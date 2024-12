Isabella Rossellini: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Celebre attrice attiva tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, Isabella Rossellini è una delle più note figlie d’arte del cinema. Nel corso della sua carriera ha però saputo affermare la propria indipendenza e originalità, dando vita ad interpretazioni che hanno messo in luce il suo vero potenziale. Oggi la Rossellini continua ad essere una presenza fissa nel panorama internazionale, con numerosi progetti in cantiere che non fanno che sottolineare la sua versatilità e la sua natura di artista poliedrica.

Ecco 10 cose che non sai di Isabella Rossellini.

I film di Isabella Rossellini

I film da giovane di Isabella Rossellini

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha debuttato sul grande schermo con il film Nina (1976), per poi affermarsi grazie ai titoli Il pap’occhio (1980) e Velluto blu (1986), che la rende celebre a livello internazionale. Recita poi in Oci ciornie (1987), Cappuccetto Rosso (1988), Cuore selvaggio (1990), con Nicolas Cage, La morte ti fa bella (1992), con Meryl Streep, Fearless – Senza paura (1993), Wyatt Earp (1994), Croce e delizia (1995), Fratelli (1996), Gli imbroglioni (1998), Le valigie di Tulse Luper – La storia di Moab (2003), con Valentina Cervi, Two Lovers (2008), con Joaquin Phoenix, La solitudine dei numeri primi (2010), Pollo alle prugne (2011), Enemy (2013), con Jake Gyllenhaal,

I film oggi di Isabella Rossellini

Negli ultimi dieci anni la Rossellini ha recitato in Joy (2015), con Jennifer Lawrence, Vita & Virginia (2018), Problemista (2023), Cat Person (2023), La chimera (2023), Spaceman (2024) e Conclave (2024), dove recita accanto a Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Sergio Castellitto.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera la Rossellini non ha mancato di recitare anche per il piccolo schermo, prendendo parte a serie come The Tracey Ullman Show (1989-1990) e I racconti della cripta (1995), nell’episodio You, Murderer. In seguito, è apparsa nel ruolo di sé stessa in Friends (1996), con Jennifer Aniston, e poi in Chicago Hope (1997), L’odissea (1997) e Merlino (1998). A partire dal nuovo millennio recita in Napoleone (2002), Alias (2004-2005), 30 Rock (2007), Green Porno (2008-2009), Mammas (2013), Shut Eyes (2016-2017). Recentemente ha partecipato alla serie dramma Domina, con Kasia Smutniak, e a Julia (2022).

3. È anche regista, sceneggiatrice e produttrice. Negli anni, la Rossellini non si è limitata all’attività di interprete. Particolarmente versatile, ha infatti ricoperto in diverse occasioni ruoli come la regista, la sceneggiatrice e la produttrice. Si è in particolare occupata della realizzazione delle serie Green Porno e Mammas, di genere semi-documentaristico. Ha poi ricoperto tali ruoli anche per la serie Seduce Me (2010) e il film Animals Distract Me (2011). Ha inoltre scritto il cortometraggio documentario Mio padre ha 100 anni, dedicato al padre Roberto.

Isabella Rossellini in La morte ti fa bella

4. Ha avuto un ruolo di rilievo nel noto film. Nel film La morte ti fa bella, l’attrice ha interpretato il ruolo di Lisle von Rhoman, donna dalla bellezza senza tempo che introduce la protagonista all’elisir per l’immortalità. Il suo è un personaggio particolarmente misterioso e complesso, affermatosi da subito come uno dei più affascinanti del film. Per questa parte, inoltre, la Rossellini avrebbe dovuto comparire in alcune scene di nudo, ma preferì farsi sostituire da una controfigura.

Isabella Rossellini in Conclave

5. È stata candidata ad importanti premi. Per il ruolo di Sorella Agnes in Conclave, l’attrice ha ricevuto importanti riconoscimenti, come la candidatura nella categoria di Miglior attrice non protagonista ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards. Pur avendo una presenza di pochi minuti all’interno del film, il ruolo del personaggio e l’intensità con cui l’attrice lo ha interpretato le hanno permesso di diventare uno degli elementi più memorabili dell’intero film.

La madre e il padre di Isabella Rossellini

6. È figlia di note personalità del cinema. L’attrice, come suggerisce il cognome, è figlia del celebre regista Roberto Rossellini, tra i massimi autori del Neorealismo, e dell’attrice premio Oscar Ingrid Bergman. Inizialmente l’attrice era intenzionata a dedicarsi all’ambito del costume cinematografico. Dopo alcuni studi a riguardo, ebbe modo di mettersi alla prova con alcuni dei film televisivi del padre, ovvero Blaise Pascal (1972) e Agostino d’Ippona (1972), avendo così modo di lavorare con lui. In seguito, la Rossellini ottenne una piccola parte nel film Nina, dove recitava anche sua madre Ingrid. Con l’occasione ebbe così modo di condividere con lei l’esperienza del set, momento indicato come particolarmente importante per la sua futura carriera.

Martin Scorsese era il marito di Isabella Rossellini

7. È stata sposata con un noto regista. Tra le più celebri relazioni avute dall’attrice, vi è quella con il regista Martin Scorsese. I due sono infatti stati sposati dal 1979 al 1982, affermandosi come una delle coppie più in voga di quegli anni. Durante il loro rapporto, tuttavia, i due non hanno avuto modo di collaborare insieme per qualche film, né hanno avuto figli. È inoltre noto che il divorzio fu un momento particolarmente difficile per Scorsese, che anche per via di problemi lavorativi ricorda quello come uno dei periodi peggiori della sua vita.

Isabella Rossellini, i suoi amori e i figli

8. Ha avuto altre note relazioni. Prima di sposare Scorsese, l’attrice è stata legata dal 1973 al 1978 allo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo. Nel 1983 ha invece sposato il modello Jon Wiedemann, dal quale ha avuto una figlia, Elettra e dal quale poi divorziò due anni dopo. Ha inoltre un figlio adottivo, Roberto, nato nel 1993. Dal 1986 al 1990 è stata legata al regista David Lynch, conosciuto grazie a Velluto blu e con cui collaborò nuovamente per il film Cuore selvaggio. In passato ebbe relazioni con gli attori Gary Oldman e Christian De Sica.

Isabella Rossellini è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 989 mila persone. All’interno di questo, la Rossellini ha ad oggi condiviso un totale di 953 post. Molti di questi sono relativi ai suoi primi lavori come modella, a momenti della sua infanzia in compagnia dei genitori o ancora a curiosità a lei legate. Non mancano poi anche immagini relative ai suoi progetti cinematografici o televisivi, permettendo così ai suoi follower di rimanere aggiornati sulla sua attività da interprete.

L’età e l’altezza di Isabella Rossellini

10. Isabella Rossellini è nata a Roma, in Italia, il 18 giugno del 1952. L’attrice è alta complessivamente 1,73 metri.

Fonte: IMDb, Instagram