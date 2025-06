K.O. è una storia vera? Bastien è ispirato a un vero lottatore di MMA?

Diretto da Antoine Blossier, “K.O.” segue le vicende di Bastien, un ex lottatore di MMA la cui carriera è finita bruscamente dopo aver accidentalmente ucciso un avversario durante un incontro sul ring. Tormentato dal senso di colpa, Bastien cerca di fare ammenda con la famiglia dell’avversario morto, in particolare con sua moglie Emma e suo figlio Leo, ma riceve solo odio da loro, che lo incolpano di avergli portato via la persona amata. Anni dopo, Bastien, ormai recluso, viene incaricato di trovare Leo dopo che il ragazzo è finito coinvolto in affari loschi che mettono in pericolo la sua vita. Bastien intraprende così un viaggio per espiare i peccati del passato e assicurarsi che le conseguenze delle sue azioni non ricadano sulle spalle di un ragazzino. Il film d’azione Netflix riprende la formula collaudata della narrazione di redenzione e la ambienta in un mondo fatto di sangue, caos e combattimenti letali.

K.O. esplora il trauma di una morte nel mondo dello sport

Per la maggior parte, “K.O.” è una storia di fantasia scritta e diretta da Antoine Blossier, che approfondisce la realtà cruda di una vita dedicata alla violenza e al crimine. Il film lo fa attraverso gli occhi di un combattente di MMA pentito, Bastien, che ha visto e contribuito a spargimenti di sangue che hanno cambiato la sua mentalità. Nelle scene iniziali, vediamo il protagonista lottare con le unghie e con i denti per la vittoria contro un avversario di nome Enzo Prince all’interno della gabbia. Le cose vanno male quando, nella sua ricerca della vittoria, Bastien esagera con le mosse e finisce per uccidere Enzo sul ring, sotto gli occhi di sua moglie e suo figlio, che alla fine pagano il prezzo della morte di Enzo. Tuttavia, la storia si concentra sul senso di colpa che rimane nell’anima di Bastien per il mostruoso atto di aver ucciso qualcuno.

Sebbene il film descriva una narrazione fittizia, il suo contesto ricorda molti casi reali di morti tragiche nel campo dello sport. Ad esempio, l’industria delle MMA ha registrato oltre una dozzina di decessi durante incontri autorizzati. La probabilità è molto maggiore nelle arti marziali miste perché, a differenza di altri sport da combattimento, le lesioni al collo e alla testa sono frequenti e possono complicare gravemente la situazione della vittima. Nel 2023, il giocatore di hockey su ghiaccio Adam Johnson, che giocava per i Nottingham Panthers, è deceduto dopo che il suo collo è stato reciso durante uno scontro con Matt Petgrave, un difensore della squadra degli Sheffield Steelers. L’incidente ha causato un enorme effetto a catena in tutto il settore dell’hockey su ghiaccio e anche in altri sport in generale, mettendo in evidenza i rischi associati agli sport di alto livello.

Anche se le azioni di Bastien sono frutto di fantasia, casi come quello di Adam Johnson evidenziano il confine sottile tra la vita e la morte e come questo possa avere conseguenze enormi e involontarie per chi è vicino alla tragedia. Come concetto, lo sport ha lo scopo di incoraggiare la competizione tra individui altamente qualificati e motivati per mettersi alla prova sul palcoscenico più importante. Ma “K.O.” pone una domanda: cosa succede quando il desiderio e l’ambizione vanno troppo oltre e finiscono per costarti caro? In questo caso, la vittima non è solo colui che ha perso la vita, ma anche colui che ha causato la morte in modo accidentale. Bastien fa della sua missione di vita quella di rimediare ai propri errori salvando il figlio del suo avversario morto. Questo lo rende umano e vulnerabile, rendendo la narrazione fittizia autentica.

Bastien: un lottatore di MMA vagamente radicato nella realtà

Il protagonista di “K.O.” è senza dubbio Bastien, il risoluto protagonista che cerca di rimediare a un terribile incidente. Sebbene sia descritto come un ex lottatore di MMA al culmine della carriera, Bastien non esiste nella realtà, il che recide la maggior parte dei suoi legami con persone reali. Tuttavia, Ciryl Gane, che interpreta Bastien, è un lottatore di MMA francese che ha illuminato il ring con la sua atleticità, la sua abilità tecnica e tattica e i suoi colpi potenti. È quindi altamente plausibile che lo sceneggiatore e regista Antoine Blossier abbia modellato il suo protagonista su Gane, rendendolo perfetto per interpretare il personaggio sullo schermo. Ciò è particolarmente vantaggioso quando si tratta delle complesse coreografie di combattimento sparse in tutto il film, che consentono a Gane di mostrare le sue abilità contro orde di nemici.

Uno degli aspetti degni di nota di “K.O.” è il modo in cui cerca di includere momenti di debolezza e stanchezza nelle lunghe scene di combattimento che coinvolgono Bastien. Durante questi combattimenti, spesso si prende il tempo di riprendere fiato prima di affrontare il prossimo gruppo di nemici, il che sembra realistico e ricorda molto progetti come “Daredevil” di Netflix. Gane, che ha una vasta esperienza nei combattimenti MMA, tra cui alcune gare nell’UFC (Ultimate Fighting Championship), potrebbe anche aver dato il suo contributo durante queste impegnative routine di combattimento create per il film, influenzando ulteriormente i movimenti di Bastien e ricalcando i propri. Pertanto, il protagonista ha un potenziale legame generale con i combattenti MMA della vita reale attraverso la performance di Gane, che lo rende in parte basato sulla realtà.