La cosa: la spiegazione del finale del film di John Carpenter

Il classico horror del 1982 di John Carpenter, La cosa, è uno dei film horror di fantascienza più influenti mai realizzati, e il suo finale è stato oggetto di discussione per decenni. La cosa è senza dubbio un capolavoro cinematografico che rimane culturalmente rilevante anche quattro decenni dopo la sua uscita. Gli effetti speciali realizzati in modo eccellente hanno fatto sì che il suo horror grottesco rimanga potente, con l’impatto del film che si fa sentire ancora molti anni dopo.

La tensione claustrofobica e l’atmosfera inquietante di sfiducia generale si sono rivelate fondamentali per il genere horror, ma hanno anche ispirato una serie di altri film di vari generi. Costruito attorno alla premessa fantascientifica di una terrificante creatura aliena in grado di uccidere, assimilare e imitare perfettamente altre forme di vita, la trama segue il pilota di elicotteri R.J. MacReady (interpretato da Kurt Russell, collaboratore abituale di John Carpenter), che combatte la creatura mentre questa tenta di diffondersi tra i membri di una squadra di ricerca antartica.

La premessa rende la vera natura dei suoi personaggi piuttosto difficile da discernere, in particolare man mano che gli eventi del film seguono il loro corso. Tuttavia, il finale di La cosa, in particolare, è stato oggetto di molti dibattiti nel corso degli anni, poiché continua ad essere sottoposto a regolari analisi e nuove teorie dei fan. Sebbene il finale sia volutamente ambiguo, c’è ancora molto da dire sul film e sulla sua storia. In questo approfondimento, andiamo dunque ad esplorare la conclusione del film e i suoi significati.

Cosa succede nel finale di La cosa

Dopo aver compreso le capacità dell’alieno, gli uomini della base di ricerca iniziano lentamente a rivoltarsi l’uno contro l’altro. Uno dei primi a cedere è Blair, interpretato da Wilford Brimley, che sabota il loro mezzo di trasporto nel tentativo apparente di isolare la Cosa. Mentre la creatura continua a uccidere e ad assimilare gli uomini della base, la loro sfiducia reciproca cresce. Una volta che MacReady escogita un test ingegnoso utilizzando aghi caldi e campioni di sangue per capire chi è infetto, i sopravvissuti rimasti si riducono fino a quando rimangono solo MacReady, Childs (Keith David), Garry (Donald Moffat), Nauls (T.K. Carter) e Blair.

Rendendosi conto troppo tardi che Blair è infetto, gli uomini rimasti tentano di distruggere il campo, ma Garry e Nauls vengono uccisi. MacReady riesce però a uccidere Blair-Cosa e barcolla fuori al freddo, dove incontra Childs. I due uomini si siedono e guardano il campo bruciare, aspettando che il freddo li uccida, sapendo che non c’è modo di fidarsi l’uno dell’altro. Non è chiaro se Childs sia umano o la Cosa, e sebbene il pubblico sappia che MacReady quasi certamente non è infetto, Childs non ha motivo di fidarsi di lui, lasciando il finale di La cosa decisamente aperto.

La natura della Cosa rende impossibile contenerla

Sebbene il finale sia tutt’altro che chiaro, il film offre una visione molto specifica di come opera la creatura del titolo. MacReady elabora la teoria secondo cui una singola cellula è sufficiente per infettare un intero organismo, e il fatto che ogni singola cellula sia una singola Cosa sembra dimostrarsi vero durante il suo test. Questo sembra consentire a MacReady di identificare gli uomini infetti e quelli non infetti, ma contribuisce anche a descrivere quanto sia davvero disperata la situazione.

Se l’ipotesi di MacReady è corretta, allora le molteplici morti causate dalla Cosa non fanno che aumentare le possibilità che essa riesca in qualche modo a fuggire. Se davvero ogni goccia di sangue ha il potenziale di fuggire e infettare gli altri, allora il sangue versato in tutta la base potrebbe potenzialmente continuare a diffondersi nel mondo esterno. La Cosa è anche abbastanza senziente da evitare danni, e quindi è improbabile che venga consumata dalle fiamme. I fatti apparentemente concreti dell’esistenza della Cosa dimostrano che, indipendentemente dal finale ambiguo del film, la Cosa sopravviverà senza dubbio.

Childs o MacReady sono infettati dall’alieno?

L’aspetto più dibattuto di La cosa riguarda i suoi due sopravvissuti, MacReady e Childs. Gli eventi del film vedono tutte le altre persone dell’avamposto antartico 31 uccise, e gli ultimi sopravvissuti del film horror si ritrovano in una situazione impossibile, ma praticamente inevitabile, in cui nessuno dei due sa se l’altro è infetto. Ci sono molte teorie su quale dei due uomini possa essere infetto, e ci sono quattro possibili esiti: o solo MacReady o solo Childs sono infetti, entrambi lo sono, o nessuno dei due lo è. Tuttavia, la natura degli eventi precedenti fa sì che nessuno dei due possa essere sicuro che l’altro sia al sicuro. Poiché si segue il punto di vista di MacReady, è improbabile che egli sia stato segretamente assimilato.

Dei due, Childs è molto più probabile che sia stato infettato, ma la natura della Cosa rende impossibile per entrambi fidarsi l’uno dell’altro. Tuttavia, l’ipotesi più probabile è che nessuno dei due sia infetto. L’elemento fantascientifico del film horror descrive in dettaglio le capacità della Cosa: può assimilare rapidamente, ma preferisce farlo senza testimoni per rimanere nascosta. Se Childs o MacReady avessero voluto infettare l’altro, sarebbe stato relativamente semplice e non ci sarebbero stati testimoni che li denunciassero come impostori, rendendo probabile, ma non certo, che nessuno dei due fosse stato infettato. Indipendentemente da ciò, quell’incertezza che porta alla sfiducia è esattamente il punto centrale della scena finale.

La cosa parla di fiducia e paranoia

In definitiva, i temi principali del film riguardano la paranoia e la sfiducia. La Cosa che si infiltra tra gli uomini è sufficiente a seminare il conflitto tra loro e, una volta che si rivoltano l’uno contro l’altro, la creatura si nutre della sfiducia che ne deriva. Non appena la Cosa-Cane si rivela, essa consolida il suo dominio sui ricercatori antartici, perché quando questi ultimi cominciano a comprendere la loro situazione, diventano ostili. La paranoia che questo provoca si diffonde molto più rapidamente di quanto la Cosa riesca a infettare gli uomini, ma alla fine è proprio quella paranoia che li isola e permette alla Cosa di eliminarli uno ad uno.

Anche la fiducia gioca un ruolo importante nella storia di La cosa. È tutta una questione di fiducia, o meglio di mancanza di fiducia, che porta MacReady e Childs a morire congelati. La fiducia è ciò che la Cosa cerca maggiormente di ottenere dai non infetti, poiché permette alla creatura di assimilare le sue vittime senza che queste se ne accorgano. La sfiducia reciproca di MacReady e Childs è in definitiva ciò che li mantiene in vita per tutto il film, anche se è anche ciò che causerà la loro morte.

Il vero significato del finale di La cosa

Il finale di La cosa di John Carpenter è famoso per la sua ambiguità, ma è proprio questo il punto. Il fatto che sia impossibile distinguere l’uomo dalla Cosa è centrale nella trama del film, e il finale sfida il pubblico a mettersi nei panni di MacReady e Childs. Sebbene sia possibile valutare e misurare la probabilità che uno dei due sia infetto, la risposta definitiva è che è impossibile saperlo, ed è proprio questo che passa per la mente di MacReady e Childs. Poiché nessuno dei due può fidarsi completamente dell’altro, accettano che l’unico modo per risolvere la situazione sia “aspettare e vedere”, sapendo che ciò significherà morire congelati entrambi.

Qui sta l’altro significato del finale di La cosa. Indipendentemente dal fatto che i personaggi di Keith David o Kurt Russell siano effettivamente infetti, il punto è che la Cosa vince. Quando si arriva alla prova finale, nessuno dei due è in grado di prendere una posizione precisa, e l’unica linea d’azione logica è lasciare che il freddo li uccida entrambi. Ciò significa che se uno dei due è infetto, o se la Cosa di sangue o altre cellule sono sopravvissute, l’organismo alieno rimarrà congelato e sopravviverà per diffondersi in un secondo momento. In definitiva, la lotta di MacReady è stata del tutto inutile, poiché il finale di La cosa dimostra che la creatura ha vinto.

