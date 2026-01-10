Godzilla Minus Zero: svelata la data di uscita del film sequel!

Tre anni dopo che il film vincitore dell’Oscar Godzilla Minus One ha affascinato il pubblico, è stata confermata la data di uscita del suo sequel, Godzilla Minus Zero. la Toho ha annunciato con un post Instagram che il sequel uscirà il 6 novembre 2026. Il film amplierà l’epica saga dei mostri e sarà a tutti gli effetti il seguito diretto dell’acclamato primo film. Il film, scritto e diretto da Takashi Yamazaki, vedrà protagonisti Minami Hamabe, Ryûnosuke Kamiki e Miou Tanaka.

Al momento sono disponibili pochi dettagli sul prossimo Godzilla Minus Zero. Il primo film era ambientato nel Giappone del secondo dopoguerra e si concentrava su Koichi, un pilota (Kamiki) che lotta con il senso di colpa del sopravvissuto dopo aver abbandonato la sua missione. Il film segue il suo viaggio verso la redenzione mentre aiuta il suo paese a combattere Godzilla.

Godzilla Minus One è poi diventato un successo inaspettato quando è uscito nel 2023. Il film aveva un budget modesto di 15 milioni di dollari. Tuttavia, ha incassato 113 milioni di dollari in tutto il mondo, superando le aspettative di molti. Il film sui mostri ha anche vinto un Oscar per i migliori effetti visivi, diventando il primo film della serie Godzilla a ricevere il prestigioso premio nei suoi 70 anni di storia. Ha ottenuto un ampio consenso dalla critica ed è stato persino elogiato da Christopher Nolan.

Il regista Yamazaki, che tornerà per Godzilla Minus Zero, ha espresso umilmente la sua gratitudine durante il discorso di ringraziamento agli Oscar. Ha aggiunto che non si aspettava nemmeno di essere nominato, figuriamoci di vincere il premio. Ha paragonato l’esperienza alla sensazione di Rocky Balboa che viene accettato dai suoi colleghi come un pari. La vittoria dell’Oscar è stato un risultato enorme per il film, specialmente considerando che i suoi effetti speciali sono stati realizzati con un budget notevolmente più inferiore rispetto a quello dei blockbuster statunitensi.