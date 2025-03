Jurassic World: tutti i dinosauri presenti nel film

La serie di film di successo Jurassic World (qui la recensione) ha il merito di aver riacceso l’interesse nei confroni dei dinosauri, riportando questi giganti preistorici alla vita cinematografica. I dinosauri visti in questi nuovi film del franchise sono una miscela di terrore, stupore e intrigo scientifico, e rappresentano una vasta gamma di specie con un’accuratezza e una drammatizzazione entusiasmanti. Dai formidabili predatori apicali agli agili cacciatori di branchi, i dinosauri di Jurassic World offrono quindi un’esperienza coinvolgente che cattura l’immaginazione e sottolinea la diversità delle forme di vita che dominavano la Terra milioni di anni fa.

I dinosauri del film uscito nel 2015 mostrano quindi una varietà di queste antiche creature, offrendo uno sguardo in un’epoca passata attraverso effetti speciali e narrazione all’avanguardia. Questi maestosi animali vanno qui dal temibile predatore Tyrannosaurus Rex all’astuto Velociraptor, ognuno portato in vita con dovizia di particolari. Questi dinosauri, parte integrante della posta in gioco e delle trame ricche di azione del film, portano gli spettatori a confrontarsi con la natura impressionante e talvolta terrificante di queste antiche creature, sottolineando il loro significato storico e la meraviglia della paleontologia moderna.

La rappresentazione realistica di questi dinosauri è quindi un regalo all’immaginazione, fondendo l’intrattenimento con l’educazione in un modo che pochi film riescono ad ottenere. Portando sullo schermo queste possenti creature, il mondo del cinema funge infatti da ponte verso il lontano passato del nostro pianeta, favorendo un più profondo apprezzamento sia per i dinosauri stessi che per il campo della paleontologia. Con icone come il Tyrannosaurus Rex, il Mosasaurus e il Velociraptor che tornano in vita, Jurassic World continua quindi a incantare ed educare.

Tutti i dinosauri presenti in Jurassic World

Indominus Rex

In Jurassic World, gli ingegneri hanno deciso di creare il dinosauro più temibile di sempre con l’Indominus rex, che significa “re feroce o indomabile”. A prima vista assomiglia a un T. rex, ma i suoi caratteristici ornamenti della testa e gli osteodermi ossei sono riconducibili ai terapodi noti come Abelisauri. Il suo ruggito può raggiungere il livello di decibel di un aereo in decollo e può correre a una velocità di 30 miglia orarie.

Tirannosauro Rex

Tra i più grandi carnivori che abbiano mai camminato sul pianeta, il Tyrannosaurus rex è apparso in tutti i film di Jurassic Park. Il Tyrannosaurus Rex, spesso acclamato come il re dei dinosauri, non è il protagonista della saga di Jurassic World, ma questo colossale predatore, noto per le sue mascelle massicce e il suo ruggito terrificante, incarna in ogni caso la potenza e l’atto predatorio allo stato puro.

Mosasauro

Questo dinosauro acquatico carnivoro dominava i mari antichi e cacciava pesci, rettili, uccelli e persino squali bianchi. La sua lunghezza superava i 60 piedi e il suo peso raggiungeva le cinque tonnellate. Il Mosasauro è stato il preferito dai fan nel trailer e sebbene abbia un ruolo piuttosto ridotto nel film, la scena in qui viene sfamato con uno squalo è semplicemente sbalorditiva, oltre a spaventare per la grandezza di questo predatore.

Velociraptor

Il velociraptor era uno dei dinosauri più intelligenti del suo tempo e saggiamente cacciava in branco. In Jurassic World, vengono addestrati per essere mostrati in pubblico. In particolare, tra i tanti si distingue Blue, un velociraptor con sfumature blu con cui il protagonista riesce a stabilire un particolare legame. Proprio in vista di ciò, quello che negli altri film della saga era uno dei più pericolosi ostacoli, è qui invece un prezioso alleato.

Dimorfodonte

Il Dimorphodon è uno degli pterosauri, o rettili volanti, di Jurassic World. Il suo nome significa “dente a due forme” e volava nei cieli del Giurassico per predare i pesci. Un dimorfodonte può essere visto attaccare le persone all’interno del parco insieme all’altro dinosauro volante, lo pternodonte.

Gallimimus

Questo “imitatore di polli” a prima vista potrebbe ricordare un grosso struzzo con la coda, e in effetti il gallimimus condivide alcune caratteristiche con il suo cugino moderno. In Jurassic World, il gallimus vive in un’area chiamata Gallimimus Valley e si nutre di vegetazione soffice.

Pteranodonte

Lo pteranodonte è il più grande dinosauro volante di Jurassic World. È principalmente un mangiatore di pesci, ma, come si vede nel film, lo pternodon può anche essere estremamente aggressivo.

Stegosauro

Lo stegosauro è uno dei dinosauri più elaborati e affascinanti di sempre. Possiede 17 placche ossee dal collo alla schiena e la sua coda è dotata di quattro lunghi spuntoni per colpire gli aggressori carnivori. Anche in Jurassic World è più che altro un dinosauro di sfondo, senza alcun coinvolgimento nella trama del film, ma ha comunque il suo fascino.

Apatosauro

Gli apatosauri sono già stati visti nei film di Jurassic Park e almeno uno lo si rive in Jurassic World. L’Apatosauro erbivoro, che significa “lucertola ingannevole”, è uno degli animali più grandi che abbiano mai camminato sulla Terra. L’adulto medio è più lungo di due scuolabus parcheggiati uno accanto all’altro e pesa quanto quattro elefanti africani.

Anchilosauro

Questo dinosauro quadrupede lungo 30 metri e pesante 6 tonnellate ha un nome che significa “lucertola fusa”. I paleontologi chiamano questo erbivoro “carro armato vivente” perché è protetto da un’armatura a spuntoni, dalle ossa fuse del cranio fino alla clava arrotondata e dall’aspetto formidabile all’estremità della coda.