Daniel Radcliffe oltre Harry Potter: ecco quali sono i suoi due film di cui la gente continua a parlare

Sebbene il Mondo Magico possa ancora essere ciò per cui è meglio conosciuto, Daniel Radcliffe ha altri film di cui, a suo dire, i fan vogliono parlargli.

Il franchise di Harry Potter ha contribuito a lanciare la carriera dell’attore, aprendogli le porte a una varietà di ruoli internazionali. Dopo aver memorabilmente seguito la serie campione d’incassi con l’adattamento horror gotico di The Woman in Black, Daniel Radcliffe ha esplorato ruoli sia da protagonista che da antagonista, sia sullo schermo che a teatro, più recentemente avendo co-diretto il revival di Broadway di Merrily We Roll Along, che ha anche ottenuto una registrazione dal vivo nelle sale, e la serie comica antologica Miracle Workers.

Ora, durante l’ultimo episodio della serie Debunking AI di ScreenRant, Daniel Radcliffe ha parlato dei ruoli non legati a Harry Potter per i quali è stato più spesso contattato dai fan. Riconoscendo con ironia che “a volte si capisce” di quale film la gente vorrà parlare, il due volte candidato agli Emmy ha detto che Guns Akimbo e Swiss Army Man sono i due “di cui mi viene parlato più spesso“, con alcuni che hanno persino definito quest’ultimo il loro “film preferito“.

Daniel Radcliffe ha anche ricordato che “una volta” veniva spesso contattato dai fan per la sua apparizione nella sitcom della BBC Extras. In particolare, molte conversazioni che aveva sulla serie riguardavano “giovani inglesi” che volevano che la star pensasse “che non gliene importava niente di Harry Potter”:

Daniel Radcliffe: Mi dicevano: “Ti ho adorato in Extras. Non mi piace Harry Potter”. E io: “Okay, amico. Sono stati anche 10 anni della mia vita. Non devi dire che non ti è piaciuto Harry Potter”. [Ridacchia] Ma sì, mi sento come una comparsa. Una volta ne ricevevo parecchie, a volte mi capita ancora. E, naturalmente, ogni tanto vengo riconosciuto anche per lavori che non sono il mio, come Il Signore degli Anelli, cosa che è successa parecchie volte, anche se, stando uno accanto all’altro, io ed Elijah sembriamo piuttosto diversi. L’idea che a volte si ha di noi due è la stessa.

Gli anni immediatamente successivi al suo finale di Harry Potter hanno visto Daniel Radcliffe diversificarsi in vari modi, anche se Swiss Army Man e Guns Akimbo segnano ancora due dei suoi lavori più audaci. Il primo, che ha segnato il debutto cinematografico del duo di Everything Everywhere All At Once, Daniel Scheinert e Daniel Kwan, lo ha visto interpretare un cadavere usato da un uomo abbandonato per sopravvivere e affrontare il suo isolamento, mentre il secondo lo ha visto interpretare un programmatore informatico a cui sono state infilate due pistole ed è stato costretto a competere in un’organizzazione di combattimento clandestina.

Usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2020, sia Swiss Army Man che Guns Akimbo hanno ricevuto reazioni contrastanti al loro debutto. La commedia drammatica di A24 ha scatenato scioperi dopo la sua première al Sundance a causa della sua premessa insolita, sebbene in seguito abbia sviluppato un seguito di culto ottenendo un indice di gradimento del 73% dalla critica e del 72% dal pubblico su Rotten Tomatoes.

La commedia d’azione, nel frattempo, ha iniziato a suscitare polemiche poco prima della sua uscita, quando lo sceneggiatore/regista Jason Lei Howden ha pubblicato una serie di tweet controversi accusando i critici di aver apparentemente intimidito un collega critico per l’uso di un insulto razziale, che lo studio ha definito “sconvolgente e inquietante“, ma ha confermato l’uscita del film. La corsa al cinema di Guns Akimbo è stata poi interrotta dalla pandemia di COVID-19, incassando solo 1 milione di dollari a fronte di un budget di produzione di 15 milioni di dollari.

Dopo aver interpretato Harry Potter, Daniel Radcliffe ha interpretato una vasta gamma di ruoli. Ecco come i suoi altri film si confrontano con Harry Potter.

Tra i loro personaggi estremi, eccentrici e il suo ruolo da protagonista in entrambi i film, è comprensibile il motivo per cui Swiss Army Man e Guns Akimbo si distinguano come i due ruoli non legati a Harry Potter per cui Daniel Radcliffe viene più spesso contattato. Dato che continua a esplorare nuove strade narrative, in particolare nel mondo della commedia, sarà interessante vedere se il candidato agli Emmy riuscirà a superare uno dei due film e ad avere un nuovo argomento di conversazione con i suoi fan.