimane un topo. Il ragazzo e Bruno sono contenti delle loro nuove forme di topi e Luke ottiene una piccola e adorabile casetta dove dormire.

Tuttavia, il personaggio di Miss Susan Irvine è il fattore X che cambia parte della trama tra questi due adattamenti. Anche Miss Irvine è una strega, ma è l’assistente della Grande Strega, che viene maltrattata e lascia la società. Alla fine del film del 1990, Miss Irvine fa visita a Luke per trasformarlo di nuovo in un ragazzo e restituirgli i suoi topi. È un lieto fine.

I protagonisti di Le streghe hanno quindi destini opposti nei due film distanti 30 anni l’uno dall’altro. Nella nuova versione, Charlie mantiene la sua forma di topo per tutta la vita fino alla “vecchiaia” ed è la voce di Chris Rock a narrare l’intero film. Come mostra il film, la nonna Agatha ospita i topolini e loro vivono una vita piena insieme e viaggiano insieme con l’agenda delle streghe come guida attraverso l’avventura. Anche questo è illustrato come un lieto fine, ma è un modo molto più cupo di concludere la storia.

Perché il film Le streghe del 2020 ha un finale più cupo

Ma perché i due film sulle streghe hanno due finali diversi? Tutto risale al materiale originale. Nel libro per bambini originale di Roald Dahl, il ragazzino al centro della storia rimane un topo per un motivo specifico. Secondo la storia, i topi vivono solo circa nove anni, e lui non vuole sopravvivere alla nonna ottantaseienne dopo aver già perso i genitori in un tragico incidente stradale. Nella storia originale, il ragazzo ha sette anni e probabilmente dovrebbe entrare nel sistema di affidamento dopo la morte della nonna. Inoltre, è chiaro fin dall’inizio che gli piace essere un topo.

Il finale previsto per Le streghe è piuttosto straziante, ma era qualcosa di importante per l’autore. Durante la realizzazione del film Le streghe del 1990, Dahl era ancora vivo e in contatto con i produttori. Quando scoprì che il produttore Jim Henson (dei Muppets) riteneva il finale troppo cupo e aveva intenzione di cambiarlo, l’autore si infuriò per questa decisione e scrisse una lettera accesa a Henson.

In risposta, il produttore ha raggiunto un compromesso girando entrambi i finali e rimandando la decisione fino al montaggio del film. La scena finale “lo ha commosso fino alle lacrime”, secondo Slant Magazine, ma lo ha lasciato con il cuore spezzato quando hanno comunque scelto il lieto fine. Dahl ha persino chiesto che il suo nome fosse rimosso dai titoli di coda e ha espresso apertamente il suo disappunto per l’adattamento.

Per quanto tempo Charlie Hansen rimane un topo?

Rifare Le streghe riproponendo sempre un lieto fine sarebbe senza dubbio irrispettoso nei confronti di Roald Dahl, ed eccoci qui. La versione del 2020 include il finale del libro in cui Charlie afferma di essere perfettamente felice come topo perché vorrebbe invecchiare con sua nonna. Tuttavia, non viene specificato per quanto tempo rimarranno insieme. Agatha, interpretata da Octavia Spencer, non è affatto anziana come la nonna del libro e Spencer ha in realtà 48 anni nella vita reale, quindi non interpreta necessariamente un personaggio molto più vecchio di lei. Quando Le streghe fa il suo salto temporale, è evidente che Agatha è ormai una signora anziana, così come Charlie, che ha la barba da topo e sembra molto più vecchio.

Quindi, anche se la nuova versione de Le streghe si avvicina di più al finale voluto da Dahl, non lo adatta alla perfezione. Il film lascia spazio all’immaginazione dello spettatore, che sembra vedere Charlie e Agatha vivere insieme molto più a lungo e quindi ancora un lieto fine che si conclude con la vivace canzone “We Are Family” mentre scorrono i titoli di coda. Naturalmente, non sapremo mai cosa ne pensasse Dahl della versione di Robert Zemeckis e non c’è nulla di necessariamente sbagliato nel toccare un messaggio potente sulla morte e renderlo comunque abbastanza leggero da poter essere visto da tutta la famiglia.