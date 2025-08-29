La chimera: la spiegazione del finale del film

È sempre bello quando un film sfida il pubblico a continuare a riflettere su di esso, invece di presentare tutto in modo ordinato affinché lo consumino e lo dimentichino pochi giorni dopo. Questo è ciò che caratterizza La Chimera (qui la nostra recensione): una storia fantasiosa sull’amore, la perdita e il sottile filo che collega il presente e il passato. Il nuovo film di Alice Rohrwacher funziona meglio se viene sentito piuttosto che compreso, ed è questo che lo rende bello. Il viaggio di Arthur (Josh O’Connor) è quasi mitico, pieno di simbolismo e personaggi archetipici, che ci permettono anche di avere un’idea di ciò che sta accadendo.

LEGGI ANCHE: Alice Rohrwacher al BFF42: “La fiaba è il passo indietro sul reale”

Arthur muore in quell’ultima tomba?

Quando incontriamo Arthur, sembra una sorta di antieroe picaresco, ma pian piano rivela che c’è molto di più in lui. Ha recentemente perso la sua amata, Beniamina (Yile Yara Vianello), e il suo atteggiamento nei confronti della madre di lei, Flora (Isabella Rossellini), dà l’impressione che possa aver causato la morte di Beniamina per approfittare di Flora, ma alla fine scopriamo che non è affatto così. Il suo comportamento lunatico e silenzioso fa sembrare che nasconda sempre qualcosa, ma, fortunatamente, in realtà è il tipo di persona che non ha segreti: è solo… insolito. La particolarità di Arthur è che è bravissimo a trovare tesori nascosti usando una bacchetta da rabdomante in legno.

Lavora con un gruppo di tombaroli che profanano tombe etrusche e rubano preziosi manufatti per venderli a un trafficante del mercato nero. Ogni volta che ne trova uno, di solito ha una breve visione, una chimera. Spesso viene mostrato a testa in giù quando ne trova uno, sia perché la telecamera stessa si sposta, sia, nel caso dell’ultima tomba, attraverso il suo riflesso in una pozza d’acqua. Quest’ultima tomba è il culmine di tutto il viaggio di Arthur. Dopo lo scontro con Spartaco (Alba Rohrwacher), Arthur si rende conto che ciò che sta cercando, un modo per ricongiungersi con Beniamina, “non è per gli occhi umani”.

Dopo essere stato diseredato dai tombaroli, inizia a lavorare con i saccheggiatori di tombe di Spartaco, e la prima tomba che trova per loro crolla proprio dietro di lui mentre entra. Non è chiaro se si tratti di un incidente o se la banda lo faccia apposta per ucciderlo, ma non ha importanza. All’interno della tomba, trova ciò che ha sempre cercato: un filo rosso. Durante tutto il film, vediamo frammenti di Beniamina che cerca di tirare questo filo rosso, che pende dal suo vestito, dal terreno. Ora, Arthur lo trova e finalmente la raggiunge. Quindi, in senso oggettivo, sì, Arthur muore alla fine, ma è quello che voleva.

Il viaggio di Arthur è pieno di simbolismo mitico

Un aspetto affascinante dei film di Alice Rohrwacher è il modo in cui fondono perfettamente realtà e fantasia, uno stile spesso descritto come neorealismo fantastico. Sono pensati per sembrare onirici e strani, e sono più interessati a raccontare storie usando una struttura mitologica che a raccontare una storia oggettiva. Questo è il cuore di La chimera. Arthur, ad esempio, è una rappresentazione di Orfeo. Ha perso la sua Beniamina, la sua Euridice, ma continua a cercarla in ogni tomba che saccheggia e alla fine capisce che lei è al di là della sua portata quando trovano la statua. Trascorre letteralmente la sua vita cercandola negli inferi.

Quando finalmente la trova, c’è un altro strumento mitologico: il filo rosso del destino. Questo è presente soprattutto nella mitologia orientale e simboleggia il legame tra due persone destinate ad essere anime gemelle. L’atto di tirarlo, però, proviene dalla mitologia greca, poiché tirare il filo del destino è legato all’idea di agire sul proprio destino, che a sua volta è tessuto da un trio di sorelle conosciute come, avete indovinato, le Parche. Questa nozione di destino divenne popolare in seguito grazie all’adattamento di William Shakespeare nelle sue opere teatrali, come ad esempio Macbeth, e alle tre streghe che simboleggiano le Parche.

Quindi le forze in gioco quando Artù tira il filo rosso sono molto più grandi di lui, al di là della comprensione umana. Un altro personaggio interessante è Italia (Carol Duarte), che rappresenta l’Italia stessa. Arthur non ha una vera e propria casa. È inglese ed è conosciuto come tale ovunque vada, ma l’unico posto in cui si sente legato a qualcosa è l’Italia, dove saccheggia tombe. Non ama necessariamente l’Italia, ma la rispetta e ne trova persino i tesori: le tombe nel sottosuolo e i figli letterali di Italia, che lei nasconde a Flora. Infatti, è Italia a dire ad Arthur che i tesori che trova non sono destinati agli occhi umani, perché lei comprende meglio di chiunque altro il rapporto conflittuale tra passato e presente.

Potrà anche essere un po’ pazza, ma cerca di farlo sentire benvenuto nonostante la tendenza di tutti a fargliela pagare, ed è anche trattata male da tutti quelli che la considerano una plebea. I suoi due figli stranieri la fanno sembrare la lupa che allattò i fondatori di Roma, legandola anche al suo ruolo nella comunità, aiutando donne come lei costruendo una casa per loro in una stazione ferroviaria abbandonata. Mentre gli italiani sono solitamente affascinati dal loro glorioso passato, l’Italia rimane una madre single che deve sbarcare il lunario nel presente e viene criticata per questo, per quanto buone siano le sue intenzioni.

La chimera parla del sottile velo che separa i vivi dai morti

In tutto il film La chimera accadono cose strane, come se il film raccontasse una storia nella storia. La morale di tutte queste storie è che il passato è più misterioso di quanto possiamo immaginare e non è detto che sia destinato a essere compreso da noi. Il primo di questi incontri mitici avviene quando Arthur è sul treno. I treni simboleggiano il collegamento tra luoghi e regni, dove il velo della realtà è spesso più sottile. Arthur parla alle ragazze del loro aspetto, in particolare del loro famoso naso etrusco, senza rendersi conto di chi siano realmente.

Segue immediatamente la didascalia, che mostra figure etrusche con lo stesso identico naso, rivelando che le ragazze, il controllore dei biglietti e il venditore di calzini sono in realtà persone le cui tombe sono state saccheggiate da Arthur. Lo scopre più tardi, e tutto è una metafora di come egli profani le tombe di questi antichi popoli senza curarsi del loro vero significato. Anche i tombaroli e Spartaco sono simboli di quanto i vivi trattino male il passato. La banda è spesso descritta come una sorta di Robin Hood, che sfugge alla polizia e vive delle ricchezze che la terra gli offre, ma a costo di mancare di rispetto al passato e ai morti, motivo per cui le persone sul treno danno la caccia ad Arthur.

Anche Spartaco: lei non conosce nemmeno la dea raffigurata dalla statua senza testa, nonostante la chiami “Cibele d’Etruria”. Gli Etruschi adoravano effettivamente una divinità chiamata Sibilla, ma l’intera statua assomiglia ad Artume, un’altra dea etrusca. Per Spartaco e i tombaroli, però, non ha importanza, purché la statua li faccia guadagnare dei soldi. Arthur capisce che la statua è un simbolo del rapporto tra i vivi e i morti: sono state create per gli dei che rappresentano, non per gli occhi umani. Per quanto il film sia ricco, ci saranno sicuramente molti altri riferimenti a questo tema in La Chimera, quindi merita una seconda visione, e anche più di una, se possibile.

LEGGI ANCHE: Lazzaro felice: recensione del film di Alice Rohrwacher