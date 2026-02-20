The Pitt Stagione 2, Episodio 7 Recap: il ritorno di Abbot al PTMC scuote le cose

Con l’episodio 7, The Pitt si avvicina al giro di boa della seconda stagione e lo fa alzando ulteriormente la posta. Il ritorno del dottor Jack Abbot (Shawn Hatosy) al Pittsburgh Trauma Medical Center non è solo un momento atteso dai fan, ma diventa il detonatore di una puntata che intreccia tensione sistemica, traumi personali e conflitti professionali destinati a esplodere.

Abbot, amatissimo e solitamente assegnato al turno di notte, rientra in scena in un momento di caos assoluto. Il PTMC è infatti costretto a spegnere tutti i sistemi digitali dopo che il vicino Westbridge è stato colpito da un attacco informatico. La minaccia di un cyberattacco costringe la direzione a “tornare analogica”: niente cartelle cliniche digitali, niente board elettroniche, niente software di charting, nemmeno i telefoni interni. Un passo indietro che trasforma ogni procedura in un ostacolo e mette a nudo la fragilità di un sistema sanitario iper-dipendente dalla tecnologia.

Il ritorno di Abbot e il caos analogico cambiano gli equilibri del PTMC

La rivelazione del “code black” di Westbridge chiarisce quanto la crisi sia reale e contemporanea: gli hacker hanno bloccato i sistemi informatici chiedendo un riscatto, uno scenario purtroppo sempre più frequente nella sanità reale. Il CEO del PTMC decide così di prevenire il peggio chiudendo ogni computer. Il risultato è un pronto soccorso già sovraccarico che ora deve affidarsi a carta, penna e memoria.

Il dottor Robby (Noah Wyle) si ritrova a fotografare in fretta la board prima dello spegnimento, segno di una gestione emergenziale che accentua le tensioni con la dottoressa Al-Hashimi (Sepideh Moafi), colpevole di non averlo avvisato in tempo. È l’ennesima crepa in un rapporto professionale già incrinato.

L’arrivo di Abbot è tanto spettacolare quanto simbolico: entra in ospedale dopo aver operato come medico per la SWAT di Pittsburgh, portando con sé un agente ferito e una scarica di adrenalina che sembra cucita su misura per il caos imminente. Il fatto che lavori anche come medic per la SWAT rafforza il suo profilo di “adrenaline junkie”, perfetto per un pronto soccorso in crisi.

Ma l’episodio non vive solo di tensione sistemica. Il caso di Ilana, giovane vittima di violenza sessuale, riporta la serie su un terreno emotivo durissimo. Dana (Katherine LaNasa), nel ruolo di Sexual Assault Nurse Examiner, gestisce l’esame con professionalità meticolosa, raccogliendo prove e documentando ogni dettaglio. Quando la paziente decide di interrompere l’esame, sopraffatta dal trauma, la macchina clinica si ferma e resta solo l’umanità: Dana trattiene a stento le lacrime, rivelando una vulnerabilità che la serie non banalizza mai.

Parallelamente, la storyline di Roxie, paziente oncologica seguita dalla dottoressa McKay (Fiona Dourif), suggerisce un altro tipo di paura: quella di morire a casa, lasciando al marito un fantasma emotivo tra le mura domestiche. È un dettaglio sottile ma potente, che mostra come The Pitt sappia lavorare sulle sfumature psicologiche senza ricorrere a facili spiegazioni.

C’è poi la rivelazione silenziosa su Santos (Isa Briones): cicatrici di autolesionismo intraviste per pochi secondi aprono uno squarcio sul suo passato e suggeriscono una fragilità che potrebbe diventare centrale nel prosieguo della stagione. Un momento rapido, ma densissimo.

Infine, lo scontro tra Robby e Langdon (Patrick Ball) segna un punto di non ritorno. Nonostante le scuse per la sua dipendenza e il tradimento della fiducia, Robby ammette di non essere sicuro di volerlo ancora nel suo pronto soccorso. È una frattura che difficilmente si ricomporrà senza conseguenze.

Con l’ospedale privato della tecnologia, i rapporti professionali incrinati e traumi personali che emergono sotto pressione, l’episodio 7 di The Pitt dimostra come la serie riesca a intrecciare emergenza medica e crisi morale. Il ritorno di Abbot non è solo un regalo ai fan: è il catalizzatore di una stagione che sta scegliendo di mettere i suoi personaggi di fronte ai propri limiti, professionali e umani.